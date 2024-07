La lección de Marta Peñate y Tony Spina al visibilizar en 'Supervivientes All Stars' sus problemas para ser padres

Poco a poco, Marta Peñate va convirtiéndose en la protagonista de Supervivientes All Stars. A pesar de haber tenido alguna que otra discusión con sus compañeros, la canaria también está aprovechando la experiencia para sincerarse sobre cuestiones más íntimas, como las dificultades a las que se está enfrentando para lograr su sueño.

Y es que, desde hace tiempo, Peñate quiere ser madre con su pareja, Tony Spina. Conexión Honduras mostró este domingo un vídeo en el que la concursante se echaba a llorar en la palapa hablando de sus problemas para quedarse embarazada.

"Quieres, quieres, quieres, y no puedes. Y haces todo, y no puedes. Ves que otra gente se queda embarazada, que obviamente te alegras, pero en el fondo te sientes una fracasada. Ellos sí y yo no, ¿sabes?", lamentaba la ex de formatos como Gran Hermano y La isla de las tentaciones.

Una vez se ofreció la pieza, Tony Spina, presente en plató como defensor de su novia, habló sobre el tema: "Me da pena verla así. Se está haciendo más largo de lo esperado. Cada vez que creemos que estamos a punto, encontramos otra dificultad más que hay que superar. Ya ha pasado varias veces por quirófano, el primer intento no ha ido bien, pero, bueno... Que tenemos otros dos intentos".

Spina se mostró contento por la participación de su chica en el 'reality show' de Telecinco, pues le estaba sirviendo como distracción: "Se lo han recomendado. Tiene que estar más relajada. Después del intento, se hizo unas pruebas. Tenía infección de endometrio, así que, igualmente, hasta después de verano no podemos hacer más intentos".

"Espero que siga así y que desconecte", aceptó el italiano, cuyas palabras levantaron un sonoro aplauso en el plató del All Stars. Acto seguido, Sandra Barneda les agradeció que utilizasen el altavoz que les proporciona la televisión para visibilizar este problema.

"Es muy duro lo que estáis pasando. Marta me ha ido contando parte de su proceso en estos meses. Os voy a decir una cosa. Es muy bueno que lo hagáis público, porque son muchas parejas las que sufren, y mucho, para llegar a ese sueño de ser padres y madres", aplaudió la conductora.

"Espero que lo consigáis, que estoy convencida. También te quiero preguntar, Tony, porque siempre es Marta, pero, ¿cómo lo llevas tú?", quiso saber Barneda. "Apoyándola. Hay uno que se tiene que hacer el fuerte y otro es más débil, por así decirlo. Intento coger el rol del fuerte y animarla", contestó Spina.

Es más, Tony desveló que Marta siente que tiene "la culpa" de estos inconvenientes: "Eso es lo que más pena me da, que cree que es su culpa. Marta, son cosas de los dos. Si tiene que venir un niño... Es que no necesitamos un niño para ser felices. ¿Que viene? Bienvenido. ¿Que no? No hace falta más".