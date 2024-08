Víctor Fernández, satisfecho pero realista: "No vamos a completar la plantilla"

Víctor Fernández es un entrenador que habla claro, da titulares. Así pues, en un día como el actual, con el cierre del mercado de fichajes a escasas horas, no esconde sus sensaciones e impresiones. El técnico del Real Zaragoza está tranquilo, está satisfecho, pero anuncia que su pronóstico es que no se va a completar la plantilla.

En la previa del encuentro de este domingo ante el Mirandés, equipo sobre el cual no se ha hablado en exceso durante la comparecencia, Víctor Fernández ha repasado la situación del Real Zaragoza en el mercado. Aseguraba que iban a llegar jugadores, en plural, y recordaba la cifra que dio la semana pasada, entre tres y siete, de los que tres son ya oficiales (contando Marí, incorporación que se ha conocido después de sus palabras). "Lo voy a clavar en esas cifras", decía, reconociendo que pueden ocurrir todavía muchas cosas.

Víctor Fernández está satisfecho y contento con su plantilla, más profunda y que no tiene “nada que ver” con la de la temporada pasada. Cruzando los dedos, se le veía la ilusión también por los que están por venir, pero, era realista con el final de la ventana. "Pronosticaría que no vamos a completar la plantilla", confesaba.

Una declaración que argumentaba con la dificultad que eso conlleva, sobre todo porque no van a incorporar jugadores de los que no estén convencidos, ni él ni la dirección deportiva. "No va a quedar completa, pero no porque no haya búsqueda, ni voluntad o dinero, sino porque el mercado no nos da esa seguridad, no quiero un jugador que no me sume", recalcaba.

En esta línea, lanzaba un mensaje referido al fichaje bomba del que se habla: "No van a venir estrellas", pero sí espera "jugadores que puedan ser estrellas" y que no rompan “la homogeneidad" que se está logrando.

Antes de todo ello, el zaragozano admitía sentirse “bien” y “tranquilo”, porque el equipo ha ido mejorando cada día. "Está todo mucho más redondo, concretado. Tengo argumentos y razones para mostrar ese estado de ánimo y estamos preparados para la gran batalla del domingo en Miranda", explicaba Víctor, que trataba de centrarse en el partido y decía que sigue soñando, ahora con "más fundamento".

Salidas y llegadas

No obstante, por mucho que quisiera estar en “modo entrenador”, las preguntas se dirigían a las entradas y salidas, con nombres y apellidos. Sobre esto último, revelaba que Quentin Lecoeuche tenía permiso para irse a Francia por una posibilidad de fichar con un club francés. Mientras que con Jair y Sabin Merino no comunicaba ninguna novedad. “Les deseo lo mejor, pero deseo lo mejor para el Zaragoza, que es mi prioridad”, manifestaba Víctor.

Además, el entrenador ha puntualizado que le había sorprendido la mentalidad de Sebastian Kosa, recalcando que es “muy disciplinado” y que siempre quiere más trabajo. “Tiene hambre”, resumía.

Por otro lado, alagaba al otro central recién llegado, Clemente, "es de Aragón, de Zaragoza, zaragocista, va a sumar", destacaba. Ambos irán convocados a Miranda, así como también espera que lo hagan los fichajes que se produzcan este viernes. Alberto Marí, uno de ellos.