Ramón García, sobre un duelo entre 'El Grand Prix' y 'Supervivientes': "Me daría pena, eso resta al espectador"

En lo que, en teoría, es temporada baja televisiva, este verano podría darse un interesante duelo a nivel de audiencias. Aún no hay fecha de estreno para la nueva edición de El Grand Prix, pero cabe la posibilidad de que Televisión Española lo ponga a competir con otro gran formato, Supervivientes All Stars.

Sería un cara a cara poco habitual en verano. En este período, las cadenas no suelen quemar sus mejores cartuchos y apostar por producciones de envergadura, dado el bajo consumo de televisión que existe esos meses.

Sin embargo, teniendo en cuenta el éxito de El Grand Prix en 2023, TVE tendría la opción de programarlo el jueves, un día sin contenido potente en el 'prime time' de La 1. Se enfrentaría a la gala principal de la versión 'leyendas' de Supervivientes. En su estreno se anotó un 17,6% y 1.381.000 espectadores, cifras que confirman el peso de esta marca en Telecinco.

Hace unas semanas, en la presentación del programa de juegos, preguntamos a Ramón García por la posibilidad de que se produzca este choque directo entre El Grand Prix y Supervivientes All Stars. Por lo pronto, él no es partidario de que coincidan en día de emisión.

"Nos andaríamos a hostias", bromea el también presentador de En Compañía, en Castilla-La Mancha Media. Luego, añade: "En realidad, me daría pena. A mí no me gusta que compitan dos formatos grandes porque, al final, a quien resta es al espectador. Le fuerzas a ver en diferido uno u otro".

Imagen de la presentación de 'El Grand Prix' RTVE

Y es que, a juicio de 'Ramontxu', "en verano hay días de sobra para que no coincidan y que Mediaset España se lleve lo suyo y RTVE lo suyo": "Está claro que siempre vamos a enfrentarnos a alguien, pero, en verano, cuando hay pocos estrenos, estaría bien que repartiesen".

Gran apuesta de TVE

El Grand Prix es la gran apuesta de Televisión Española para los meses estivales, junto con la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos de París. Los números del verano de 2023, desde luego, avalan la determinación de la cadena pública con el formato de EuroTVProducciones, grupo iZen.

La pasada edición, el programa promedió un 19,2% de cuota de pantalla y reunió frente a la pantalla a una media de 1.691.000 televidentes. Además, la final fue seguida por 1.483.000 espectadores, un 16,3% de 'share'.