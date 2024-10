Juan Ayres, el ingeniero que ve posible el soterramiento: “Los muros pantalla y la cuarta vía son la mejor solución”

Juan Ayres Janeiro es el socio fundador y director general de Eficia Gestión Integral de Proyectos S.L. Una compañía que tiene diez años de vida y a la que el Ayuntamiento de Valladolid encargó el informe para cuestionar el presentado por Adif y el ministro Puente allá por el mes de febrero.

Nuestro entrevistado tiene una sólida y dilatada experiencia en el campo de ingeniería y la construcción. Es especialista en la gestión integral de proyectos. Ha gestionado una cartera variada de proyectos para diferentes Administraciones Públicas y como Projet Management ha coordinado diferentes obras y ha colaborado con expertos de todos los campos como Pedro Manuel Vizeu.

El pasado martes, 1 de octubre, presentó, en el Ayuntamiento de Valladolid el informe encargado por Carnero. Apuesta por el soterramiento con muros pantalla y las cuatro vías, en lo que sería “la mejor solución”, como asegura en esta entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Cómo recibieron que el Ayuntamiento de Valladolid adjudicara, el pasado 3 de julio a Eficia el estudio sobre el soterramiento?

R.- Para los vallisoletanos, el soterramiento es algo fundamental. Para nosotros, un contrato menor para hacer un informe sobre otro informe técnico, no es ni buena ni mala noticia. Dentro del día a día nuestro, es normal. Lo que ha causado sorpresa en Eficia es la expectativa generada por un informe que, ni de lejos, se acerca a la realidad. No éramos conocedores de la repercusión que un tema tan práctico iba a tener en la opinión pública.

P.- ¿Cómo vivieron la polémica?

R.- Para nosotros, esa polémica no existe. Es una polémica de tabloide. Si eres familiar de políticos y demás… No tiene sentido. Pasa por ser un tema amarillo, que, después de 26 años no tiene relevancia alguna.

P.- Se llegó a decir que había dos familiares de altos cargos de Ayuso en la misma.

R.- No quiero entrar en eso. A nosotros se nos adjudica el trabajo en el que, además, soy yo el que, desde un principio estoy encima del tema. Algo muy básico ya que el informe no tiene mayor mérito técnico que en el de Adif se ha obviado una solución técnica que creemos óptima.

P.- Hablando ya de su informe. ¿Qué les pide el alcalde? ¿El Ayuntamiento de Valladolid?

R.- Nos enseña el informe que ellos tienen de Adif, nos piden nuestra opinión a vuela pluma. Nosotros mostramos nuestra sorpresa para que, en dicho documento, una solución tan válida como los muros pantalla, no se tenga en cuenta. Nos es difícil de entender por qué esta solución no aparece. Nos cuentan y pensamos que hay algo más. Nos hablan también de un problema hidrológico pero nuestra sorpresa viene después, tras dos meses y medio, cuando este tema no aparece. Ni hay un problema hidrológico ni de espacio.

Juan Ayres durante la presentación del informe de Eficia sobre el soterramiento

P.- ¿Cuántas personas trabajan en la redacción de su informe?

R.- Se ha hablado de que somos una miniempresa. Yo llevo 26 años de trabajo. Después de una aventura y de pasar por una constructora, decido montar una empresa de Ingeniería más accesible para mí con Eficia. En estos diez años, hemos hecho estudios de mercado de estrategias de implantación de ingenierías de cierto renombre. También destaco el análisis de índices de autovías de primera generación para Seopan y ante el Mitma.

También, hemos hecho un plan estratégico también para una ingeniería y más trabajos. Aquí, en este caso, hemos trabajado cuatro personas expertas y yo me he quedado de colaborador principal con Pedro Manuel.

P.- ¿Cuándo comienzan a trabajar y cuáles son las primeras conclusiones que sacan?

R.- Las primeras conclusiones son que la desaparición de una de las posibilidades como la de muros pantalla no es lógica que no se plasme en ningún documento. Con lo cual pensamos que esta solución debería aparecer en la comparativa de soluciones para el soterramiento y, además, intuitivamente y con total certeza, diríamos que es la más recomendable.

P.- ¿Por qué los muros pantalla?

R.- Hay una cosa que tiene que quedar clara. Nunca los muros pantalla salieron de la ecuación para resolver el tema ferroviario de Valladolid. La solución de la tuneladora, de túnel, con números y no con discursos políticos, nunca tuvo, ni siquiera, la mitad de medición del túnel. Siempre se presentó la opción de muros pantalla. Nunca desapareció esta opción.

P.- ¿Entonces qué pasa?

R.- Desaparece a un nivel superficial, de denominación, y se juega para eliminar una opción que creemos que es la mejor para el soterramiento de Valladolid como es la de los muros pantalla. La que ponen en el informe de Adif no es solo una opción de túnel sino mixta. El problema es que la solución mixta que aportan es para un túnel con tuneladora para tres vías. Nos vamos a una medición económica desmesurada de costes y demás.

P.- ¿Qué ventajas tienen los muros pantalla en relación al uso de la tuneladora?

