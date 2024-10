Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza: "No vamos a forzar la entrada de un cuarto socio en La Nueva Romareda"

Natalia Chueca (Zaragoza, 1976) confirma que el estadio portátil del Parking Norte utilizará el 'naming' como vía de ingresos y que el nuevo pliego del bus urbano "incluirá la posibilidad de ir adaptando las líneas en función de las necesidades de la ciudad, pero no de origen".

La regidora niega el "sablazo" a los ciudadanos del que hablan PSOE y ZEC por subir por segundo año consecutivo los recibos del agua y las basuras y confía en que Vox "sea responsable" y apoye sus presupuestos. El primer capítulo será la negociación de las ordenanzas. Para respaldarlas, Julio Calvo exige bajar dos puntos la plusvalía. "Es una petición que valoraremos, y si hay que hacerla, es posible que lleguemos a un acuerdo", contesta Chueca en su entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Antes de dedicarse a la política trabajó 19 años en el sector del márquetin. ¿Cómo vendería las Fiestas del Pilar a una persona que no haya estado nunca?

Como las mejores fiestas del mundo en una gran ciudad de España. Son unas fiestas que mantienen su esencia popular, pero dimensionadas para una ciudad de 700.000 habitantes. Por eso nos esforzamos en tener una programación muy amplia para todos los públicos con más de 550 actos en casi todos los distritos, siempre con un protagonismo de la Virgen del Pilar y, por tanto, con una parte cultural y religiosa muy importante que no se puede perder complementada con conciertos, actividades para niños, mayores, festejos taurinos de todo tipo...

Este año ha habido novedades como la ampliación de los participantes en la Ofrenda de Frutos, ¿qué más cambios introducirá en próximas ediciones?

Ha habido alguna novedad más. Hemos ampliado el recinto ferial y el Espacio Zity y tenemos el mayor espacio de conciertos efímeros para una semana de fiestas de Europa con un aforo de 30.000 personas y mejoras muy importantes que eliminan las molestias a los vecinos.

Otra novedad importante es el acto solemne de colocación de la Virgen y, sin duda, en los próximos años aspiro a incrementar la programación musical y cultural para todos los gustos y seguir ampliando la Ofrenda de Frutos.

¿Ese acto institucional ha venido para quedarse?

Sí, es una forma de poner en valor no solamente el día de la Ofrenda y la colocación de la Virgen, que pueda ser algo solemne y una forma de ir preparándonos para el gran día que es nuestra gran Ofrenda de Flores, que no deja de crecer año tras año y que es la mayor del mundo.

La imagen del paseo de la Independencia es muy distinta a la de otros años. ¿Qué ha pasado?

Simplemente que las ciudades evolucionan y se han reorganizado para que los espacios festivos interfieran menos en el día a día. Había también muchas quejas por parte de los vecinos y se quería mejorar el tráfico de los peatones. El eje plaza de Aragón, Independencia y plaza de España es uno de los focos de mayor concentración de peatones. Se demandaba que quedase más aliviado y hubiese menos puestos, menos elementos que lo distorsionasen, y se han llevado a otros espacios como la plaza de los Sitios o el paseo de Sagasta, donde hay, de forma ordenada, mercadillos y distintas alternativas.

Le hago la misma pregunta que con el acto institucional. ¿Se mantendrá de cara a otros años?

Sí, esta cuestión ha sido originada porque generaba problemas de movilidad y de tránsito peatonal y, por lo tanto, es muy importante que para que esas fiestas masivas que tenemos discurran de forma pacífica haya una buena convivencia entre el tráfico y los peatones.

Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dicho que la primera 'operación Romareda' era válida. ¿Podría haberse ahorrado la ciudad 40 millones de euros?

Hace justo un año, en mitad de las Fiestas del Pilar, estuve con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en Madrid, para hablar con la Federación Española de Fútbol y pedirles que confiasen en el proyecto de la Romareda y nos diesen tiempo para tener una solución y que Zaragoza no se cayese de la carrera del Mundial.

