Leo Climent, la promesa de las MMA que quiere convertirse en el nuevo Topuria: "Mi sueño es ser campeón de la UFC"

Leo Climent (Alicante, 18 años) tiene la lucha en la sangre. Es una de las mayores promesas de las artes marciales mixtas (MMA) y uno de los peleadores más influyentes de España, con cerca de 700.000 seguidores entre Instagram y TikTok.

Es hijo de Agustín Climent, uno de los entrenadores del campeón de la UFC Ilia Topuria, de quien quiere seguir los pasos. El próximo sábado, 29 de junio, combatirá en el evento de WAR MMA en la Plaza de Toros de Alicante, como si de un gladiador se tratara, buscando su primera victoria y poner las bases de una carrera que muchos auguran plagada de éxitos.

A tan solo unos días de subirse a la jaula, Leo recibe a EL ESPAÑOL de Alicante en una cafetería a escasos metros del Gimnasio Climent Club, el centro de creado por su padre y por su tío Jorge Climent, donde se formó Topuria y cuna de los mejores prospectos de España, para hablar de su combate, de su relación con la ciudad, de su figura y de lo que espera que le depare el futuro.

P.- ¿Has podido salir y disfrutar de estas Hogueras?

R.- Jamás. Pero no por eso no disfruto, prefiero darme el premio de ir y darme una vuelta después de haber ganado. Si estoy ahora haciendo el tonto y después pierdo, voy a pasar un verano de mierda por no haber hecho lo que tenía que hacer. Me aguanto un poco esta semana, gano y ya puedo estar tranquilo unos días hasta volver al entrenamiento.

P.- ¿Estás nervioso?

R.- No estoy nervioso. Si no me hubiera preparado al 100 % en todos los aspectos, podría estarlo, pero, sabiendo todo el trabajo que llevo detrás, no tengo por qué estarlo. El trabajo ya está hecho desde los dos meses que dura el campamento y por llevar haciéndolo una vida entera. Empiezo a entrenar fuerte cuando me entero de la pelea, que suele ser un par de meses antes o un mes y medio. Estas semanas son las más flojas, el trabajo duro ya está hecho: las carreras en la pista de atletismo, el entrenamiento físico... Ahora solo queda bajar de peso, mantenerse activo, hacer estrategia y poco más.

P.- En marzo tuviste tu primera pelea como amateur ¿Cómo llevaste la derrota?

R.- Nunca la he entendido, pero la acepto y respeto la opinión de los árbitros. Fue una decisión unánime; los tres jueces le dieron los tres asaltos a otro, y no creo que fuera así. Mejor que pase ahora en amateur y no en profesional que es cuando estoy para pelear contra todo el mundo. No elijo mis rivales, peleo contra quien me dicen para coger experiencia.

P.-¿Qué habéis mejorado para la segunda pelea?

R.- Tengo el suelo en la sangre, mi madre es cinturón negro de jiu-jitsu y mi padre también. Toda mi familia se dedica a eso de toda la vida y eso lo tengo. También soy muy bueno en striking (golpeo). En uno estoy muy cómodo y en otro, menos. Me di cuenta de que necesitaba mejorar y he hecho un campamento en el que solo he tenido dos horas a la semana de trabajo en el suelo, que no es nada comparado con las que hago de muay thai y boxeo. Solo estoy pegando de pie, ahora empiezo a sentir que soy golpeador. He trabajado mucho el físico. Soy un luchador completo y estoy indomable de verdad.

P.- Ahora que dices lo de indomable, ¿de dónde viene ese mote?

R.- Es una historia muy larga con los compañeros del gimnasio. Me lo pusieron y se me quedó. Yo no lo elegí, porque esas cosas las tiene que decidir la gente, pero me representa bastante.

Leo Climent acumula cerca de 700.000 seguidores en redes.

P.- La hamburguesa ganadora del The Championship Burger de Alicante se llamaba 'La Indomable' por ti... ¿Cómo te trata la gente?

R.- En Alicante estoy en casa, en cualquier lado que voy me siento muy querido. No me quiero ir nunca, me quiero quedar toda mi vida porque amo la ciudad, me gusta todo, sus playas, su gente... Tengo todo lo que puedo pedir.

P.- También se está convirtiendo en la cuna del MMA en España.

R.- Ha salido de aquí un campeón de la UFC, ni en todos los países salen. Hay gente muy buena en el gimnasio que dará mucho de qué hablar.

P.- ¿Qué tiene el Climent Club para que salgan tantos prospectos?

R.- Nosotros. Somos una familia, pero el 80 % de los gimnasios también lo son. Hace falta la gente que tenemos aquí dentro, la sabiduría, el esfuerzo y la fe. Es un cúmulo de cosas que hace que seamos los mejores.

P.- ¿Cuál es el techo de la compañía WAR MMA de Agustín y Jorge Climent?

R.- Este será el segundo evento, pero realmente es el primero donde venimos fuerte. Ningún evento hace el trato a los luchadores y la paga como este. Hoy en día, la gente se mueve por los medios sociales, y van a pelear muchas personas muy reconocidas de las redes sociales. Mira el evento de Ibai (La Velada del Año), se peta y no pelea gente buena, son personas con seguidores. Nosotros vamos a coger a personas con seguidores y que saben, porque la gente quiere ver a luchadores que conocen. Si ves a dos que sabes quiénes son, te da más morbo ver la pelea.

P.- ¿Cómo ves a tu rival?

R.- Es un chico que hace suelo como yo, por lo que me va a tocar pegarle, defender derribos y golpearle arriba. Me gusta llevar la iniciativa y coger el centro. Nunca he pelado aquí, me he criado en Alicante y tengo toda mi gente aquí, voy a salir a la jaula con toda la energía del público.

P.- ¿Quién es tu ídolo?

R.- Mi referente es Ilia Topuria porque ha conseguido mi propósito de vida, lo que quiero en el futuro, lo ha logrado él. Mi sueño es llegar a ser campeón de la UFC.

P.- Tienes un psicólogo deportivo ¿Qué importancia le das al aspecto psicológico?

R.- La cabeza es una parte grandísima de la pelea, es un músculo más del cuerpo, no puedes estar ejercitando todos los músculos y no ejercitar la cabeza. La presión siempre está ahí por llevar mi apellido. Si vives con la presión dentro de ti y solo piensas en qué pasará si pierdes o si el otro está más fuerte, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es entrenar fuerte y estar tranquilo, no hay más.

P.- ¿Por qué empezaste a subir contenido a redes sociales?

R.- Doy clases a niños en el gimnasio y las técnicas las sé a la perfección. Y decidí hacer un vídeo para enseñárselo a la gente paso a paso. No hace falta que sea un niño, hay un montón de personas que ven las técnicas y me dan las gracias. Subí un vídeo y se me pegó, llegó a cinco millones de visitas en TikTok y subí a 100.000 seguidores en un día.

P.- ¿Cómo llevas el odio de las redes?

R.- Me tiran mucho odio, pero toda esa gente que me critica está pendiente de mí. Son seguidores, los invito a que sigan viendo todo mi camino y todo lo que hago. Nunca me lo han dicho en persona, por redes sí porque hay kamikazes del teclado. Por el teléfono es increíble, pero gracias a Dios en la calle nadie me ha dicho nada feo, la gente respeta mucho.