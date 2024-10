La oposición presenta 46 votos particulares contra la subida de tarifas en Zaragoza: esto es todo lo que proponen cambiar

PSOE, Vox y ZEC han presentado un total de 46 votos particulares al proyecto de ordenanzas fiscales de Zaragoza para 2025, que trae nuevas subidas de hasta el 12,6%, de media, en el recibo del agua y las basuras.

Los socialistas han criticado este lunes que el PP aproveche para dar un "sablazo" a todos los ciudadanos en el año "con más ingresos de toda la historia". "Es el ejercicio que menos modificaciones han hecho. Y esto significa dos cosas muy graves: que no tienen un proyecto fiscal para la ciudad y que están literalmente aterrorizados por los posibles votos en contra o las exigencias de sus no socios de Vox", ha asegurado la concejala Marta Aparicio.

En su opinión, "hay margen para hacer política fiscal", ya que al Ayuntamiento "le sobra el dinero". Esto hace que no entienda por qué se va a subir la zona azul y naranja, el bus turístico, el uso de las pistas de pádel, los cursos de la universidad popular, el servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia.

En sus 14 votos particulares, el PSOE propone mantener todos los precios públicos congelados, al igual que las tarifas actuales de la zona azul y naranja. Para Aparicio, el plan de atracción de empresas de Natalia Chueca no solo no funciona, sino que "merma los ingresos del Ayuntamiento". Por ello, pide eliminar la modificación del IAE y cambiar el ICIO, apostando por un impuesto gradual "para apoyar a quienes más lo necesitan". "Estamos abiertos a la negociación de nuestros votos, pero no al chantaje. La subida de aguas y basuras no la aprobaremos", ha avanzado la edil.

En el caso de Vox, el número de votos particulares asciende a 9. "Nuestra motivación principal ha sido el apoyo a las familias vulnerables, las que tienen niños de menos de tres años, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas", ha apuntado la concejala Eva Torres. Esto se concreta en fórmulas para favorecer el estacionamiento a estos colectivos y a rebajar la tarifa de los bonos e incrementar a cuatro el número para beneficiar a empresarios y autónomos.

Desde Vox también plantean cambios en las tarifas de terrazas y veladores. En el caso de ZEC, las propuestas buscan "introducir criterios de progresividad fiscal" para "que pague más quien más tiene. "También para bonificar tasas de agua y basuras de forma que no se apliquen subidas desproporcionadas", completan desde la formación.

Sus votos particulares afectan a un total 17 ordenanzas, entre las que están el pago del IBI, el IAE, la plusvalía, el ICIO, la recogida y tratamiento de residuos, el agua, las zonas de estacionamiento regulado, las tarifas de las escuelas infantiles, la universidad popular y las tasas por uso del espacio público.

Para su portavoz, Elena Tomás, el proyecto actual supone "un estacazo directo sobre el bolsillo de los vecinos y vecinas de Zaragoza, sin importar el nivel de renta”. En este sentido, critica que desde el PP se pretenda cobrar una fianza de hasta 600 euros para colectivos sociales y oenegés por la instalación de jaimas, barras o carpas en el espacio público.