No solamente queríamos construir un nuevo estadio de fútbol, sino tenerlo para ser sede del Mundial 2030, con el fuerte impacto económico que va a tener para todos los zaragozanos. Y por lo tanto, tendríamos que haber renunciado a ser sede del Mundial como les ha pasado a otras ciudades. La decisión fue la correcta, no nos podíamos quedar de brazos cruzados y más sin saber cuál iba a ser la resolución definitiva.

Eso sí, hay que hacer una lectura y ser consecuente con las decisiones de cada uno. Podemos decidió recurrir y llevar al TACPA el pliego, que según decían era ilegal. Hoy sabemos perfectamente que no era así. Pero no solamente eso, es que el TACPA, un tribunal de contratos administrativos que dependía del PSOE, del Gobierno de Javier Lambán, se arrogó unas competencias, y lo dice clarísimamente la resolución que hemos leído esta semana, que no le correspondían y bloqueó el contrato.

El TACPA podría haber dicho que no era competente y entonces no hubiésemos perdido tiempo, la licitación se hubiese producido y el Real Zaragoza se hubiese presentado al concurso como estaba hablado y hubiese pagado el estadio. Pero aquí los partidos de la izquierda no fueron responsables y las consecuencias son que donde antes podríamos haber tenido un estadio financiado íntegramente por el club, ahora hay una parte de fondos que los van a tener que poner las administraciones.

Finalmente son cuatro empresas las que optan al megacontrato. ¿Cuánto tiempo y dinero aspiran a ahorrar con esa licitación?

Lo que nosotros queremos es que se cumplan los plazos que han salido en la licitación. Creo que tienen de tiempo hasta agosto de 2027 para poder sacarla adelante y a partir de ahí, vamos a ver las ofertas que recibimos. Tienen una puntuación por baja económica o por reducir los plazos.

A nivel presupuestario, el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza habían hecho un calendario con todas las aportaciones necesarias año a año. Al apostar por el Parking Norte, los plazos han cambiado. ¿Cómo se va a reflejar en las cuentas municipales de 2025?

Eso es lo que tenemos que terminar de calcular en función de cuáles sean las ofertas definitivas. Así podremos conocer también cuáles son las aportaciones que tiene que hacer la Administración. Sin duda, hay que cambiar el calendario, pero todavía no hemos calculado los importes hasta que no tengamos la fotografía final.

Quiero resaltar que hasta la fecha, la Romareda al Ayuntamiento de Zaragoza, con el planteamiento que tenemos, le suponen 15 millones de euros. Tener un estadio de fútbol con 15 millones, más el suelo, que total el suelo ya lo tenemos allí, sin duda es una operación extraordinaria. Si lo comparamos con otros proyectos importantes como la rehabilitación de Giesa, que son 18 millones, creo que se están haciendo las cosas bien y de la forma más razonable posible para racionalizar los recursos públicos.

¿Qué se sabe del cuarto socio?

Que todavía no tenemos ningún cuarto socio, que de momento somos tres bien avenidos. Estamos las dos administraciones principales y el club. Si llega un cuarto socio que sea interesante entrará en la sociedad. Y si no, seguiremos adelante los tres socios. El proyecto avanza con solvencia técnica y económica y sin necesidad de momento de tener un cuarto socio.

¿Se ha complicado la posibilidad?

Es el cuarto socio quien tiene que decidir. Tampoco vamos a forzar a nadie ni dejar entrar a nadie si no nos convence. Al final, se están tomando muchas decisiones muy rápidas, muy importantes y con muy buena coordinación entre el equipo que se ha conformado de las tres instituciones. Y, por lo tanto, queremos mantener esta estabilidad que se ha ido generando. Estamos viendo que nos está dando muy buenos resultados, estamos siendo ejemplo en toda España a la hora de encontrar una solución a un estadio en tiempo récord y los derribos están yendo perfectamente. De momento, todo el proceso está siendo muy transparente y pulcro entre las tres instituciones. Con lo cual, no vamos a forzar la entrada de un cuarto socio si no tenemos claro que va a aportar ventajas fundamentales al proyecto.

