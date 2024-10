La oposición carga contra un Azcón "sin proyecto" y "fuera de la realidad" y le recuerda que está en minoría

La oposición ha salido en bloque tras la primera sesión del debate sobre el estado de la Comunidad a criticar un discurso "fuera de la realidad" y de los problemas "que de verdad preocupan a los aragoneses". Para la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha sido como "un debate de investidura bis" en el que Jorge Azcón se ha limitado a "anunciar que va a anunciar".

"Hay muchos proyectos que ya habíamos oído en campaña. Lo que se trataba hoy era de hacer una foto fija de estos 14 meses de Gobierno. Ha sido un fracaso absoluto, la mayoría de las cosas las fía al futuro", ha remarcado.

A su juicio, todo esto demuestra una "falta de liderazgo". Tampoco ha gustado a los socialistas que el dirigente popular "se arrogue la autoría de proyectos heredados" del Ejecutivo de Javier Lambán. "El nivel de detalle de su discurso evidencia la falta de un proyecto político; de un rumbo al que llevar a Aragón. Pero es que además obvia lo más importante: que tiene 28 diputados de 67. ¿Con quién va a aprobar los presupuestos para hacer frente a estos compromisos o para aprobar las leyes que ha anunciado?", le ha preguntado la portavoz socialista.

La respuesta la podría tener Alejandro Nolasco (Vox), pero su teléfono lleva meses sin sonar, según ha dicho él mismo. "No se ha avanzado nada", ha confirmado en relación a las cuentas de 2025. El expresidente de Aragón ha asegurado fiarse "cada vez menos del PP". "Hemos asistido a un Sorteo de Navidad. Azcón ha empezado a marearnos con miles y miles de millones... Ojalá nos toque la pedrea", ha dicho, poniendo en duda que todas las inversiones terminen ejecutándose.

A su juicio, el presidente "no ha hablado de las cosas que de verdad preocupan a la gente de la calle". Para Nolasco, el debate tendría que haber servido para abordar temas como la inmigración ilegal, la okupación o la libertad de enseñanza en las escuelas. "Dicen que la sanidad va mejor que nunca, pero nosotros conocemos la realidad de una manera más profunda. ¿Cómo están los hospitales por la noche? ¿Y las listas de espera? No se puede decir que ya se ha solucionado el problema y que vamos a mejor", ha manifestado.

En materia económica, cree que la prioridad debería ser apoyar a las empresas de capital aragonés. "Nosotros preferimos estar con la gente de los pueblos y de barrios como el Gancho que estar con Blackstone", ha agregado.

Para José Luis Soro, de CHA, que el discurso haya sido muy largo no significa que haya sido mejor. "Ha traído un aluvión de temas de gestión y, sin embargo, no ha entrado en el elefante que ha estado paseándose por el hemiciclo: los presupuestos. Hace como si siguiera con mayoría parlamentaria, pero las posibilidades de sacarlos adelante son remotas. Y si esto ocurre, dos tercios de la intervención de hoy se pueden tirar directamente a la basura", ha señalado.

En esta línea, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado echar en falta "muchas cosas". "Siguen faltando médicos. Él habla de prosperidad, pero hay provincias como la de Teruel a la que siguen sin llegar las infraestructuras. Además, los anuncios de inversiones se concentran en Zaragoza y en materia de financiación no ha expuesto nada distinto a los últimos años. Si no cumplen sus compromisos, que no cuenten con nosotros para apoyar el próximo presupuesto", ha advertido.

A Andoni Corrales, de Podemos, ha habido momentos en los que le ha parecido estar en el Congreso de los Diputados. "Ha dado datos y datos, pero se ha olvidado de pedir perdón por un año de Gobierno con la ultraderecha que nos ha convertido en el hazmerreír de toda España. Y las únicas medidas que ha anunciado han sido bajadas de impuestos para los más ricos", ha lamentado.

Álvaro Sanz, de IU, también se ha pronunciado en la misma línea. En su opinión, Azcón no está a la altura del cargo. "Hoy ha venido a las Cortes a actuar como presidente del PP-Aragón y emisario de Feijóo. Ha sido un discurso diseñado para los suyos en el que ha hablado de un Aragón en el que buena parte de los ciudadanos no encajan. Al final, todo esto nos va a conducir a una mayor desigualdad y a la no garantía de derechos", ha indicado.

El único partido que ha defendido, en parte, la intervención de Azcón ha sido el PAR. Para su portavoz, Alberto Izquierdo, ha sido un discurso "realista", pero con muchas referencias a España y pocas a Aragón. Según ha dicho, el PP "no debe caer en el triunfalismo" y debe reclamar más autogobierno. "La bilateral tiene que ser cada seis meses y para hablar de todo. ¿Por qué seguir en el pelotón de los torpes cuando podemos formar parte de otro equipo? Hay que ser ambiciosos y pedir recaudar impuestos como el IVA", ha añadido.

Respecto a los próximos presupuestos, ha avanzado que basarán su apoyo en el cumplimiento del pacto ya firmado. "Estamos por la labor de sumar y trabajar, no de entorpecer. Somos conscientes de que nuestro apoyo vale mucho más ahora que hace un tiempo, vamos a intentar aprovecharlo", ha asegurado.