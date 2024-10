Alfonso Arús, muy claro sobre el Real Madrid y su ausencia de la gala del Balón de Oro: "No nos tiremos piedras"

Como cada mañana, Aruser@s ha arrancado este martes, 29 de octubre, repasando las principales noticias del día. Entre ellas, lo sucedido en la gala del Balón de Oro 2024. Rodri Hernández y Aitana Bonmatí fueron los grandes triunfadores de la entrega, alzándose con los máximos reconocimientos individuales del fútbol.

En categoría masculina, que un español ganase el Balón de Oro no ocurría desde 1960. En el caso de Bonmatí, supone la revalidación de su título del año pasado. La otra noticia de la noche fue la ausencia del Real Madrid en el evento parisino, tras conocer, horas antes, que Vinícius Júnior no había conseguido el reconocimiento.

Esta mañana, el presentador de laSexta hablaba de "un doblete histórico que no gusta a todo el mundo", pero que no por ello deja de ser "histórico". Como se ha apuntado desde el programa matinal, el mediocentro del Manchester City "se consagra como segundo hombre español" en ganar el premio, 64 años después de que hiciese lo propio Luis Suárez.

"En categoría femenina, Aitana Bonmatí completó el doblete español revalidando el Balón de Oro que consiguió el año pasado", recordaba Artur Arús, al igual que señalaba que el equipo blanco "fue galardonado con tres premios pero nadie del club acudió a recogerlos al conocer que Vinícius no ganaría".

Al parecer, "el City lo sabía desde hacía un par de días y el Madrid se enteró ayer a mediodía por el City". "Por eso te preguntaba ayer. ¿Eso quién lo sabe? Porque oficialmente no se sabía nada, todo el mundo lo daba por hecho erróneamente", ha puntualizado Arús.

Alfonso Arús comenta lo sucedido en la gala del Balón de Oro 2024 Atresmedia Televisión

El Real Madrid "tenía planeada una expedición de hasta 50 personas, incluido Ronaldo Nazario, que le iba a entregar el Balón de Oro a Vinícius, y al final tuvieron que cancelarlo todo". Alfonso no se ha podido morder la lengua: "Me parece muy bien, pero, ¿qué culpa tiene el socio? Entre otras cosas, porque el Madrid ha ganado como club el título a Mejor Club".

"¿Qué culpa tiene Carvajal? ¿Qué culpa tiene Ancelotti? ¿Qué culpa tiene Bellingham?", se preguntaba el conductor de Aruser@s. Los merengues alegaron que no acudirían a un sitio "donde se les falta el respeto".

"No voy a hablar de los perdedores, voy a hablar de los ganadores. Para mí, es un orgullo que un jugador español, de la Selección, que ha hecho una Eurocopa formidable, también en su club, haya ganado un Balón de Oro. El último yo no lo vi porque no había nacido", prosiguió Alfonso.

Así, el comunicador catalán remataba: "Soy del 61 y nunca he visto a un español ganarlo [...] La competencia es así de dura. Lo que no podemos hacer es tirarnos piedras, cuando estamos en una racha formidable".