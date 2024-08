Alonso Caparrós vuelve a presentar ‘Furor’ en Antena 3, el programa con el que brilló hace 25 años

Tras su etapa en realities de Telecinco y como colaborador de Sálvame, Alonso Caparrós regresaba hace un año a Antena 3. Y es que se convirtió en colaborador de magacines de la casa como Espejo Público.

Durante sus años dorados en la televisión, Alonso brillaba no como colaborador, sino como presentador, y en ese sentido, su programa estrella fue Furor, una competición que Antena 3 tuvo en su parrilla hace más de 25 años. Una competición entre hombres y mujeres, todos famosos, en pruebas donde se ponía a prueba los conocimientos musicales, el humor y la rapidez.

De forma excepcional, Alonso ha vuelto a presentar Furor, y no faltó ni siquiera la música del programa para hacerlo. Eso sí, no se trató de una entrega al completo, sino de una de sus pruebas, relacionada con la música.

Todo sucedió durante el tramo final de YAS Verano, espacio al que acudió como invitado, y por ello, quisieron aprovechar la ocasión para que retomase aquel papel de maestro de ceremonias. Como mandaba la tradición, separaron a los concursantes en chicos y chicas, y así, se vivió un enfrentamiento entre Valeria Vegas y Tamara Gorro contra Dani Carande y José Manuel Parada.

Al más puro estilo de la pista musical de Pasapalabra, Alonso ofrecía solo unos segundos de una canción, y había que adivinar de cuál se trataba. “Os van a soltar muy pocos segundos de una serie de canciones. En cuanto creáis saber el título, o que me digáis una frase, le dais al pulsador. Importante: no contestéis hasta que no os lo digas, y cuando os diga orrecto tenéis que cantar la canción”, explicaba a los concursantes.

Como mandaba en aquel programa, el equipo ganador de la canción se llevaba un minipunto, y ganaría el que alcanzase tres minipuntos. No faltó siquiera el ánimo de las gradas del público, que se dividieron para apoyar a los dos dúos. Tras escuchar temas como La Macarena de Los del Río, finalmente, ganaron el equipo de las chicas.

Alonso Caparrós presentando el 'Furor' de 'YAS Verano'.

El éxito de ‘Furor’

Antena 3 estrenó Furor en el año 1998, y pronto se convirtió en un fenómeno de audiencias. Algunas de sus entregas superaban los 3 millones de espectadores, y no hubo famoso que no acudiese alguna vez a su plató, de Alaska a Lolita Flores, pasando por María del Monte o Ramoncín.

Como curiosidad, fue en este programa en el que coincidieron por primera vez Finito de Córdoba y Arancha del Sol, quienes acabaron casándose, y en la actualidad siguen siendo pareja. El programa se emitió en Antena 3 hasta 2001, y luego tuvo un breve resurgimiento en las autonómicas en el año 2006.