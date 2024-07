Tremenda bronca de Sofía Suescun y Marta Peñate en 'Supervivientes All Stars': "Te estás pasando cuatro pueblos"

Considerable bronca entre Sofía Suescun y Marta Peñate este domingo, en Supervivientes All Stars. Una discusión anterior entre la canaria y Abraham García fue el detonante de la de ellas dos, en pleno Conexión Honduras. Esta podría suponer el fin de una amistad que se remonta a la época de Gran Hermano, donde coincidieron.

Al parecer, Suescun recriminó a su compañera que se quejase del ruido que hizo García partiendo un coco esa misma mañana. Marta percibió la actitud de su amiga como afán de manipular y hacer "un vídeo" para que su imagen frente a los espectadores cambiase.

"Acabo de alucinar con el pensamiento real que tenía Marta sobre mí. Eso ni siquiera me lo has dicho en privado. Aprovechas este momento para decir lo que piensas de mí", le recriminaba Sofía, justo cuando Sandra Barneda conectaba con Honduras desde plató.

"No tiene ni pies ni cabeza, Sofía. No hay nada peor en la vida que te traicione una amiga", aseguró la periodista, a lo que la de Pamplona le contestó: "Te estás pasando cuatro pueblos. Lo que Marta no acepta es que yo defienda a Abraham". "¿Me estás vendiendo por un puñetero vídeo? ¿Te compensa vender a una amiga por un vídeo?", se preguntó Peñate, elevando el tono y levantándose de su asiento.

Marta siguió en sus trece, afirmando que Sofía le estaba intentado "dejar de loca" y que estaba "todo grabado": "Me has vendido tú. Estás intentando hacer creer que yo estaba hablando mal de Abraham, cuando no es así. Y ya me lo has hecho varias veces".

Sofía Suescun y Marta Peñate discuten en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

Desde Madrid, la presentadora de Telecinco intentó poner orden, pues llegó un momento en que la audiencia poco escuchaba entre tanto grito y reproche: "Creo que estáis flipando las dos y estamos flipando todos. Primero, quiero saber cómo os sentís. Aquí había una amistad y os estáis sintiendo traicionadas la una por la otra".

"Cruz y raya" a Peñate

"Me estoy sintiendo vendidísima y traicionada. Si ella tenía esa opinión sobre mí, me hubiera gustado que me lo dijera", asumió Suescun, que, en su estilo "radical", no se anduvo con chiquitas: "Ahora le pongo cruz y raya. A mí, los cambios de humor y los perdones no me valen".

Mientras, Marta juraba que "no tenía esa opinión" de la que hasta este domingo era su amiga: "Yo vine aquí con un cariño incondicional hacia Sofía. Conozco a su madre, a su novio, a su familia. La primera vez que entré en un 'reality' fue con ella y le guardo un cariño brutal".

"Cuando llegué aquí vi cosas que no me cuadraban, pero me dio igual, porque era mi amiga. No me opinaba. Hoy, cuando me la jugó, intentó cambiarlo todo. Darle la vuelta. Pensé: '¿En serio me está vendiendo a mí?'", se lamentó Peñate, realmente dolida. Habrá que esperar si se trata de una ruptura definitiva o ambas concursantes sabrán resolver sus diferencias.