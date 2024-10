Vox insiste en condicionar el Gobierno con la seguridad e inmigración y Azcón le para los pies: "No hay alternativa"

Los exsocios de Gobierno en Aragón, PP y Vox, han vuelto a verse las caras este jueves en el primer debate sobre el estado de la Comunidad de Jorge Azcón. El exvicepresidente Alejandro Nolasco ha insistido en condicionar el Ejecutivo con la seguridad y la inmigración, pero el líder popular no ha tardado ni diez minutos en pararle los pies: "No hay alternativa a este Gobierno, no le veo usted bloqueando Aragón", le ha contestado.

El portavoz de Vox ha insistido en que el Partido Popular "no está garantizando la seguridad de los aragoneses". "Podrían haberse negado a acoger más inmigrantes y no lo hicieron por orden de Feijóo. Si nos fuimos del Gobierno fue por principios. Desde entonces, en Aragón han entrado más de 200 ilegales", ha manifestado.

Al hablar de economía, Nolasco ha instado a quitar las ayudas a sindicatos, menores no acompañados y asociaciones que "favorecen el efecto llamada" y priorizar el desarrollo de la Comunidad. "Hay que sacar de las aulas la propaganda trans y la criminalización de los varones", ha espetado. También ha cargado contra una Agenda 2030 que "está destruyendo el campo aragonés y haciendo que las explotaciones ya no sean rentables". "Sus políticas progres están arruinando a los agricultores", ha agregado.

El líder voxistas también ha pedido a Azcón "ser prudentes" con los parques eólicos y ha remarcado que "en Aragón no se habla catalán". Igualmente, se ha mostrado crítico con las últimas inversiones anunciadas. "¿Qué se cree, a la señora María del tercero le importa más Blackstone o llenar la cesta de la compra?", ha preguntado al hemiciclo.

Nolasco ha urgido a Azcón a bajar "de la élite" y ayudar a las empresas aragonesas. Respecto a la sanidad, ha asegurado, para sorpresa de los parlamentarios, que "las urgencias de Zaragoza están colapsadas en gran parte por las reyertas y los problemas que causan los menas y los inmigrantes ilegales".

Pese a mostrar su apoyo a "cualquier bajada de impuestos", se ha mostrado especialmente crítico con la normalidad institucional con el PSOE, "una supuesta organización criminal". "Sabe perfectamente que Sánchez le va a engañar. Sus políticas son indistinguibles de las del PSOE. Da igual Javier Azcón que Jorge Lambán", ha aseverado.

Con tono calmado, muy distinto al utilizado con la socialista Mayte Pérez, ha querido dejar claras desde el principio "una serie de premisas básicas". La primera, que no hay alternativa al Gobierno. "No le veo a usted llegando a acuerdos con Podemos, IU o CHA y poniendo más palos en la rueda. Me parece que es esencial que centremos el debate. Es fundamental determinar si queremos solucionar los problemas de los aragoneses o si hemos venido a la política solo a crearlos", ha dicho.

El presidente aragonés ha recalcado que el momento que vive la Comunidad es "histórico" y que, en el momento de "involución democrática" que vive España, "Vox no puede hacerle el juego al PSOE". Según ha remarcado, los proyectos que se aprobarán en los próximos meses serán muy similares a los que se sacaron adelante cuando Vox estaba en el Gobierno. "El presupuesto no va a ser tan distinto al que contó con sus votos a favor, y no se preocupe, que le llamaré. Pero lo haré no para dar una rueda de prensa o hacernos una foto, sino para hablar. Las negociaciones en 'streaming' que proponía Podemos ya pasaron", ha afirmado.

Aunque ve "extraordinariamente difícil" acatar los planes de retorno que exige Vox para apoyar las cuentas por ser "procedimientos administrativos que debe impulsar un juez o la administración general del Estado", Azcón ha avanzado que con el resto de puntos planteados desde la formación podrán ponerse de acuerdo.

A este respecto, ha subrayado que la bajada de Sucesiones anunciada este miércoles se enmarca dentro de una política de "prudencia financiera" y ha pedido el respaldo de Vox para lanzar un plan energético 2025-2030 que dé seguridad jurídica a las empresas que quieran instalarse en la Comunidad.

Ya en la contrarréplica, Nolasco ha insistido en que PP y Vox son partidos distintos. "No somos el coche escoba de ustedes. ¿Qué sentido tiene sacar a Sánchez de La Moncloa si Feijóo es un Sánchez 2.0?", ha expuesto antes de reclamar un "bloqueo naval con la Armada, cierre de fronteras y devoluciones en caliente" para frenar la inmigración ilegal.

Por su parte, Azcón ha recordado que, aunque en Madrid ambos partidos están en la oposición, el PP gobierna en Aragón, por lo que el discurso "no debería ser extrapolable". También ha defendido su reunión con Sánchez: "Como presidente, era mi obligación".