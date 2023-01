Andrés Iniesta, devastado tras la muerte de su abuela: "Si recuerdo lo que he vivido como nieto, me emociono"

Andrés Iniesta (38 años) no ha tenido un buen comienzo de año. El jugador del Vissel Kobe acaba de despedirse de una de las mujeres más importantes de su vida: su abuela materna, la única que le quedaba con vida.

El deportista ha hecho público el fallecimiento a través de sus redes sociales, por medio de una bonita fotografía y unas emotivas palabras, muy aplaudidas entre sus seguidores.

"Hasta siempre, abuela... Si recuerdo las miles de cosas que he vivido como nieto, no puedo dejar de emocionarme. Eterno, abuela", ha posteado el centrocampista, dejando patente una vez más el carácter reservado y familiar del que siempre ha hecho gala, como persona y como deportista.

De este modo, el jugador despide a la única abuela que le quedaba con vida, ya que en agosto de 2017 falleció su abuela paterna, Paca. En la imagen que ha compartido Iniesta se puede ver la felicidad de abuela y nieto, disfrutando de momentos íntimos y familiares. Maribel, la hermana del deportista, también ha compartido el fallecimiento a través de Twitter.

Maribel, además, ha expresado el hondo vacío que ha dejado en la familia esta pérdida: "Te fuiste, abuela... Gracias por tanto. Te vamos a echar mucho de menos, pero ahora nos cuidas desde ahí arriba. Cuando miremos al cielo, veremos una estrella que brilla con fuerza, y esa serás tú. Porque así eras, abuela, y lo has sido hasta tu último día... Te queremos".

Iniesta junto a su por entonces novia, Anna, en una imagen tomada en 2010. Gtres

Las reacciones de los seguidores de Andrés han llenado el muro de sus redes sociales: "Lo siento mucho, Iniesta. Sé cómo es perder una persona tan querida", "Gracias, abuela, por traernos a don Andrés", "Que descanse en paz. Mucha fuerza, mi ídolo".

Pese a este difícil trance, el jugador aún tiene motivos para ser feliz. No en vano, Andrés y su mujer, Anna Ortiz, darán la bienvenida -en unos meses- a su quinto hijo. Ambos ya son padres de dos niñas y dos niños en común: Valeria, Paolo Andrés, Siena y Romeo.

Cabe recordar que, en concreto, el nacimiento de Romeo Iniesta Ortiz, el cuarto hijo en común entre el jugador del Vissel Kobe y su mujer, fue una sorpresa absoluta no sólo para el gran público, sino también para sus propios seguidores. Ni el de Fuentealbilla ni su esposa habían anunciado con anterioridad el hecho de que estuvieran esperando un bebé.

Andrés Iniesta y Anna Ortiz se conocieron en el año 2007 y empezaron una preciosa historia de amor que dura hasta estos días. Según desveló la pareja en el programa de Jesús Calleja, lo suyo surgió por casualidad, con un amigo en común, en un bar de Mataró donde Ortiz trabajaba como camarera: "Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal", contaron.

Iniesta se sinceró aún más y desveló que se esforzó mucho para conquistar el amor de Anna. Además, porque no terminaba de hacerle caso. "Me hizo sufrir porque no me daba bola. Lo mío fue un flechazo, pero ella se fue enamorando... Y eso tiene un proceso", concluyó el crack del balompié.

