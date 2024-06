Adara Molinero, irreconocible en 'Supervivientes All Stars': una fuerte reacción alérgica le desfigura toda la cara

Para Adara Molinero, las últimas horas han sido un auténtico infierno. La concursante de Supervivientes All Stars, probablemente a causa de una picadura de insecto, sufrió una reacción alérgica que le dejó la cara completamente desfigurada. Esta fue la puntilla para pedir a la audiencia su expulsión, que al final se acabó produciendo.

En el arranque de la gala de este jueves, Jorge Javier Vázquez conectaba con Laura Madrueño con el objetivo de actualizar el estado de salud de la participante. Según la presentadora desplazada hasta Honduras, Molinero estaba "en una situación límite".

Madrueño aseguró que el cuerpo de Adara "no respondía a los antiestamínicos" que le proporcionó el equipo médico del programa de Telecinco, por lo que acabó siendo evacuada de Playa Leyenda. "Está caracterizada como de película de terror", advertía Vázquez, antes de dar paso a las imágenes.

En estas, se veía a Adara, con una tremenda hinchazón en la cara, hablar con Olga Moreno, comentando que le ardía toda la cabeza desde que se había levantado. Era entonces cuando Bosco Martínez Bordiú le enseñaba su reflejo en una linterna, y la joven ponía hecha una fiera.

"¡Me sacan ya de aquí! ¡Esto, no! Esto no es normal, toda la puta cara desfigurada, tío. No duermo aquí esta noche, ¿eh? Esto no", bramaba Adara, desconsolada. Hasta Marta Peñate, con quien el domingo hizo las paces no muy convencida, la abrazó para calmarla.

Adara Molinero y Jorge Javier Vázquez, en 'Supervivientes All Stars' Mediaset España

Una vez ofrecido el vídeo, Jorge Javier establecía conexión con la superviviente, cuyo estado no había mejorado. Aun así, el conductor tranquilizó a la audiencia afirmando que no había "ningún peligro" e incluso intentó hacerle reír. Sin embargo, en efecto, Adara ya había llegado a su límite.

Adara pierde la fe

"Siempre, en mi vida, digo: 'Soy capaz'. Aunque el cuerpo me avise, siempre tiro y fuerzo. Hay veces que hay que parar, porque no se puede", manifestaba la de Alcobendas, sollozando y dejando claro que su experiencia en Supervivientes All Stars estaba llegando a su fin.

"Lo estoy intentando, pero este ha sido el golpe final. Siempre me fuerzo, aunque sienta que no puedo hacer algo. Me fuerzo a hacerla por los demás, por no decepcionar a mi familia o a mis seguidores", lamentaba Molinero.

Poco después, se confirmaría su eliminación: el 51% de los votos a través de la aplicación de Mitele escogió a Olga Moreno, por lo que el 'reality' pierde a uno de los grandes reclamos de su casting.