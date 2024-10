Carmen Lomana, infiltrada entre el público de 'La Revuelta': su 'volantazo' tras criticar el fichaje de Broncano

En apenas una hora de emisión, La Revuelta este miércoles, 2 de octubre, no paró de dar momentos que la mañana de este jueves siguen siendo tema de conversación. Más allá de las visitas en sí de Ana Mena, y luego de María Patiño y Belén Esteban, un curioso detalle no pasó desapercibido para los espectadores de La 1.

Cuando Mena hizo su aparición estelar entre el público, un día después de ser entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero, las cámaras 'cazaron' a Carmen Lomana sentada en el patio de butacas. Y no fue la única famosa que no quiso perderse el 'show' de David Broncano: junto a la empresaria, se encontraba Patricia Donoso, conocida en el universo Mediaset por ser la presunta amante de Ortega Cano.

La cantante malagueña saludó con efusividad a Lomana, pero Broncano no se refirió en ningún momento a ella. Y es que la coleccionista de alta costura precisamente no habló positivamente del fichaje del presentador jiennense por la cadena pública. El pasado abril, en el programa de COPE en el que colabora, se mostraba indignada con la incorporación.

Es más, apuntaba a Moncloa sin miramientos: "Estoy indignada con cómo el Gobierno ha manipulado con Broncano y ha exigido que lo pongan en TVE para fastidiar a El Hormiguero, así de claro, quitando quince minutos de Telediario". Además, se refirió a La Resistencia como "una cosa como de risas en un teatrillo de Madrid que tampoco tiene tanta audiencia".

La presencia de Lomana en las grabaciones de este miércoles denota un cambio radical en su modo de pensar. De hecho, cuando no pocos usuarios de X se lo echaban en cara, la 'socialité' tuvo que salir a dar una serie de explicaciones. Como no es lo mismo contarlo que vivirlo, la tertuliana televisiva quiso "conocer" desde dentro el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa.

He querido conocer @LaRevuelta_TVE y tener opinión por mi misma. Sociológicamente es un puntazo. Diferente , Surrealista y divertido. Otro lenguaje otro estilo

Lo pasé bien y me envolvió el ambiente. Encontrar a @AnaMenaMusic fue una sorpresa

Fantástica — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 3, 2024

"He querido conocer La Revuelta y tener opinión por mí misma. Sociológicamente, es un puntazo. Diferente, surrealista y divertido. Otro lenguaje, otro estilo. Lo pasé bien y me envolvió el ambiente. Encontrar a Ana Mena fue una sorpresa fantástica", escribía Lomana, en respuesta a un tuitero que tiraba de hemeroteca para sacarle los colores. "Yo soy una mujer libre y voy donde me apetece para poder opinar con rigor", ha zanjado.