R.- A grandes rasgos es una solución técnica que permite flexibilizar, en cuanto a problemas localizados, la ejecución y facilita la excavación. Una tuneladora, desde el punto del que empieza al que acaba tiene unas medidas que son difíciles de modificar en trazado en planta y alzado. Con el muro pantalla tienes más flexibilidad para ir pudiendo hacer frente a los problemas que surgen.

P.- Con la tuneladora hay una mayor rigidez ante imprevistos.

R.- Con la tuneladora hay una mayor rigidez. Me da pudor contar estas cosas. No es que las tenga que explicar yo. Lo puede hacer cualquier técnico con una mínima formación.

P.- Conclusión

R.- La realidad del informe, y por abreviar las conclusiones, es que se juega con palabras de intentar demonizar una solución con muros pantalla que nunca deja de existir. De lo que Adif habla con tuneladora, quizás la mitad habría sido con muros pantalla. Hemos llegado a un absurdo.

P.- El estudio que realizaron para cuántos kilómetros de soterramiento sería.

R.- El proyecto que nosotros tomamos como base es de 4 kilómetros y 700 metros, no llega a cinco.

P.- ¿Tendría algún inconveniente el muro pantalla? ¿Generaría contaminación?

R.- Cualquier cosa que conlleve usar hormigón contamina. Con cualquier obra que hagas, contaminas. No es más o menos contaminante un túnel con pantalla, salvo que vayas a cuestiones puntuales de valoración.

P.- ¿El soterramiento en Valladolid es posible?

R.- El soterramiento en Valladolid es posible. No lo dice Eficia. Lo único que remarcamos es que en Valladolid se ha perdido una opción histórica como el soterramiento. Se ha perdido entre una tuneladora, que lleva también muros pantalla, y una integración que es una cuestión política.

P.- Han llegado a la conclusión de que en 5-6 años estaría hecho el soterramiento.

R.- Los plazos son muy relativos cuando dependen de la administración. Salvo que haya un acontecimiento excepcional, una obra de estas características que no llega cinco kilómetros, en dos o tres años de obra sería lo razonable. Hay muchas cosas que pueden variar este plazo y una variante fundamental que es esa tramitación administrativa. Hablamos de una infraestructura que no es municipal sino nacional.

P.- Costaría 565 millones.

R.- El informe no tiene como objeto hacer una valoración de plazos, coste económico ni demás. Solo de valorar cómo está hecho el informe de Adif. El presupuesto del informe es una orden de magnitud con ratios y demás que Adif facilita en su informe. Para contar con una valoración económica real económica de esta obra hay que contar con otros parámetros que no tenemos.

Pedro Manuel Vizeu, Juan Ayres y Jesús Julio Carnero durante la presentación del informe de Eficia

P.- El que presentó el ministro Puente en febrero hablaba de 17-19 años con tuneladora y un coste de 1.570 millones. ¿Cree que valoró solo la opción tuneladora para descartar el proyecto?

R.- Solo te puedo decir que este importe puede ser aproximado a lo que costaría. No hay referentes. Es una tuneladora, tan grande, récord mundial de diámetro, en el que habría que ver si el coste de ejecución de dicha tuneladora es posible o no.

P.- A título personal y como apuntó el alcalde Carnero, ¿Piensa que el informe que presentó Puente era “de parte”?

R.- Yo no soy quién para dar una opinión sobre esto. Sin embargo, te diría, que no entendemos que en esa comparativa se incluya una tuneladora de 15 metros y se omita la solución de muros pantalla. Que alguien me explique el porqué. El equilibrio económico y funcional lo da un muro pantalla y debía haber sido una opción contemplada en el informe de Adif.

P.- ¿En qué cambia el tema de las 3 vías a las 4?

R.- Ya que el informe de Adif se ha hecho con un túnel de tres vías, con un poco más de espacio, y con muros pantalla, se pueden incluir cuatro vías que, en el informe demostramos que entran. Si hay un horizonte de 2035, podemos meter una cuarta vía que supone poco dinero más a la obra que se va a acometer.

P.- Es una opinión.

R.- Como opinadores pensamos que la solución óptima pasaría por los muros pantalla y que, puestos a hacerlo, meteríamos una cuarta vía. Es nuestra opinión. Son la mejor solución. Te la doy yo y varios miles de ingenieros.

P.- ¿Cómo ve la integración de Valladolid?

R.- Es una solución provisional. No definitiva. Puede ser para ganar tiempo para acometer una obra como el soterramiento. No entiendo cómo pudiendo soterrar el ferrocarril en Valladolid se deje en superficie.

P.- ¿Es optimista y piensa que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tendrá en cuenta este informe?

R.- Solo digo que me doy por satisfecho viendo la opción de los muros pantalla. Que se planteé esta opción. Poniendo en la mesa esta solución. Se utiliza muy políticamente un tema que si se dejara una gestión estrictamente ingenieril sería más rápida la solución y evidente.

P.- ¿Celebrarían que, finalmente, el proyecto salga adelante, aunque parezca difícil?

R.- Hablando de mí, lo celebraría. Pero lo celebraría más la gente que sea de Valladolid.