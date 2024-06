La inesperada confesión de Marta Riesco en el nuevo ‘Salvame’: “Quiero ser actriz”

Alejandra Rubio dio la pasada semana una entrevista muy bien pagada para anunciar su embarazo. Eso ha provocado muchas críticas hacia la joven, de la que tantas veces había dicho que sería abogada o profesional del mundo de la moda. La nieta de María Teresa Campos en la actualidad trabaja en televisión, y de ahí entran sus principales ingresos, pero su deseo es triunfar como actriz.

“Este año he terminado mi carrera por si a alguien le interesa. Porque, claro, como os dedicáis a vender cosas que no son ciertas y hacéis periodismo a base de mentiras...”, se defendió Rubio en Así es la vida hace uso días. “¿Venir de una familia conocida es vivir del cuento? Porque yo hago el mismo trabajo que hace cualquier periodista aquí. No tengo la carrera de periodismo, tengo la carrera de arte dramático. Y mi abuela no tenía la carrera de periodismo, tenía la de filología. ¿Cuál es el problema?”, se preguntaba.

Ahora la pregunta que hay en el aire es si Alejandra Rubio podrá triunfar o no como actriz. “Para que un actor destaque, aparte de tener un cierto don, una preparación, etcétera, y un buen guión, es no tener conocimiento absoluto de su vida personal”, opinaba este jueves María Patiño en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN.

“¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes un conocimiento del personaje no te la crees cuando interpreta” añadía la presentadora gallega, una afirmación que generó debate entre sus compañeros. Y se puso sobre la mesa nombres como Penélope Cruz, de la que se sabe mucho de su vida, pero también tiene muchísimo reconocimiento, o el de Gloria Camila Ortega.

Tras esto, Belén Esteban contó que ella iba a protagonizar la serie “de la patrona, que eran 124 capítulos en Colombia, Medellín. No me cogieron, y cogieron a Kate del Castillo”. Ante semejante afirmación, la antaño conocida como princesa del pueblo tuvo que aclarar que era una broma.

Tras esto, David Valldeperas le recordó a Belén su trabajo en la saga Torrente, en la que también actuaron María Patiño o Víctor Sandoval, y el debate continuó “Tú para creerte a un actor no lo puedes identificar a nivel personal. Y Marta Riesco tiene que estar de acuerdo, que quiere ser actriz”, aseguraba la presentadora. Ahí, Mara Riesco recogía el guante: “Oye, perdona, de todo lo que he querido… bueno, sí, me gustaría ser actriz. Yo de variedades, de todo”, explicaba Marta, entre risas.

Ya fue cantante

Hay que recordar que Marta Riesco no ha trabajado como actriz, pero sí que tuvo una breve carrera como cantante. En el año 2010, la que fuera Miss Segovia quiso representar a España en el Festival de Eurovisión. Y lo hizo con la canción, No tengas miedo que, más de diez años después, volvió a lanzar en 2022 de la mano de Telecinco en todas las plataformas digitales.