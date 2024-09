Cordero se ilusiona: "Tenemos una plantilla de presente, de rendimiento inmediato, y de un futuro inmejorable"

Una vez cerrado el mercado de fichajes, es hora de hacer balance de las operaciones realizadas. El Real Zaragoza ha incorporado hasta trece jugadores, así como ha dado salida a un buen número de ellos. A pesar de que no haber completado todas las operaciones previstas, el director deportivo, Juan Carlos Cordero, valora positivamente la ventana estival.

Este lunes se han presentado los dos últimos fichajes del Real Zaragoza, Adu Ares y Alberto Marí, ambos fueron anunciados el último día de mercado y ya disfrutaron de minutos ante el Mirandés. En el acto, Juan Carlos Cordero ha reflexionado sobre su trabajo y sobre la plantilla final del equipo para esta temporada.

Cordero se mostraba satisfecho e ilusionado: "Ha quedado una plantilla de presente, de rendimiento inmediato, pero con un futuro inmejorable. Si a eso lo unimos al nivel y a la persona que tenemos en el banquillo, Víctor Fernández y su cuerpo técnico, debemos estar ilusionados de jugar con los mejores. Estamos capacitados para estar arriba".

Igualmente, explicaba que se ha hecho una "reestructuración muy amplia de la plantilla", algo que lleva su proceso y muchas negociaciones, también en salidas, con futbolistas que no quieren marcharse del club. Por eso, insiste en que han salido la mayoría de jugadores que se pensaba en junio.

Después de dos meses intensos, Cordero considera haber formado un grupo compensado, con jugadores con experiencia en la categoría y otros jóvenes y extranjeros, que son apuestas de futuro. Añadía la aportación de los cedidos o de los canteranos, "el sello de este club", confesaba. Así pues, destacaba la juventud de la plantilla, el hambre, la energía y la ilusión, una que también él siente.

Tareas pendientes

Muchas llegadas y muchas salidas…, pero han quedado tareas pendientes. "Cualquier plantilla es susceptible de mejora", reconocía el director deportivo, que explicaba que no había sido nada sencillo el mercado.

Entre esas espinas clavadas, se asoman dos nombres: Jair y Lekovic. Uno por quedarse y el otro por no llegar. Juan Carlos Cordero ha sido claro en ambas situaciones. Sobre el primero, defiende que, aunque se le había transmitido que no tenía hueco, a día de hoy es un jugador más de la plantilla y su deber es ganarse el puesto y competir. "Se ha sido claro con él, pero todas operaciones no se pueden", se lamentaba.

Por parte de Lekovic, expone que había sido una opción desde el principio hasta el final del mercado, pero su club no se abrió a negociar "hasta hora y cuarto antes de medianoche", declara Cordero. "Intentamos hacer la operación, intercambiamos documentación, pero el tiempo no dio. No se pudo culminar y se paró el proceso", razona.

En cuanto a la posibilidad de acudir al mercado del paro, el director deportivo no lo descarta y admite valorar alguna opción, pero "no es una prioridad" y cree que no habrá nada que les sirva.

De esta forma, las próximas incorporaciones, si las hay, deberán ser en el mercado invernal. Para entonces, asegura que queda remanente. "La propiedad siempre ha dado facilidades. Les hemos pedido esfuerzos y han estado a la altura", señalaba Cordero, que estaba seguro de que si se necesita, la propiedad daría más recursos.

Fuera del mercado, también se ha puesto sobre la mesa el tema de la renovación de jugadores de la casa como Francho, Aguado, Azón o Pau Sans. Cordero informaba de que se esperaría un "margen prudencial", pero menciona que se pondrá toda la carne en el asador para acometerlas, aunque cada caso es diferente.

Alberto Marí y Adu Ares

Además del director deportivo, los jugadores han sido protagonistas. Alberto Marí, delantero cedido por el Valencia, confiesa que se decantó por el Real Zaragoza porque "es un club histórico y con gran dimensión" y consideraba que la mejor opción para crecer era salir de su club a un "grande como el Zaragoza". Por último, señalaba que percibe a un equipo con mucha ambición.

En el caso de Adu Ares, extremo cedido por el Athletic de Bilbao, declaraba que Víctor le transmitió la confianza que necesitaba. “Pienso que he hecho lo correcto”, ratificaba, mostrándose convencido del estilo de juego del Real Zaragoza.