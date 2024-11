Millán Salcedo sorprende a Sonsoles Ónega en pleno directo de Antena 3: "No vengo más a Telecinco"

Y ahora Sonsoles es una de las mejores opciones para las sobremesas de la televisión. Presentado por la periodista Sonsoles Ónega, se trata de un magacín todoterreno donde hay espacio para el humor, las entrevistas, los reportajes, la política, la actualidad, los sucesos y la crónica social.

Los buenos datos de audiencia son una de los mejores ejemplos de por qué los espectadores eligen la opción de Antena 3. El buen tratamiento informativo, las exclusivas y el nutrido grupo de colaboradores que acompañan a Ónega son sus mejores argumentos para seguir en emisión desde octubre de 2022.

La DANA sigue ocupando horas y horas de debates e información en todos los canales de televisión en España, y en Y ahora Sonsoles no iban a ser menos. Aun así, en los últimos minutos del programa de este martes quisieron cambiar de registro y recibieron en plató a uno de los personajes que más ha hecho reír en los últimos años a los españoles.

Millán Salcedo visitaba Antena 3 para promocionar su vuelta al teatro con Preguntamelón, que se podrá disfrutar en el infanta Isabel de Madrid. Salcedo formó parte de Martes y Trece, el famoso trío cómico que conformaba junto a Josema Yuste y Fernando Conde desde 1976.

Durante la entrevista, Millán Salcedo recordó el origen del sketch más famoso de Martes y Trece, el de las empanadillas de Móstoles que curiosamente nunca más volvieron a repetir. "Salió por casualidad porque falló otra cosa", confesaba a Sonsoles Ónega. También explicó que Miguel Bosé se "enamoró" de ellos y les quiso meter de teloneros.

Ónega no dudó en ahondar en la vida amorosa del humorista y le preguntó sobre el secretismo de su vida privada. "No he estado enamorado ninguna vez. Nunca. ¿Quién tiene la culpa? Problablemente tú", respondía irónico el castellanomanchego.

"Si tú quieres saber que es lo que a mí me va. Tú tienes que ir al teatro infanta Isabel a verme. Ni más ni menos", le respondía el humorista. Al respecto sobre su relación con Josema Yuste que terminó en una inesperada disolución del dúo, Millán confesó: "Dejamos de dialogar, no sé que pasó".

A colación, Salcedo añadió que ABBA también se separó y también Los Beatles. Ónega le apuntó un dato sobre la banda británica: "Hombre, lo mataron". "Pues claro que lo sé. Me está vacilando. Esto es increíble. ¡No vengo más a Telecinco!", afirmaba irónicamente Millán Salcedo en plena emisión en Antena 3.

"Harás muy bien", le seguía Sonsoles Ónega la broma a su entrevistado y daba paso a una entrevista que le realizaron hace unos años en el programa El Rayo, donde pudieron visitar la casa del humorista.

Millán Salcedo y su separación de Josema” Nunca más vuelvo a Telecinco” pic.twitter.com/3juyxc2RI9 — TVMASPI (@sebas_maspons) November 12, 2024

Tras el final de Martes y Trece, Salcedo ha desarrollado su carrera profesional en el teatro con obras como Salomé de Wilde, Los sobrinos del Capitán Grant y en varias zarzuelas.

En 2019 sufrió un ataque epiléptico que le provocó morderse la lengua y tuvo que ser operado. Como consecuencia del incidente, tiene dificultades para pronunciar las erres. Ese mismo año, formó parte del especial de Nochevieja organizado por José Mota, donde actuó junto a su antiguo compañero de Martes y Trece, Josema Yuste.