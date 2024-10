CHA se desmarca del acuerdo unánime sobre financiación que propone Azcón: "Nos ha utilizado para su book"

Chunta Aragonesista no se sumará al acuerdo unánime sobre financiación autonómica que ha propuesto el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Es la primera formación que ha anunciado oficialmente que no estará en ese pacto, que pretende rechazar el cupo catalán y sentar las bases de las necesidades de la Comunidad para el nuevo sistema. El objetivo era que tuviera la fuerza suficiente para trasladarlo a Madrid.

Así lo ha anunciado su portavoz, José Luis Soro, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Ahí ha definido esta negociación como un “paripé” después de que Azcón obviara el acuerdo bilateral, recogido en el Estatuto, con el Gobierno de España en su reunión con Pedro Sánchez. “Debería pensar menos en Cataluña y más en Aragón, y en una financiación que nos garantice autonomía. Eso pasa por exigir que se respeten los cauces con el Estado. La bilateralidad es irrenunciable. Es aplicar nuestro Estatuto y la ley”, ha expuesto.

En este sentido, Soro cree que “era el momento indicado” y que Aragón “no tendrá otra oportunidad mejor” de exigir esa negociación bilateral que recoge el Estatuto. “O no le dio la gana, o no quiso molestar en Génova. Cuando nos emplazó a los partidos, nos estaba utilizando”, ha lamentado.

Un rechazo al pacto unánime que Azcón ha tratado de reconducir, insistiendo en que, en el fondo, ambas formaciones “pensamos lo mismo”, invitándole a “reflexionar” si mantiene su negativa. “Sus palabras anteriores han sido distintas. ¿Usted piensa que la financiación privilegiada a Cataluña perjudica a Aragón? Creía que sí. La foto que nos vamos a hacer es quién defiende a Aragón y quién a su partido. Quiero creer que CHA va a defender a Aragón, en lugar de intereses políticos”, ha reseñado.

Las demandas en los PGE

Por otro lado, y con el diputado en el Congreso Jorge Pueyo (Sumar/CHA) en la grada del hemiciclo, los Presupuestos Generales del Estado se han colado en el debate regional. El presidente Azcón ha preguntado si piensa apoyar en las cuentas estatales la pérdida de 87 millones de euros para Aragón por el descenso de población. Para ello, además, ha reclamado un fondo de compensación que revierta esa menor dotación.

Ante ello, Soro ha sido certero. “Si los presupuestos no son buenos para Aragón, votaremos en contra”, ha garantizado. Y ha ido más allá. “Si la financiación no es buena, votaremos en contra. Y si no hay fondo de compensación, votaremos en contra”, ha añadido.

Igualmente, el portavoz aragonesista ha puesto en duda que Azcón vaya a conseguir aprobar los Presupuestos de 2025, cuestionando directamente si, en ese caso, va a convocar elecciones. “La ciudadanía merece saber si se plantea elecciones anticipadas. En CHA no tenemos miedo a las urnas. Por nosotros, mañana mismo, y más después de la actitud cobarde respecto a la financiación autonómica”, ha apuntado.

Servicios públicos y "silencios"

En otro orden de cosas, desde CHA han criticado las políticas sanitarias y educativas del Gobierno de Azcón, con un “insuficiente” cupo de docentes o con “peores” servicios en Sanidad pese al incremento presupuestario. “Han empezado movilizaciones por la falta de profesionales sanitarios. No basta con echar la culpa al Gobierno central. ¿Todos los que se movilizan están manipulados por la izquierda?”, ha puesto de manifiesto el portavoz aragonesista.

Además, Soro ha enumerado los “silencios” de Azcón en su discurso del miércoles hacia la Memoria Democrática, la política lingüística, la violencia machista o los derechos de personas Lgtbi. No obstante, el portavoz ha celebrado uno de ellos, el de la unión de Astún y Formigal por Canal Roya cuando habló del Plan Pirineos. “Bienvenido a la cordura”, ha resumido.