Podemos e IU reprochan a Azcón que pida igualdad y baje los impuestos "a los más ricos"

Podemos e Izquierda Unida (IU) han reprochado este jueves a Jorge Azcón que pida igualdad a Pedro Sánchez y, a la vez, "baje impuestos a los más ricos" con su anunciada reforma de Sucesiones. Para el portavoz morado, Andoni Corrales, hubo momentos del discurso en los que el presidente aragonés "se vino muy arriba". "Pensé que al salir iba a encontrar aceras de oro, pero no, eran normales. Está fuera de la realidad", ha manifestado.

La formación cree que el PP se encontró "la casa hecha" gracias al trabajo del cuatripartito de Javier Lambán, del que formaban parte, y que ahora únicamente están "amueblándola". Corrales ha recordado que la última reforma de Sucesiones solo benefició a 150 personas. También ha afeado que "cuando se van las empresas, se van ellas, pero cuando vienen, las trae usted".

También ha tenido palabras para la 'operación Romareda', dinamitada -en su primera versión- por el recurso de su formación ante el Tacpa. "En 10 meses no han conseguido ni un euro de financiación privada. Ibercaja les ha hecho la cobra", ha señalado.

En cuanto a las posibles alianzas, Podemos no ve reconciliación posible entre PP y Vox, un motivo "de enhorabuena" a juicio de la formación morada. Corrales no ha sido, en todo caso, el único que ha instado a Azcón a "ponerse las pilas".

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha criticado que el dirigente popular no hablase en el debate de quienes menos tienen. En su opinión, el PP ha entrado a la Administración como "un caballo de Troya" para "servir en bandeja" los servicios públicos a la iniciativa privada. "Esta situación nos lleva a más desigualdad. Su modelo es el de una sociedad clasista", ha agregado.

Que se anuncien nuevas rebajas de Sucesiones es, a juicio, "una irresponsabilidad a futuro y una injusticia". Especialmente cuando "la pobreza no se citó en ningún momento del discurso". La situación de la sanidad, de los comedores escolares o las residencias de mayores han centrado otras de sus críticas, ejemplo, según Sanz, de la "precarización" de los servicios.

La respuesta

Azcón ha utilizado su respuesta para recordar al Podemos que el Real Zaragoza es de capital privado y ha pedido a los morados que "confíen" en que Ibercaja terminará formando parte de la construcción del nuevo estadio.

"También dice que hemos fracasado en el medio rural, pero hemos reabierto aulas en colegios que no tenían y hemos puesto en marcha viviendas para los trabajadores de los municipios más turísticos", ha señalado.

A Sanz, por su parte, le ha dicho que si ha habido un incremento en los presupuestos no ha sido por las políticas del Gobierno de España, sino por el aumento de la recaudación. "Sigue enfadado con el sistema actual y me hace reproches que tienen que ver con la seguridad laboral. ¿Pero la ministra de Trabajo tiene algo que ver con usted, no?", le ha preguntado.

Haciendo memoria, Azcón ha recordado que cuando IU gobernó en Zaragoza formando parte de Zaragoza en Común "únicamente municipalizaron el 010". "Cada vez que les han dado la oportunidad de mostrar qué han hecho han demostrado para lo que valen", ha subrayado, enseñando gráficos "claros" contra las acusaciones de recortes.