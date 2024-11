Javier Ungria, obligado a pasar por quirófano en mitad de su guerra con Elena Tablada: sus palabras desde el hospital

Javier Ungría (43 años) y Elena Tablada (43) están protagonizando en los últimos meses una guerra mediática en la que ambos están lanzándose indirectas en platós de televisión y contando la que consideran que es su verdad. La expareja puso fin a su relación hace más de dos años, tiempo en el que también se han visto las caras en los tribunales.

Finalmente, tras una larga batalla judicial, era la diseñadora la que se hacía con la custodia de su hija. "Lo que se ha insinuado sobre mí, pues hombre, la rabia me corroe", afirmó el concursante de Supervivientes en su última aparición pública. Lo cierto es que no está viviendo un buen momento personal por toda esta guerra mediática a lo que ahora se le suma un contratiempo de salud.

Ha sido el propio Javier Ungría el que ha querido actualizar en sus redes sociales cómo se encuentra. Lo ha hecho desde una habitación de hospital y con un gran sentido del humor, demostrando que se encuentra bien y tranquilizando así a sus seguidores.

Javier Ungría y Elena Tablada en una imagen de archivo. Gtres

"Durante los últimos nueve meses he estado manteniendo una relación con idas y venidas. Es un tema delicado. Ha llegado el momento de decir adiós", comienza en este vídeo publicado a última hora de este jueves, 14 de noviembre. Ha sido entonces cuando ha explicado qué es lo que le ha pasado y el motivo por el que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.

"Adiós a mi hernia. Cuando fui a Supervivientes me lleve dos objetos personales: la toalla y la hernia. Pero, claro, me la lleve en secreto. No quería que fuese excusa de nada. Ha llegado el momento de decir adiós porque no podía más", ha señalado.

También ha querido agradecer a aquellos que, conociendo que tenía que pasar por quirófano, le han preguntado por lo sucedido. "Está todo bien. Los que me habéis preguntado porque ya sabíais que esto iba a pasar está perfecto y los que me vais a preguntar ahora todo genial. Gracias, ¡Vamos!", concluye el vídeo compartido por stories.

Javier Ungría en una imagen de sus redes sociales.

Fue hace exactamente una semana cuando Javier Ungría se sentó por última vez en el plató de De Viernes para contar su verdad de su historia de amor con la diseñadora de joyas. Cabe recordar que fruto de esta relación nació Camila (4). "Nosotros teníamos una unidad familiar y hubo un momento en el que yo era el último mono de la casa. Acabas cansado. Elena no es una mujer cariñosa y ella lo sabe, tiene virtudes y ser cariñosa no es una de ellas", expuso ante la audiencia que siguió el programa.

En una de sus últimas entrevistas, la expareja de David Bisbal (45) llegó a asegurar que "después de casarse" con el abogado descubrió a "un nuevo Javier". Tras protagonizar una guerra mediática por la custodia de su única hija en común, fue Elena Tablada la que se hizo finalmente con la custodia, cumpliendo así el deseo de que pudiese criarse junto a su hermana mayor, Ella (14).