¿Pondrán nombre al estadio portátil del Parking Norte?

Vamos a buscar la forma de valorizar ese nombre, ese estadio. Darle un nombre será una manera de poner en valor ese estadio y reducir costes. Por eso decía que estamos siendo muy responsables a la hora de optimizar y racionalizar al máximo los recursos públicos. Y si ponerle un nombre al estadio modular es una fuente de ingresos que nos permite reducir los costes, la vamos a utilizar.

¿Ha habido ya conversaciones o empresas interesadas?

Todavía no, pero tenemos tiempo. Ahora estamos empezando la construcción.

El Huerva es otro de sus grandes proyectos. ¿Es el 'tapado' de este mandato por el efecto Romareda?

La Romareda es verdad que mueve montañas, ha acaparado muchísimo interés en la ciudad, lo cual es bueno porque significa que estamos acometiendo un proyecto muy demandado por los zaragozanos. Y es verdad que el proyecto del Huerva no ha tenido tantos titulares.

Durante este año ha habido mucho trabajo técnico de despacho. Se ha tenido que pasar del anteproyecto a un proyecto ejecutivo que se ha tenido que rehacer. Es ahora cuando empezamos a ver ya hitos de ejecución que van a ser sin duda una gran transformación urbanística de la ciudad.

¿Será un cambio similar a la transformación de las riberas del Ebro para la Expo 2008?

Será un cambio equiparable. No es igual porque obviamente la dimensión del río Huerva no es la del río Ebro, pero sin duda eso es lo que nos tenemos que imaginar. El Huerva es ahora mismo un río que atraviesa la ciudad oculto en muchos tramos y en los que está abierto, con la maleza que hay y todas las especies invasivas que rodean esas riberas, apenas se puede disfrutar ni se puede pasear. La idea es devolverle este río y las riberas a los ciudadanos para que puedan pasear, ir en bici, que haya parques, bancos, iluminación... También es muy importante que sea un río más limpio.

¿Veremos la nueva línea circular antes de final de año?



Estamos trabajando en ella, yo creo que será más bien para principios de 2025.

¿Se modificarán la 24, la 34 y la 38?

Primero se pondrá la línea circular y a partir de ahí, veremos cómo evolucionan los flujos, los pasajeros y las necesidades que puedan surgir. Cuando se aborde una reordenación de las líneas habrá ajustes que hacer. De momento, la idea es ver cómo la nueva circular modifica la forma de desplazarse en autobús por parte de los zaragozanos y si se corresponde con lo que nos dicen los modelos de demanda o no.

La línea circular la tomo como un piloto que vamos a testar y ver el interés que genera, el número de usuarios, la comodidad dentro de la línea actual... A partir de ahí se estudiará cómo evolucionarán en el futuro el resto de líneas.

¿Convivirán entonces en un primer momento el nuevo circular con esas tres líneas?

Sí, la idea es que puedan convivir, pero a partir de ahí iremos viendo si siguen siendo útiles o no. Lo que no puede ser es que se vayan poniendo nuevas líneas y más kilómetros si no son eficientes. Tenemos que buscar la eficiencia del transporte público y, a lo mejor, una nueva línea puede alterar los usos de las anteriores. Eso es lo que tenemos que testar y probar con la línea circular.

Cada vez queda menos tiempo para cumplir el auto del TSJA con los pliegos del bus. ¿Cómo está el proceso?

Estamos trabajando en ellos. La parte más importante de unos pliegos no es la transformación de las líneas, sino el modelo económico, administrativo y de control. El contrato incluirá la posibilidad de ir adaptando las líneas en función de las necesidades de la ciudad, pero no de origen, sino que irá siendo una evolución gradual.

Zaragoza está en plena negociación de las ordenanzas fiscales. Desde la izquierda les acusan de haber dado un "sablazo" a los zaragozanos por haber subido por segundo año consecutivo el recibo del agua y las basuras. ¿Qué tiene que decir?

