Elena Tablada 'atiza' a Javier Ungría en 'De viernes' y da su versión de su divorcio: "No debí tolerar ciertas cosas"

Elena Tablada ha dado su réplica a Javier Ungría. Hace unas semanas, el empresario acudió a De viernes para dar su versión sobre los motivos de su divorcio con Elena Tablada. La guerra mediática entre ambos ahora vive otro episodio, con la diseñadora de joyas yendo al plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para contar un testimonio muy distinto sobre la ruptura.

El exconcursante de Supervivientes 2024 fue muy crítico con su exesposa. “Nosotros teníamos una unidad familiar y hubo un momento en el que yo era el último mono de la casa. Acabas cansado”, reconoció el pasado 8 de noviembre, llegando a decir que “mendigaba amor”. “Elena no es una mujer cariñosa y ella lo sabe, tiene virtudes y ser cariñosa no es una de ellas”, manifestaba.

Para el empresario, las desavenencias también se trasladaron en la educación tanto de la hija que tienen en común como de Ella, la primogénita de la diseñadora que tuvo con David Bisbal. “Yo tenía una manera de ver la vida, no digo que mi educación sea la mejor, pero he mamado una cosa de pequeño y cuando tengo mi núcleo familiar hay que intentar ir a la par y cuando estás en desacuerdo con eso, desgasta”, expresaba.

La diseñadora, quien ya buscó tener un careo en el plató y señaló que su exmarido se negó, ha querido dar su réplica, dando una versión muy distinta de la separación. La empresaria buscaba desenmascarar al auténtico Ungría, según sus palabras. Tablada expresaba que debió “poner límites” al inicio de su relación y “no tolerar ciertas cosas”.

“He vivido un lado muy luminoso y otro muy oscuro [de él]”, reconocía la diseñadora, aunque matizó rápidamente sus palabras. “No digo que tenga un lado oscuro, digo que tiene luces y sombras”, aclaró cuando los colaboradores le preguntaron sobre ello. Para la empresaria, una pieza esencial que motivó el divorcio es que Ungría no estuvo “a la altura” como progenitor.

'De viernes'.

Tablada ponía de ejemplo los horarios que el propio empresario se ponía, siempre nocturnos, lo que provocaba que pasase poco tiempo con su hija. “Cuando tienes un hijo, él es lo primordial, tienes unas responsabilidades”, señalaba la diseñadora, para después de detallar las muchas discusiones que tuvieron durante su relación. “La primera culpable fui yo, que lo toleraba”, admitía.

Para el ex de David Bisbal, Ungría “no” cambiará y “no” madurará. Lo que sobrecogió a los colaboradores presentes en el magacín fue que Tablada confesó que su exmarido le llegó a decir que había “cogido manía” a su hija mayor. Un detalle muy privado que la empresaria ha querido contar a modo de terapia.

“Mi hija ha visto todo el documental [refiriéndose a Me quedo conmigo de MTMAD] y me ha dado las gracias porque ha dicho 'mami, seguro que has ayudado a muchas personas con esto'. Era parte de mi sanación. No me hubieran importado unos cuernos, me partió en dos que [Ungría] cogiera a una nena, la pusiera en medio y dijera 'esta es la culpable'. Ahí le dije 'te tienes que ir’”, revelaba.