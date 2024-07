Detienen a Cristina Seguí en Tailandia: el mensaje de Frank Cuesta que ha encendido todas las alarmas

Cristina Seguí ha sido detenida hace unas horas en Tailandia. Así lo ha avanzado esta mañana a través de X (la red social antes conocida como Twitter) Frank Cuesta, amigo de Seguí, y responsable de espacios de televisión como Frank de la Jungla o Wild Frank.

“Han detenido a Cristina en Tailandia. Explicaré que está pasando, luego si puedo en un vídeo”, ha posteado el conocido herpetólogo, quien lleva años asentado en Tailandia, país en el que tiene un santuario animal. Ahí no mencionaba el apellido de Seguí, pero sus seguidores entendieron sus palabras, y más tarde el nombre fue confirmado por el abogado y youtuber Pablo Franco.

“Hoy no habrá vídeo en YouTube. Tengo que salir cagando leches para Tailandia por un problema grave de Cristina Seguí. Frank Cuesta recógeme en el aeropuerto. Lo siento, gente, cuando pueda os contaré la movida”, posteaba por su parte Franco, al respecto, y sin adelantar más datos sobre los motivos por los que se ha producido la detención.

Hay que destacar que Frank Cuesta mantiene una buena relación con Cristina Seguí desde hace bastante tiempo. En una entrevista en El Hormiguero del año 2023, Frank habló del siguiente proyecto audiovisual que tenía entre manos, y en el que la exmandataria de VOX tendría un peso importante.

“Me aburrí de la tele. A mí lo que me gusta es divertirme, la televisión me divertía mucho hasta que te obligan a hacer cosas. Como programas de perros, que hice dos, y dije venga, ya está, se acabó la tele”, le contaba a Pablo Motos entonces.

‘Carretera salvaje’

Sin embargo, había recuperado la ilusión por la televisión con un nuevo proyecto junto a Cristina Seguí, llamado Carretera salvaje. Tal como narró entonces, este programa partió de una idea de reunir a políticos de diferentes ideas en un viaje por el mundo, pero solo Cristina Seguí aceptó el reto. De los mandatarios que declinaron su propuesta, Cuesta dio entonces nombres como el de Gabriel Rufián y Juan Carlos Monedero (al que se refirió como “el carteras”).

Aquellas declaraciones en El Hormiguero se produjeron en mayo de 2023, y entonces Cuesta apuntaba a que le faltaba todavía un par de meses con la grabación, y que gracias al programa de Pablo Motos conseguiría repercusión porque “ya todo el mundo sabe que estamos haciendo esto, y alguna cadena o plataforma lo querrá”.