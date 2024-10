La polémica, el brazalete del Real Zaragoza y la curiosidad de los racinguistas con el cachirulo

Ya es lunes y ya han pasado casi 48 horas desde que el Real Zaragoza cayó ante el Racing de Santander en La Romareda sumando su segunda derrota consecutiva, la primera en casa (2-3). Sin embargo, todavía se sigue hablando de una acción que marcó el partido, y el pospartido. No es para menos.

Pocos serán los que no hayan visto todavía la polémica jugada, la revisión del VAR o que no hayan escuchado diferentes opiniones al respecto. El contexto: el Racing de Santander anotaba el 0-1 en el minuto 32. El VAR llamaba al colegiado a revisarlo por la presencia de un jugador del Racing dentro del área, Arana, mientras Poussin sacaba de portería.

La norma expone que hasta que no esté el balón en juego no puede haber jugadores rivales dentro del área. Sin embargo, como se escucha en el audio de la conversación entre los colegiados, el árbitro principal entiende que al jugador visitante no le da tiempo a salir. Muy dudoso, pero dio el gol como válido.

La acción ha dado la vuelta al mundo con infinidad de reacciones e incluso Víctor Fernández admitió en rueda de prensa el error del colegiado, confesando que el 0-1 "nunca debió subir al marcador".

Por mucho que duela, el pasado ya no cambia, y el Real Zaragoza perdió los tres puntos en La Romareda, a pesar de tener la posibilidad de empatar con un penalti en el último minuto. Así pues, la mirada debe estar en Tenerife y en ganar sí o sí para seguir luchando en la parte de arriba de la tabla.

Curiosidad de la afición visitante

En otros asuntos, el cachirulo fue el protagonista en el duelo de este sábado. Para lo bueno y para lo malo. En el minuto 32, mientras todo el estadio alzaba el cachirulo y coreaba el himno del Real Zaragoza en una iniciativa organizada por Gol de Pie, llegó el tanto del Racing de Santander.

El cachirulo estuvo presente también en el banderín de córner de La Romareda, en las camisetas de la afición y por supuesto, en sus cuellos o muñecas.

No obstante, el zaragocismo no fue el único en lucir los colores rojo y negro. Antes de comenzar el partido, los aledaños del campo presentaban un ambiente magnífico, donde se encontraban también aficionados racinguistas desplazados. Muchos de ellos portaban también el cachirulo como guiño al Real Zaragoza y haciendo manifiesta esa buena relación entre ambos clubes.

Francho capitán

Uno de los detalles positivos que dejó la derrota de los de Víctor Fernández fue ver a Francho Serrano con el brazalete de capitán. Todo un sueño para el canterano.

Con Cristian Álvarez de vuelta a la convocatoria, pero en el banquillo, y con Lluís López sancionado, Francho se posicionaba como el capitán del Real Zaragoza para el duelo de la jornada 7. Así fue desde el inicio.

Además, al ser sustituido en el tramo final del encuentro, le cedió el brazalete a otro canterano, Iván Azón, que lo fue hasta la conclusión del encuentro.