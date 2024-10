El Gobierno de España pagará los 7,4 millones de las ayudas al transporte a Zaragoza pero culpa a Chueca del error

El Gobierno de España pagará a Zaragoza los 7,4 millones de las ayudas al transporte que quedaron en el aire por un error. El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la concesión directa, un anuncio que ha hecho este lunes la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, culpando directamente al equipo de Natalia Chueca del fallo.

"El Gobierno de España sale al rescate del Ayuntamiento de Zaragoza. El transporte urbano es un servicio esencial, y los zaragozanos no pueden ser paganos de un error del Ayuntamiento y su equipo", ha subrayado en rueda de prensa.

El anuncio lo ha hecho antes siquiera de comunicarlo al Consistorio. En su opinión, la resolución -que ya había sido anunciada- es un ejemplo "de que el Gobierno de España sí da soluciones a los problemas reales de la gente". Herrero ha asegurado que el área de Medio Ambiente y Movilidad que ahora lidera Tatiana Gaudes "no realizó los trámite en el tiempo correcto". Este error, ha subrayado, "podría haber costado a los zaragozanos 7,4 millones".

Estas ayudas, pensadas para bonificar hasta el 50% de los viajes pagados con abonos y tarjetas multiviaje, tenían como objetivo ayudar a la población ante el fuerte incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) causado por la invasión rusa de Ucrania.

"Con carácter excepcional y con carácter de interés público, se hará la concesión de estas subvenciones. Sin duda, estamos ante una gran noticia", ha incidido Herrero.

En un principio, el Consistorio achacó el problema, advertido por Zaragoza en Común (ZEC), a un error "informático" de la plataforma que se utiliza para tramitar estas ayudas.

Sus principales responsables aseguraron públicamente que había otros ayuntamientos afectados, y que se iba a hacer todo lo posible para subsanar el fallo. No obstante, ese mismo día se hizo pública una carta en la que Gaudes hablaba de un fallo de coordinación "en la asignación de las nuevas competencias tras las elecciones locales".

Para la subdelegada, no hay duda de que el error fue única y exclusivamente del Ayuntamiento zaragozano, ya que "no emitió los documentos en plazo". Sobre los tiempos, ha asegurado no estar en condiciones de dar fechas. "La resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, posteriormente, el Consistorio tendrá que emitir los documentos oportunos", ha indicado.

Preguntada por la continuidad de esta medida más allá del 31 de diciembre, ha asegurado que puede ser partidaria o no, pero que esta "es una decisión que tiene que tomar el Ministerio". "Aún no lo ha hecho, están deliberando", ha completado.