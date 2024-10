Carnero confía en su soterramiento e insiste: “No pediremos disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha contestado al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento que dejó caer en el último pleno que en el próximo consejo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad planteará la disolución de la sociedad.

“El Ayuntamiento de Valladolid nunca va a pedir la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Esta sociedad nació, inicialmente con un objetivo claro que era el soterramiento. Luego se redefinió hacia la integración y nosotros queremos modificar el Convenio de 2017 para volver al soterramiento inicial”, ha afirmado el primer edil.

Carnero ha insistido en que el consistorio “nunca va a pedir ni provocar la disolución” y ha pedido, además, “trabajar en lo que sea mejor para los vallisoletanos y vallisoletanas”.

En caso de que lo solicitara Adif y Renfe, que forman la mitad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el regidor ha insistido en que el Ayuntamiento “como parte de la sociedad nunca pedirá la disolución y sí la modificación del convenio”.

“En el 2017 se modificó el convenio y se siguió trabajando. Aquí lo importante son los vallisoletanos que es el soterramiento. Creo que se puede hacer y voy a trabajar para que el soterramiento de las vías del tren en Valladolid se pueda hacer. Los seres humanos, vehículos, bicis, patinetes y peatón tienen que andar por arriba y no por debajo”, ha añadido Carnero.

En caso de que al Ayuntamiento de Valladolid le tocara pagar el 50% de la obra del soterramiento ha añadido que “la Ley no ha iniciado su tramitación parlamentaria” y habrá que esperar “para el resultado final” de la misma.

“Nosotros cumpliremos lo que las leyes digan en el momento en el que estén aprobada. No somos de la amnistía sino del cumplimiento. Con lo que diga la Ley, cuando lo diga, cumpliremos y hoy por hoy no dice eso”, ha afirmado Carnero apuntando que son de las administraciones que “más aportan” habiendo “ciudades que no aportan nada” y añadiendo que “busquemos por Cataluña.

Óscar Puente apuntaba, hace unas semanas, que esperaba que en octubre hubiera una reunión del Consejo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para aprobar la licitación de la obra en Arco de Ladrillo.

“Nosotros hemos requerido a Adif para que anule el proyecto de Arco de Ladrillo porque desde el punto de vista técnico hemos hecho unas alegaciones que no se han tenido en cuenta ni se nos ha dado contestación”, ha informado.

Ha añadido que “estamos en un momento anterior” para “llevar el tema a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad” y que “nos podamos pronunciar”.

El alcalde de Valladolid ha anunciado que están en fase de requerimiento previa a la contestación del presidente de la Sociedad y que “hay una reunión de la comisión de seguimiento, pero nada más” y seguirán esperando para recibir una contestación.