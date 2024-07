¿Qué ha pasado con Olga Moreno en 'Supervivientes: All Stars'? Sus ausencias cuando presenta Jorge Javier Vázquez

Supervivientes: All Stars arrancó la gala de anoche de con Bosco Martínez-Bordiú y Jorge Pérez en la cuerda floja. Tal como apuntaba Jorge Javier Vázquez, se trata de dos grandísimos concursantes muy queridos por el público, pues son los ganadores de 2020 y 2023. Al empezar el programa, preguntó a Abraham García que quién se iría, y el que fuese participante de Gandía Shore apuntó que Jorge, porque tuvo discrepancias con él en Honduras, y Bosco, con su sonrisa, “me salvaba la vida”.

Luego, el presentador de Badalona lanzó la misma cuestión a Adara Molinero, que también apostó porque partiría Jorge. “Luego seguiré preguntando por aquí, pregunto únicamente a los dos concursantes de All Stars”, deslizaba Jorge Javier, antes de conectar con Laura Madrueño.

Con este comentario sutil, Jorge Javier dejaba claro que en el plató no se encontraba Olga Moreno, segunda eliminada de esta temporada especial, y ganadora de su edición, en 2021.

Hay que recordar que Olga, en su vuelta a España, concedió una entrevista a Jorge Javier Vázquez en la que saltaron las chispas. Y, tras esto, no ha vuelto a verse cara a cara con el presentador.

Este mismo jueves, en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, apuntaban a que este encuentro no se iba a producir. Y es que Olga habría pedido no coincidir con Jorge Javier Vázquez en Supervivientes: All Stars.

“Tiene narices que una concursante de Supervivientes: All Stars, que sabe que el programa lo lleva Jorge Javier Vázquez, aunque haya más presentadores, le den el gusto de no ir cuando esté él. ¿Qué pregunta te hizo?”, deslizaba Belén Esteban. Y añadía: “La culpa no la tiene nadie, sino Mediaset”.

Su salto a '¡De Viernes!'

En ese mismo sentido, María Patiño aseguró que le gustan ese tipo de conductas “lo que hacen es poner un espejo del tipo de persona que es Olga. Yo he pensado que es una persona cándida, tímida ante los medios, la he defendido durante años, y maneja más el cotarro de lo que pensaba”. Y añadió que ella misma, en 25 años en la profesión, “jamás he tenido narices de pedir con este sí, con este no, por una cuestión de profesionalidad”, mientras que Olga sí estaría poniendo vetos llevando menos en televisión.

Hay que destacar que las ausencias de Olga Moreno en Supervivientes: All Stars solo se producen cuando está Jorge Javier. Así, no estuvo ni en la gala de anoche, ni en la del lunes, Tierra de nadie. Cuando conduce la gala Sandra Barneda, en Conexión Honduras, ella sí está presente en el plató y participa en comentar todo lo que pasa en la isla.

Más allá de Supervivientes, hay que puntualizar que la andaluza empezó la semana pasada un nuevo proyecto en Mediaset. Y es que Olga Moreno se incorporó a ¡De Viernes! para comentar Supervivientes en su tramo final, junto a otros expertos en el formato.