Lydia Lozano, alto y claro sobre sus problemas de salud en ‘Ni que fuéramos Shhh’: “No siento los dedos”

En una de las pausas publicitarias de Ni que fuéramos Shhh, Lydia Lozano ha sido la protagonista en el espacio de la cocina donde se charla con los espectadores que ven el programa a través de Twitch y YouTube. Al agacharse delante del ordenador soltó un “¡ay!”, y ahí le preguntó una compañera que cómo se encontraba, y si fue bien “el médico y todo eso que tenía”.

“Hoy me han pinchado en el hombro. Qué desagradable”, lamentaba entonces Lydia, que no terminaba de explicar. “Ha sido para terminar de quitarme… pero no siento los dedos”, añadía la periodista. Como consecuencia de la delicada inyección, la también escritora ha ido con “un dolor” importante a trabajar, y de ahí su queja. “Un dolor que no te puedes imaginar, y además es que es en el hueso”, insistía.

Cuando le han pinchado, Lydia tenía su mano agarrada a la de la enfermera, “y veo que la enfermera está convulsionando. Al no sentir la mano… Le he dejado el dedo gordo, se lo he retorcido. Si me cae una demanda de una enfermera, ya sé quién es”, finalizaba.

Hay que recordar que los problemas de salud con los dolores en la zona de la espalda vienen de lejos. En 2021, Lydia Lozano también pasaba por quirófano hasta en dos ocasiones. Primero, para ser operada de las cervicales, y después, tras sufrir un complicado accidente doméstico, tuvo que someterse a una cirugía en el brazo.

Un año más tarde, en 2022, la periodista fue operada de urgencia de una fractura en octava vértebra y un solapamiento con la séptima. Entonces narró cómo de doloroso era el postoperatorio en una intervención por videollamada a sus compañeros de Sálvame, en Telecinco.

Y ya este 2024, Lydia era una de las concursantes de Baila como puedas, y se vio obligada a abandonar la competición de RTVE por una nueva lesión. En su momento se aseguró que se había roto una costilla, y tuvo que volver a pasar por el quirófano.

Así, en mayo, le operaron de la vértebra T11, y según explicó ella más tarde, “la tenía aplastada”. Esto provocaba que apareciese “muy dopada” en eventos como la presentación de Ni que fuéramos Shhh. “Es como un volver a empezar porque en Sálvame me he operado muchas veces”, dijo entonces, quitándole hierro al asunto.