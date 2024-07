Así bebe la televisión nacional de las autonómicas: del 'talk show' de Jorge Javier Vázquez a la fiebre por la copla

El panorama televisivo en España pasa por un momento interesante. La tendencia a recuperar formatos que triunfaron en el pasado -El Grand Prix, Password, Caiga quien caiga...- convive con la de buscarlos fuera de nuestras fronteras, en factorías como Países Bajos o Reino Unido.

No obstante, las cadenas empiezan a entender que es estrictamente necesario salir de España para encontrar un entretenimiento de calidad. Sobre todo, si la relación que se busca con el espectador es de estrechez. Y, de cercanía, desde luego, las que más saben son las televisiones autonómicas.

El último canal que se ha aplicado el cuento ha sido Telecinco, a punto de estrenar El diario de Jorge. Fuencarral ha tomado buena nota de dos estandartes vespertinos de la FORTA. Por un lado, de Juan y Medio y La tarde aquí y ahora, en Canal Sur; por otro, de Ramón García y En Compañía, en Castilla-La Mancha Media.

Ambos, firmados por Indaloymedia, recogen testimonios anónimos cada tarde, con la función de acompañar a mayores y no tan mayores. Combatiendo la soledad no elegida y escuchando a la audiencia. Ya lo decía García en declaraciones a BLUPER, la clave está en un equipo de redacción sepa seleccionar "historias de verdad y no de friquis" y "reírse con los invitados, no de ellos".

Ahora, Telecinco ha querido replicar la fórmula, también con un presentador potente como es Jorge Javier Vázquez y en la franja de sobremesa -según se mire, hasta serían competencia-, pero con mayor presupuesto que en una emisora regional. Por lo que sí deberá luchar el 'talk show' del filólogo es por captar a un público tan fiel como del que gozan La tarde aquí y ahora y En Compañía.

Gloria Santoro y Ramón García, presentadores de 'En Compañía' CMM

Las cifras no dejan atisbo de duda sobre cómo de asentados están los dos programas en Andalucía y en Castilla-La Mancha, respectivamente. Según datos de Dos30' proporcionados a BLUPER, La tarde aquí y ahora cerró junio con un 10,3% de 'share' y 196.000 espectadores de media, un +25,5% por encima de la media de Canal Sur. En el caso de En Compañía, es más evidente aún: 11,4% de 'share', con 51.000 espectadores de media, un +82,7% por encima la media de CMM.

TVE, a por la copla

El nuevo espacio que conducirá Jorge Javier Vázquez en Telecinco no es un caso aislado. Hace unas fechas, el Consejo de Administración de RTVE aprobó la producción de La Silla Roja. Se trata de un 'talent show' que buscará al mejor cantante de copla de España. La pública prevé un desembolso máximo de 4,6 millones de euros para este programa.

Una vez más, una cadena de tirada nacional busca inspiración en una autonómica y le encarga el formato a la misma empresa que lo produce en la regional. La Silla Roja y A tu vera -Castilla-La Mancha Media- están realizados por EuroTVProducciones, a su vez, la productora responsable de El Grand Prix.

Eva González, en su etapa como presentadora de 'Se llama copla' Canal Sur Televisión

Antes, en Canal Sur, triunfó temporada tras temporada Se llama copla, programa del que salieron artistas como Joana Jiménez o Laura Jiménez. A raíz de su participación el el 'talent', ambas han tenido una presencia destacada otros espacios de la emisora de la RTVA.

No siempre funciona

En televisión, poco o nada es matemático. No es novedad que las televisiones nacionales se miren en las autonómicas y no siempre los intentos no han salido según lo esperado. A veces, los productos locales son eso, locales. El ejemplo más reciente se puede encontrar en El Conquistador.

El formato de telerrealidad lleva 20 temporadas arrasando en ETB, cerrando ediciones con números de hasta el 25% de cuota. RTVE se hizo con los derechos para emitirlo a escala nacional en septiembre de 2023, pero no cumplió las expectativas y promedió tan solo un 8,7% de 'share'.

Marc Ribas, presentador de 'Joc de cartes' TV3

laSexta trató de aprovechar el éxito de Joc de cartes en TV3 tirando de uno de sus estandartes como presentador, Alberto Chicote. En febrero de este año se estrenaba Batalla de restaurantes, un programa en el que cuatro hosteleros compiten por que su local sea el mejor valorado de la ciudad de turno. Esta tanda marcó un escueto 5,2% de cuota, pese a arrancar con fuerza en sus primeras entregas.

Echando la vista atrás, en 2018, Roberto Vilar quiso ampliar el alcance de Land Rober Tunai Show, un espacio de humor y entretenimiento que funciona en Televisión de Galicia desde 2015. Sin embargo, su 'nacionalización' no resultó y fue cancelada tras seis programas.