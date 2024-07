Jorge Javier Vázquez se queda en calzoncillos para presentar ‘Supervivientes’: “Va a ser todo paquete”

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes: All Stars'.

Jorge Javier Vázquez siempre ha tenido una gran química delante de la pantalla con Abraham García, el que fuese ganador de Supervivientes 2014, y tercer expulsado de la actual edición All Stars del reality. “Es mi debilidad, qué le vamos a hacer”, decía el comunicador a Abraham entre risas, al entrar en el plató en la gala de anoche. “Que luego se lo creen”, decía entonces el de Gandía Shore. “Madre mía, lo que te han hecho sufrir esos concursantes. De verdad, que estaba a punto de plantarme en Honduras para leerles a todos la cartilla, pero al fin te tengo aquí”, añadía Vázquez, mostrándose partidiario de él.

A lo largo de toda la gala, Jorge Javier Vázquez no paró de reírse con las bromas y chascarrillos de Abraham. Y, en un momento dado, el que fuese comentarista de los debates de GH DÚO le regaló al presentador uno bañador de los que había usado en Honduras, de color negro y dorado. Un obsequio que ilusionó a Vázquez.

Tanto es así, que el presentador hizo una atrevida propuesta: “Me encantaría hacer las nominaciones con la americana y la camisa, pero voy a llevar el bañador y mis zapas. Qué ganas tengo de ponérmelo, qué ganas. Va a ser la sensación, esto me lo voy a poner yo porque me apetece”. “Va a ser todo paquete”, decía entonces Abraham, bromeando por cómo son de cortos los slips que suele usar.

Dicho y hecho: tras recibir luz verde del equipo del programa, en una pausa, muy breve, Jorge Javier se quitó los pantalones y se puso el slip de Abraham. Y así continuó presentando la gala. “Ya estoy preparado para las nominaciones. Luego me lo quito todo”, bromeaba.

De hecho, en la parte final del programa, Jorge Javier Vázquez se quitó la chaqueta para mostrar sus posaderas, pero el programa fundió a negro, evitando que los espectadores disfrutaran de la estampa. Y él se lo tomó con humor, apostillando: “Me han cortado”.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes: All Stars'.

Bosco, nuevo expulsado

La gala de anoche tuvo como plato fuerte la expulsión de un ganador del formato. Bosco Martínez-Bordiú y Jorge Pérez se batieron en una votación que parecía bastante ajustada. Desde el plató, compañeros del reality como Adara Molinero y Abraham García apostaban por la permanencia de Bosco, pero estaban equivocados.

El sobrino de Pocholo fue el nuevo expulsado de la temporada, provocando la alegría de Marta Peñate, pero las lágrimas de Sofía Suescun, con la que había congeniado bastante en esta nueva aventura en Honduras.