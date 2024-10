"En la música hay muchas mujeres en el escaparate y pocas en la trastienda": el grito feminista de Sole Giménez

Valladolid calienta motores para recibir a una de las voces más icónicas del panorama musical español.

Será a las 20:30 horas de este 5 de octubre cuando Sole Giménez, exintegrante del mítico grupo Presuntos Implicados, se suba al escenario del Teatro Carrión para celebrar sus 40 años en la música, de la mano de un show en el que se reencontrará con "viejas canciones" que han marcado su exitosa y laureada carrera musical.

La flamante artista tratará de deleitar al público vallisoletano con grandes éxitos que, sin duda, se han convertido en auténticos himnos para muchas generaciones. Cómo hemos cambiado, Alma de blues y Todas las flores son algunas de ellas.

Y es que, tal y como ella misma ha confesado en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, considera "una suerte" cantar en Valladolid, dado que "siempre ha sido una ciudad que me ha apoyado y arropado, y con la que tengo muy buena relación", ha confesado.

Por ello, ha asegurado que su concierto "va a ser una fiesta en la que todos nos lo vamos a pasar muy bien". En este sentido, ha explicado que los vallisoletanos se van a encontrar con "un recorrido muy alegre y emocionante por la música que he podido hacer y cantar a lo largo de mi carrera".

Sus comienzos

En conversaciones con este periódico, la gran Sole Jiménez también ha echado la vista atrás para recordar sus comienzos en la música.

Así, más allá de confesar que empezó "con solo 11 años" en un coro, ha reconocido que, aunque la música le apasionaba, "nunca tuve claro que quisiera ser cantante porque me parecía un milagro poder vivir de esto".

"Yo no pensaba que la música podría ser mi vida, porque me parecía algo inalcanzable. Sin embargo, el tiempo me ha quitado la razón", ha añadido.

Sole Giménez en un concierto

Tanto es así, que la vida le fue poniendo en el camino de su gran pasión hasta que a principios de los años 80, cuando empezó a funcionar Presuntos Implicados, tuvo el gran honor de convertirla en profesión. "Y hasta ahora", ha espetado la artista.

Eso sí, todo lo que ha logrado "no me ha caído de un guindo", sino que Sole se lo ha "currado muchísimo desde el minuto uno".

De aquel momento ya han pasado unos 40 años, en los que la fama no ha dejado de acompañarla nunca. Lleva décadas siendo considerada un referente de la industria musical, aunque "se sigue sorprendiendo" cuando escucha relacionar este adjetivo con su persona.

Cara B

En cualquier caso, Sole Giménez ha querido destacar que "en la música nunca está nada ganado", sino que ella tiene la sensación "de que siempre estoy de examen". "La música es una profesión que brilla mucho por fuera, pero que por dentro es complicada", ha admitido.

De hecho, para ella sus 40 años en la música no han sido un camino de rosas, ni mucho menos. Según Sole, "esta profesión parece muy bonita, pero en realidad es pico y pala".

Y es que uno de los mayores inconvenientes que ve en el sector tiene que ver con la figura de la mujer.

Imagen de archivo de Sole Giménez Moeh Atitar

"Cuando yo empecé se esperaba que fuésemos todas mujeres florero, entonces intentar tener otro papel tampoco era fácil porque te tildaban de caprichosa o problemática. Ir labrándote tu propia personalidad dentro del mundo no es sencillo, pero yo más o menos lo conseguí", ha destacado Giménez.

La artista ha explicado que como "eso no iba conmigo", decidió apostar por sus ideas. Sin embargo, todo ello, según ha aclarado, le pasó factura. "Hablaron mal de mí, me miraban mal..., no me pusieron las cosas fáciles la verdad".

En cualquier caso, Sole ha afirmado con orgullo que logró superar esa etapa "siendo muy cabezona, intentando convencer y apostando por lo que uno piensa".

Si bien, considera que, aunque con el paso del tiempo se han ido logrando ciertos avances en materia de feminismo, lo cierto es que "en el mundo de la música todavía hay muchas mujeres en el escaparate y pocas en la trastienda".

Presuntos Implicados

Reivindicaciones aparte, Sole Giménez ha confesado que si pudiera volver atrás cambiaría "muchas cosas" de su carrera. Sin embargo, si hay algo de lo que no se arrepiente es de haber seguido luchando, incluso en las épocas más duras de su carrera, y a pesar de que haya habido ocasiones en las que ha pensado "en tirar la toalla".

Una de ellas fue cuando dejó Presuntos Implicados, el grupo que formó en los 80 junto a otros dos integrantes, entre los que se encontraba su hermano Juan Luis Giménez. Fue en 2006 y como consecuencia del cansancio y el desgaste emocional que venía arrastrando desde hacía tiempo atrás.

En ese momento, "no pretendía seguir en la música, sino buscarme la vida, aunque no sabía muy bien cómo. Es más, en lo último que pensé fue en tener éxito", ha explicado.

Pero rápido se dio cuenta de lo tanto que le apasionaba la música y tomó la acertada decisión de emprender una carrera en solitario, algo de lo que se siente muy orgullosa. Tanto, que nunca se ha arrepentido de haber dejado Presuntos Implicados, pese a que en el momento lo vivió "con un dolor tremendo".

Sole Giménez en la portada de un disco de Presuntos Implicados

De hecho, jamás se ha planteado un posible regreso: "Hay que ser consecuente. Ya llevo 18 años de carrera como solista, este es mi disco número 11 y no me va mal", ha confesado al respecto.

Si bien, Sole reconoce que "nunca he estado en la música para conseguir un éxito, sino para expresar". Por ello, es consciente de cuál es su público, sin pretender "que un chaval de 18 años me escuche".

"No puedo ser tan incauta e inconsciente de querer que mi música le llegue a un chaval al que igual el pop le parece una cosa muy antigua y el latin jazz ni lo conoce. Por eso no tengo esa pretensión", ha apostillado.

A estas alturas de su vida, se muestra plenamente satisfecha con poderse mantener en una profesión tan compleja después de "40 años y 22 discos" y asegura tener un único deseo: "poder seguir haciendo discos que me emocionen y que emocionen al público".

Y es que la artista piensa seguir muchos años más en los escenarios, porque aún "me siento muy joven". "Todavía hay Sole Giménez para rato", ha garantizado.