Pues que la izquierda miente y además, descaradamente. Los únicos impuestos que se han incrementado en España los ha subido el Gobierno de Pedro Sánchez. Uno de los que ha planteado ha sido el de residuos, que obliga a los ayuntamientos a crear una nueva tasa si no la tienen o a subir la de recogida de basuras.

Zaragoza es la ciudad más competitiva fiscalmente, en el término municipal, junto con Madrid. No hemos subido ningún impuesto. Es más, el impuesto de recaudación fundamental de las ciudades, que es el IBI, está en el mínimo legal.

¿Va a bajar dos puntos la plusvalía como exige Vox para apoyar las ordenanzas?

Lo estudiaremos. Obviamente, yo no tengo 16 concejales, me falta uno para tener mayoría absoluta, y tengo que llegar a acuerdos para que me aprueben las ordenanzas, los presupuestos y las modificaciones de crédito. Es una petición que nos hace Vox y que la valoraremos, y si hay que hacerla, es posible que lleguemos a un acuerdo.

¿Teme que Vox suba el precio ahora que ha salido del Gobierno de Aragón?

Vox puede amenazar, pero tiene que ser responsable. Primero, porque sus votantes no entenderían que bloqueasen la ciudad y paralizasen el buen transcurso que lleva ahora Zaragoza. Si Vox decide no apoyar al gobierno de la ciudad, que solo necesita un voto, la abstención sería suficiente, tendrá que explicar a los ciudadanos por qué bloquea Zaragoza y se une a la izquierda para paralizar la ciudad. Sería algo bastante incomprensible.

Llevan cinco años siendo responsables en este Ayuntamiento, han apoyado los presupuestos desde 2019 y, sin duda, eso ha permitido que Zaragoza vuelva a estar en el lugar que merece.

¿Hay novedades sobre el Wizink Center?

No tenemos novedades. Es un proyecto que tiene que ver con una inversión privada que estaba interesada en venir a Zaragoza y a Málaga y que, tras algunos ajustes y cambios internos, de momento está un poco paralizada. Eso no quita para que estemos estudiando otras alternativas. Nuestro objetivo es tener más espacios en la ciudad para atraer grandes conciertos. Estamos en fase de trabajos técnicos y prospección para buscar otras alternativas.

¿Podría caerse entonces el Wizink?

De momento está muy parado. Entonces, nosotros tenemos que seguir avanzando porque el tiempo no para. El tiempo corre y no nos vamos a quedar esperando.

Zaragoza es capital mundial de la garnacha. Esto, ¿en qué se traduce?

De momento, hemos presentado en Madrid un nuevo producto turístico que saldrá a la venta la segunda quincena de octubre. Es un paquete para poder venir a Zaragoza, dormir en Zaragoza y, desde Zaragoza, tener experiencias enológicas en cada una de las distintas bodegas de las tres denominaciones de origen. Se está empezando a comercializar en las agencias de viajes de Madrid, pero se va a llevar a toda España y también a nivel internacional.

La idea es que Zaragoza tenga un motivo más para ser visitada. En junio del año que viene haremos el Festival Mundial de la Garnacha, que va a vestir toda la ciudad de enología, de catas bien acompañadas de gastronomía local y también con música y conciertos. Vamos a tener un bosque de la garnacha y un completo programa para que, cuando alguien venga a Zaragoza, sepa que estamos en el epicentro de la garnacha. Es un proyecto muy de nicho para los amantes del vino y del enoturismo.

También preparan el bicentenario de la muerte de Goya de cara a 2028. ¿Se celebrarán los premios en Zaragoza? ¿En qué más se está pensando?

Es un proyecto para el que todavía tenemos tiempo y que estamos trabajando con otras instituciones. Yo no creo que lo de los Goya en 2028 esté descartado, pero tampoco es el elemento más importante.

Lo importante es poner en valor la figura y la obra de Goya. Estamos trabajando para que Madrid y Zaragoza, que son las dos ciudades de Goya, puedan tener relación en torno a su figura y hacer un programa que nos beneficie a ambas ciudades. Queda mucho todavía por hacer con otras instituciones como el Gobierno de Aragón, pero también habrá que involucrar al Gobierno de España y sin duda, a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.