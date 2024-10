Así es el buffet libre que arrasa en Zaragoza: comer todo lo que se quiera por 17 euros

En España, los buffets libres cada vez son más populares: una tendencia que arrasa, sobre todo, si tiene que ver con la comida asiática (china, japonesa, coreana, vietnamita...), y en Zaragoza, no son menos.

En la capital aragonesa hay buffets libres muy conocidos como el de la plaza del Pilar, buffet italiano Piazza, muy cerca del antiguo restaurante 'Las Palomas'. Sin embargo, si nos alejamos del centro encontramos otras ofertas muy interesantes y exóticas.

Si lo que buscas es un buffet libre en la ciudad maña, de sabores originales: Sushi Yumi es una de las mejores opciones, sobre todo, porque la oferta no se limita a la tradición japonesa.

Buffet libre en Zaragoza por 17 euros

Sushi Yumi está situado en la calle Tomás Bretón número 4, y es uno de los restaurantes de Zaragoza de comida asiática que más destacan por la variedad que ofrecen. Tiene en torno a 200 especialidades que van mucho más allá del típico sushi.

Esta amplia oferta de sabores, hasta 200 platos, tiene un precio que puede variar pero suele ir desde los 17 a los 23 euros dependiendo del día y de si es por la mañana o por la noche.

Ellos mismos dicen esto en su web: "¿Te apetece comida asiática? Entonces con nosotros acertarás. En nuestro restaurante Sushi Yumi te recibiremos acogedoramente. Disfruta de nuestros apetitosos platos y del ambiente auténtico de nuestro local. Da igual cómo esté el tiempo fuera. Nuestras salas climatizadas conservan siempre la temperatura perfecta."

Varios influencers zaragozanos se han animado a conocer Shiushi Yumi, y por lo que relata por ejemplo @albaamoress, es todo un acierto. Ella se decantó por: niguiri de angila, rollo con limon, rollo de salmón flambeado con yema de huevo, temaki, takoyaki, brocheta de gambas, mochi de cheescake y mochi de oreo. Nada mal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @albamoress

Como en muchos buffets libres, aquí han tomado medidas para evitar el desperdicio de comida, y si pides más de lo que comes, pagas por cada plato que no termines. Concretamente, en este caso, 3 euros por comensal en cada plato que no se termine. Es importante, por tanto, preguntar antes el tamaño de los platos o la cantidad que viene de cada especialidad.

En otros restaurantes se puede pedir un tapper y llevarse las sobras a casa, pero claro, en un buffet esto no saldría rentable, y la “multa” por la comida que se quede en el plato, tiene más sentido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sushi Yumi (@restaurantesushiyumi)

Un dato curioso sobre este buffet es que los platos los trae un robot. La modernidad en restauración también ha llegado a Zaragoza. Se trata de un robot camarero, que tiene forma de estantería, y en sus baldas lleva los platos, que el cliente debe recoger.

En Shusi Yumi, no solo hay opción de buffet libre, el restaurante cuenta también con menú del día. Esta opción es más económica que los 17 euros, pues actualmente han sacado un menú del día por 11,20 euros. Si te gusta el shushi, ya no hay excusa para no salir de casa.