Cordero espera más fichajes para darle el mejor equipo a Víctor Fernández: "Vamos a hacer lo imposible"

Poco más de 48 horas quedan para que se cierre el mercado de fichajes en España y todos los aficionados al fútbol están muy pendientes de los últimos movimientos de sus equipos. En el Real Zaragoza, que ha realizado once incorporaciones y ocho salidas, todavía quedan operaciones por materializarse y será hasta el último momento cuando haya novedades.

Así pues, este miércoles el director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, ha analizado la situación del mercado, ha hablado de situaciones particulares y no cifra los fichajes, aunque promete hacer el mejor equipo posible para Víctor Fernández.

La comparecencia del director deportivo se ha realizado en la presentación de tres nuevos futbolistas, tres centrales, y en este sentido, Cordero manifestaba que la defensa está "completa en número, no en nombres", considerando que cinco centrales son una buena cifra. Aun así, insistía en que hasta el final no da "nada por cerrado", "sea en la parte del campo que sea", porque le gustan las plantillas amplias.

Igualmente, apuntaba que la idea es "traer un jugador o jugadores que mejoren la plantilla", pero no pone una cifra a la cantidad y señala que existe una falta de efectivos en la parte ofensiva y en la segunda línea. "Necesitamos alguna incorporación más en esos perfiles. Después de completar la defensa, ese será el siguiente paso", confesaba el director deportivo. Eso sí, contestaba rotundo a la posibilidad de una bomba, "no entiendo de bombas" y recalcaba la importancia de una plantilla competitiva, de ir todos a una o de tener un entrenador ilusionado.

En cuanto a los nombres que todavía deben salir, como Jair, Baselga o Merino, y la posibilidad del despido, Cordero explicaba que no es su forma de trabajar, ya que supone pasar a “temas jurídicos”. “Mi trabajo es negociar, mi voluntad es llegar a acuerdos con los jugadores para salir. Si no tenemos fichas suficientes, será otra cuestión", continuaba.

Juan Carlos Cordero no se pone nervioso. Eso lo ha dejado muy claro. Por tanto, aunque no le guste llegar hasta el último día, es consciente de que el mercado es así y que no depende solo de sí mismos, pues hay más partes implicadas. Pese a todo, insiste en esperar a sus primeras opciones para “darle lo mejor a Víctor”

"La idea conjunta es darle a Víctor el mejor equipo posible, los mejores jugadores dentro de nuestras posibilidades. Vamos a hacer lo imposible. Los milagros cuestan un poco más. Estamos en ello", declaraba el director deportivo zaragocista.

Gori, Nieto y cantera

Poniendo nombres propios, señalaba que todos estaban contentos con el rendimiento de Gori Gracia, pero hasta que no se cierre el mercado, está "abierta la posibilidad de que se queda o salga cedido".

Sobre Carlos Nieto reconocía que "se ha ganado el derecho de seguir recuperándose y estar al máximo nivel" con el Real Zaragoza.

Por último, anunciaba que se verán las situaciones de renovación de los canteranos más adelante y se mostraba rotundo y tajante con la situación de Adrián Liso, por el que no había negociación posible. “Está contento” y “está bien asesorado a nivel familiar y de agencia”, concluía.