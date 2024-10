Azcón, a Podemos: "Confíe en que Ibercaja acabe colaborando en la construcción de La Romareda"

La construcción de la nueva Romareda ha sobrevolado levemente sobre el Debate del Estado de la Comunidad. Primero, el presidente Jorge Azcón la mencionó como ejemplo del “Aragón que piensa en grande” que pretende crear. Después, este jueves ha sido el diputado de Podemos, Andoni Corrales, quien la ha llevado al hemiciclo para echar en cara que no consiguiera que se financiara únicamente con fondos privados.

En este sentido, Corrales ha tirado de ironía para resaltar que Ibercaja “le haya hecho la cobra” y se haya apartado del proyecto. "Tienen que captar más de 100 millones de euros. Estaremos atentos. Esperemos que, si no lo consiguen, la culpa no sea de Podemos. Veremos qué depara el futuro", ha afirmado.

No obstante, Azcón no ha descartado, ni mucho menos, la posibilidad de que acabe entrando en la operación. “Confíe en que la entidad financiera acabe colaborando en la construcción del campo. La financiación está cerrada, pero podría haber sido mejor si un compañero suyo no hubiera recurrido. No vamos a necesitar crédito”, ha zanjado el presidente aragonés.

Al respecto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, dejaba la puerta abierta a que un cuarto socio entrara en la sociedad La Nueva Romareda SL, aunque también se mostró confiada en la capacidad de los tres socios actuales para sacarlo adelante. “Si llega un cuarto socio que sea interesante, entrará en la sociedad. Y si no, seguiremos adelante los tres socios. El proyecto avanza con solvencia técnica y económica y sin necesidad, de momento, de tener un cuarto socio”, afirmaba en una entrevista en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Por ello, la prioridad para Chueca es mantener la estabilidad que se ha generado entre el Real Zaragoza, Ayuntamiento y Gobierno de Aragón. “Nos está dando muy buenos resultados. De momento, todo el proceso está siendo muy transparente y pulcro entre las tres instituciones. No vamos a forzar la entrada de un cuarto socio si no tenemos claro que va a aportar ventajas fundamentales al proyecto”, ratificaba.

Además, estas palabras se producen después de que el TSJA haya ratificado la legalidad de la primera licitación de construcción del nuevo estadio, suspendida por el Tacpa cuando el Real Zaragoza aspiraba a presentarse en solitario. El club alegó que no disponía de la seguridad jurídica para buscar financiación en el mercado, lo que obligó al Ayuntamiento y al Gobierno autonómico a implicarse económicamente para llegar a tiempo al Mundial 2030.

Superado ese escollo, los tres socios ya tienen la maquinaria en marcha para que el campo esté listo para inaugurarse el 31 de agosto de 2027. Con el Gol Sur ya demolido en verano, el siguiente paso será la construcción del estadio portátil en el Parking Norte a partir de diciembre. Mientras, la sociedad trabaja para adjudicar la gran obra de la Nueva Romareda, por un precio máximo de 138 millones de euros.