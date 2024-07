Tremendo e inesperado zasca del sobrino de Ana Rosa a Jorge Javier desde 'TardeAR': así saca las garras por su "tita"

Telecinco se prepara para el estreno de El diario de Jorge, un talk show que renueva el género de los testimonios presentado por Jorge Javier Vázquez. Producido por Boomerang TV, la misma compañía que hizo triunfar a Patricia Gaztañaga en Antena 3, el programa es la gran apuesta que hace Mediaset España para alzar el vuelo en unas sobremesas donde triunfa la ficción.

Este nuevo formato cogerá el testigo de Así es la vida y se estrenará el próximo lunes, 29 de julio, a partir de las 15.45 hasta las 17.30. Esto quiere decir que Jorge Javier ejercerá de 'telonero' de Ana Rosa Quintana. Su programa, por lo tanto, empezará media hora más tarde.

Pues bien, este jueves, se dio la casualidad de que TardeAR emitió un vídeo promocional del nuevo programa de Jorge Javier y Kike Quintana, el sobrino de la presentadora, no desaprovechó la oportunidad para dar un pegarle un monumental zasca por su pluriempleo en la cadena de Fuencarral.

Más allá de volver a las tardes tras el final de Sálvame, Jorge Javier se pondrá al frente de la nueva edición de Gran Hermano y de Hay una cosa que te quiero decir — ya está grabando las entregas— en los próximos meses. O sea, que de estar casi con un pie fuera, el de Badalona ve cómo ahora tendrá hasta tres formatos en parrilla.

"Oye, escúchame una cosa. Jorge Javier Vázquez tiene tres programas ya. ¿Pero qué le falta a Jorge Javier Vázquez?", preguntó el Quintana a Frank Blanco, que respondió así: "¿Qué le falta? Horas para dormir". "Le falta un programa de cocina", agregó el también guionista de TardeAR.

Kike Quintana junto a Frank Blanco en la sección 'Fila Zero' de 'TardeAR'.

Las pullitas ácidas de Kike Quintana contra el comunicador no se quedaron ahí. "A ver, Jorge, siempre vas a estar un paso por detrás de la tita, también te lo digo", soltó rescatando de alguna manera las rencillas que mantenían en el pasado los presentadores estrella de Mediaset.

El sobrino de Ana Rosa terminó por lanzar una invitación directa a Jorge Javier para que acuda a su sección: "Da la cara la próxima temporada. Ya que tiene tres programas, yo le invitaría y en vez de contárselo a Jorge, cuéntaselo a Kike aquí. Vente un día a Fila Zero, El diario de Kike".

"Lo tenemos todo montado para Marlasca, que tampoco es muy alto y no va a tener ningún problema", agregó Quintana en alusión al colaborador del espacio. Blanco, por su parte, espetó alucinado: "No llevas ni un minuto de sección y ya hay dos personas que te quieren matar". "No, Marlasca es una gran persona. En sentido figurado, pero lo gestiona todo bien", zanjó Kike.