Andrés Iniesta y Anna Ortiz, padres por sorpresa de su cuarto hijo

Andrés Iniesta (35 años) y su pareja, Anna Ortiz, se han convertido en padres de su cuarto hijo en común. Ha sido exjugador del Fútbol Club Barcelona el encargado de compartir la buena nueva a través de todas sus redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook. En la imagen del pequeño, al que han puesto de nombre Romeo, aparecen sus piernas y sus pies con unos patucos de lana. A la ilustración le acompaña el siguiente texto firmado por su propio padre: "¡Bienvenido, Romeo! ¡Día maravilloso! ¡La mamá y él están geniales!".

Como no podía ser de otra manera, la imagen ya ha superado los 280.000 likes y los 2.000 comentarios. Entre ellos, los de algunos de sus excompañeros del Barça o de la Selección Española de Fútbol. "Felicidades, Andrés", ha comentado Javier Mascherano (35) o "Muchas felicidades a toda la familia", ha deslizado Xavi Hernández (39). Tampoco han dejado de comentar algunas de las parejas de los futbolistas como Elena Galera, esposa del mediocentro Sergio Busquets (30): "Enhorabuena, familia" o Melissa Jiménez (31), pareja del bético Marc Bartra (28), que también ha querido pronunciarse con un "¡Felicidades, familia!".

El nacimiento de Romeo Iniesta Ortiz, el cuarto hijo en común entre el jugador del Vissel Kobe y su mujer, ha sido una sorpresa absoluta no solo para el gran público sino también para sus propios seguidores. Ni el de Fuentealbilla ni su esposa habían anunciado con anterioridad el hecho de que estuvieran esperando un bebé. Andrés y Anna ya son padres de cuatro hijos. La primogénita, Valeria (8), nació el 4 de abril de 2011, apenas meses después de que Iniesta marcarse el gol que daría a la Selección Española la victoria en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. El 31 de mayo de 2015 nació Paolo Andrés (4) y la última, Siena (2), llegó al mundo el 17 de mayo de 2017.

Ver esta publicación en Instagram ❤️❤️❤️ @annaortiz34

Andrés Iniesta y Anna Ortiz se conocieron en el año 2007 y empezaron una preciosa historia de amor que dura hasta estos días. Según desveló la pareja en el programa de Jesús Calleja, lo suyo surgió por casualidad, con un amigo en común, en un bar de Mataró donde Ortiz trabajaba como camarera: "Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal", contaron.

Iniesta se sinceró aún más y desveló que se esforzó mucho para conquistar el amor de Anna. Además, porque no terminaba de hacerle caso. "Me hizo sufrir porque no me daba bola. Lo mío fue un flechazo, pero ella se fue enamorando... Y eso tiene un proceso", concluyó el crack del balompié.

