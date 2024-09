Aragón aspira a cerrar "en días" un acuerdo político contra el cupo catalán que incluya a Vox

Aragón aspira a cerrar "en días" un acuerdo político contra la financiación singular de Cataluña que incluya a Vox. El Gobierno de Jorge Azcón (PP) espera sumar a todos los grupos de las Cortes, sin importar el color, para mandar un mensaje unánime a Madrid.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha insistido este miércoles en que la financiación "debe negociarse y debatirse entre todas las comunidades autónomas en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera", una idea en la que insistirá este jueves Azcón en su comparecencia a petición propia en el Parlamento autonómico.

Aragón no concibe ningún acuerdo que pueda ir "en perjuicio de los aragoneses" y pueda afectar a la financiación de los servicios públicos y la capacidad del Estado de llevar a cabo las inversiones necesarias en infraestructuras en el resto del territorio.

"Vamos a ir por pasos. Es muy importante por el rigor que se requiere. Este acuerdo tiene que ver con rechazar sistemas singulares y privilegiados que no responden a la financiación de los servicios públicos, sino a que Pedro Sánchez consiga mantener la presidencia del Gobierno de la nación. Ha sido un acuerdo condicionado por el interés particular del presidente Sánchez", ha remarcado la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia.

Según ha recalcado, se trata "de una cuestión de principios". Concretamente, de los de igualdad y solidaridad territorial, que son, en su opinión, los que "están en peligro", de ahí que confíe en terminar sumando a todos los partidos. "Tener menos recursos significa menos dinero para sanidad o servicios sociales. Pretendemos que todas las formaciones políticas lleguemos a un acuerdo para defender el día a día de los aragoneses. Las conversaciones ya se han iniciado y, una vez que veamos que hay posibilidades de que prospere, lo trasladaremos a la sociedad civil", ha dicho en referencia a la posible adhesión de patronal y sindicatos.

De acuerdo con Vaquero, no se trata de debatir sobre qué parámetros debe primar la nueva financiación, sino de defender los intereses de la Comunidad. Y aunque no se han puesto plazos, esta "no es una cuestión que pueda dilatarse mucho en el tiempo", por lo que puede ser "cuestión de días". En este sentido, ha destacado que no parten de ningún texto cerrado, así como que están abiertos a las aportaciones de todos los grupos.