Torrecilla confirma el regreso de Soldevila y resta importancia a alcanzar el liderato

Por segunda semana consecutiva, el liderato del grupo 2 de Primera Federación se pone a tiro del Hércules, aunque alcanzar ahora la cima de la clasificación no sea algo que preocupe a Rubén Torrecilla. El técnico cacereño se centra exclusivamente en ganar al filial del Atlético de Madrid en un partido en el que estará de vuelta el goleador, Oriol Soldevila.

El catalán, aliado con el gol en el Rico Pérez, ya se ha ejercitado con normalidad con el grupo, si bien no parece que su presencia esté asegurada como titular.

"Es muy importante para nosotros porque hace goles, pero con la intensidad que nosotros jugamos, tiene que estar al cien por cien", avisa el extremeño, que también podrá contar en plenitud de facultades con el otro atacante de referencia, Dani Romera.

No parece probable, sin embargo, la presencia en la convocatoria de Alvarito y Sotillos, quienes han acusado problemas musculares en las últimas semanas. Torrecilla no quiere correr riesgos con ninguno de ellos y exponerse a un tiempo de convalecencia mayor.

El entrenador herculano insiste en relativizar el liderato, algo que considera "secundario" en estos momentos. "Verte a un punto del primero y estar todo tan igualado te da la opción de ponerte arriba, pero para mí lo importante es ganar al Atlético de Madrid B. Y luego veremos qué hacen los rivales", explica el entrenador extremeño.

El técnico recuerda que el filial rojiblanco no ha perdido esta temporada como visitante y que está integrado por gente "joven y con futuro". "Los filiales son muy peligrosos si les sale el día, pero si no están metidos se les puede hacer daño", explica Torrecilla, que apuesta por hacerle al filial "un partido incómodo para que no tengas espacios".

"Tenemos que hacer que no estén a gusto y competir a alta intensidad para que no les salga el plan", relata el cacereño, quien ensalza el ADN competitivo que el Atlético inculca en sus futbolistas. También enfoca en un jugador como Mollejo, con experiencia en categorías superiores, y define a los atacantes atléticos como "fuertes, rápidos y verticales".

Llamamiento a la afición

Torrecilla, que valora el rendimiento de todos sus delanteros a pesar de que solo Soldevila está acertado ante la meta rival, está convencido de que la afición herculana arropará a su equipo el sábado a pesar de que el partido coincide en horario con el Real Madrid-Barcelona.

"No tengo dudas de que vendrá mucha gente. Madrid y Barcelona no se juegan nada, porque queda mucha liga, y nuestra afición está disfrutando ahora de su equipo", argumenta el técnico. "Los que sean de sentimiento y escudo del Hércules tienen que estar con nosotros. Además, pueden echar un ojo en cualquier momento al partido".