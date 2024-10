El Hércules, ante un doble reto en Yecla: enlazar tres victorias y alcanzar el liderato

Yecla nunca fue un destino fácil para el Hércules. Allí el equipo alicantino, a principios de los 90, sudó sangre para puntuar en un ambiente hostil y ante un rival que dispara exponencialmente su adrenalina cuando tiene a un histórico como rival.

Ahora, el campo de La Constitución pone a prueba la fortaleza de un Hércules lanzado tras sumar dos victorias consecutivas, ambas logradas de forma agónica. El reto de sumar el tercer triunfo consecutivo puede tener el valor añadido en esta ocasión del liderato, siempre y cuando el actual clasificado, el Murcia, no gane su partido ante el Marbella y el Alcoyano tropiece ante el Antequera.

"Lo más difícil en el mundo del fútbol no es ganar, sino volver a ganar", asegura el técnico extremeño del Hércules, consciente de que en esta categoría encadenar tres victorias es una proeza al alcance de pocos.

También valora el preparador herculano que el Hércules se haya instalado en apenas ocho jornadas, pese a su condición de debutante, en la segunda plaza. "Soy una persona ambiciosa y ganadora".

"Es un orgullo estar segundo con los equipazos que hay, pero va a ser una liga muy dura y hay que seguir trabajando con pico y pala. Estaba convencido de que podíamos conseguir grandes cosas pese al salto importante de categoría", asegura el cacereño, que recuerda que ya tuvo líder hace dos años al Castellón antes de que lo destituyeran, con el equipo en la segunda plaza.

Partidazo

El técnico extremeño ha calificado el duelo ante el Yeclano como un "partidazo" y afirma que el Hércules es plenamente consciente del tipo de partido le espera en un campo "lleno hasta la bandera", en el que habrá más de medio millar de seguidores blanquiazules.

"Será un partido a la inglesa. No es un campo pequeño, pero al estar tan cerca lo parece. Habrá mucha disputa, juego directo, segunda jugada y duelos que ganar", explica Torrecilla, quien señala que el año pasado, en Segunda Federación, el Hércules ya disputó partidos en contextos parecidos.

Torrecilla garantiza que su equipo no se arrugará "porque aquí no se negocia la intensidad ni ser competitivo mientras esté yo en el banquillo" y no descarta, por las características del encuentro, introducir cambios en la alineación.

En este sentido, abrió la puerta a un jugador guerrero como Marcos Mendes y a Artiles, determinante en los últimos encuentros, así como a Samu Vázquez, su único lateral derecho en plenitud física.

Además, se muestra "orgulloso" de que 13 jugadores de la pasada temporada tuvieran protagonismo en el equipo que la pasada semana ganó en Algeciras. "Eso dice mucho de la plantilla que hicimos el pasado año. Tenemos una base importante, complementada con jugadores jóvenes para dar ese salto de calidad", declara.

El Hércules no podrá contar en Yecla con Alvarito, a quien el entrenador quiere recuperar del todo a pesar de que las pruebas médicas no apreciaron ninguna lesión grave. Soldevila ya ha comenzado a entrenar con el grupo, pero Torrecilla no correrá riesgo y, salvo sorpresa, no estará en una convocatoria de la que sí formarán parte los recuperados Dani Romera y Sotillos.