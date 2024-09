Esta es la vitamina que apenas se toma en España y que evita que se te caiga el pelo en otoño

Apenas te das cuenta, pero cada día se te cae una media de 100 pelos. Sin embargo, es posible que desde hace unas semanas estés especialmente alerta: es normal, el número de pelos que se caen se puede llegar a duplicar en otoño. La época del año en la que más se cae el pelo se conoce de manera técnica como el efluvio telógeno y en España tiene lugar entre el final de agosto y el mes de noviembre, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL. De todas formas, esto forma parte del ciclo natural del pelo.

Cada pelo pasa por tres etapas a lo largo de su ciclo vital: una de crecimiento que dura entre tres y cinco años, una de transición y otra de caída, que se puede alargar hasta tres meses. Pero no hay por qué preocuparse, cuando un pelo se cae al final de su ciclo, el folículo ya está produciendo otro en fase de crecimiento. "En total, en el cuero cabelludo tenemos 100.000 folículos y, de estos, entre el 5% y el 10% se encuentran en fase telógena: es decir, que habitualmente podemos tener unos 5.000 pelos en fase de caída", explica el artículo de EL ESPAÑOL.

Pero, ¿qué podemos hacer para que el pelo no se caiga tanto este otoño? Si bien este fenómeno no debería alarmarnos, porque no indica necesariamente un caso de alopecia, algunos estudios sugieren que existen alimentos que pueden contribuir a mejorar la salud del pelo. Un estudio publicado en la revista científica Nutrients apuntan a que los alimentos que son ricos en vitamina A pueden contribuir a la salud del cabello. Ahora bien, tenemos que andar con ojo porque tanto el exceso como la falta de esta vitamina pueden perjudicar.

La vitamina 'crecepelo'

La vitamina A es una vitamina liposoluble que, según los autores de este estudio, es fundamental para el crecimiento saludable tanto de la piel como del pelo. Sus principales metabolitos activos son el ácido retinoico y el retinal, estando ambos implicados en el funcionamiento de los folículos y de los melanocitos. Pasarse de vitamina A puede ser, como se ha explicado, contraproducente para la piel y el pelo y, por esta razón, se recomienda que se consuma a través de los alimentos.

De esa manera, es difícil que esta vitamina llegue a niveles demasiado altos. Pero, ¿qué alimentos son los más apropiados para incorporar esta vitamina al organismo? Existen tres alimentos que destaca especialmente el portal estadounidense Healthline: las espinacas, los boniatos y los pimientos morrones. Tan sólo 30 gramos de espinacas son capaces de aportar el 20% de la cantidad de vitamina A que necesitas tomar todos los días. Pero, además, esta verdura de hoja verde puede ser interesante por otros componentes.

Dice Healthline que, al ser rica en hierro, también contribuye a prevenir la caída del pelo porque ayuda a que los glóbulos rojos de la sangre transporten oxígeno a través del cuerpo. La falta de hierro, la anemia, se ha relacionado también con la caída del pelo. Los boniatos, por su parte, son fuente de betacarotenos, que el cuerpo es capaz de transformar en esta vitamina A. Un boniato mediano ya contiene suficientes betacarotenos para que el cuerpo sea capaz de producir hasta el 160% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A.

Por último, los pimientos morrones también han demostrado almacenar una buena cantidad de vitamina A en su carne. Además, resulta interesante porque también contiene una altísima cantidad de vitamina C, que ha demostrado ayudar a la producción de colágeno en el cuerpo, una sustancia que es capaz de fortalecer el cabello. Por esta razón, los médico recomiendan que, a no ser que uno de ellos lo recete, obtengamos esta beneficiosa vitamina a través de los alimentos sin procesar.