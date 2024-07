El Gobierno dice ahora, 21 años después, que hará la variante de Torrellano si el Consell retira la depuradora

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sorprendido a propios y extraños hoy en Alicante al asegurar que su departamento trabaja en la Variante de Torrellano como "única opción", sin electrificar las vías en el paso por San Gabriel como había prometido "provisionalmente" su antecesora frente a la oposición de vecinos, ayuntamientos, asociaciones y empresarios.

Puente, ha lanzado la propuesta de realizar una infraestructura aprobada ya hace 21 años por el Gobierno central, a cambio de que la Generalitat -en manos del PP de Carlos Mazón- traslade una depuradora que tiene proyectada dentro del trazado de la variante.

El pasado mes de mayo se cumplieron 21 años desde que se firmó el convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante, Renfe y Adif "para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Alicante», (BOE del 17 de julio de 2003), cuyo objetivo último era la modernización e integración de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad ya que databan de más de un siglo de antigüedad.

Y es que en el año 2003, se aprobó el Estudio Informativo de la Variante de Torrellano (la propuesta técnica), en 2006 se finalizó el trámite ambiental y en 2011 se concluyó la redacción del proyecto constructivo. Esta opción de conexión entre Alicante y Elche, y sobre todo de ambas ciudades con el aeropuesto entonces conocido como de El Altet (hoy Alicante-Elche Miguel Hernández), permitía retirar las peligrosísimas vías de Cercanías del litoral sur de Alicante.

"Estamos trabajando muy intensamente en la variante de Torrellano, en un diálogo con el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat. Creo que vamos por muy buen camino. Trabajamos en una única opción, que es la variante de Torrellano. Hemos decidido no electrificar las vías a su paso por San Gabriel", ha sostenido Puente y recogido la agencia Europa Press.

No obstante, ha precisado que es una decisión "condicionada", puesto que trabajan con el Ayuntamiento y la Generalitat para adaptar el trazado de la variante de Torrellano y la construcción de una depuradora que "la Generalitat tiene proyectada de hace más de dos décadas".

"Para que la variante de Torrellano sea una realidad, necesitamos que esa depuradora, que cae justo en medio del trazado, se mueva un poco. Nosotros podemos mover un poco la variante también. Las conversaciones van por buen camino con el Ayuntamiento y la Generalitat. Soy optimista de que lleguemos a un acuerdo que permita trazar definitivamente la variante de Torrellano, concluir el estudio informativo y licitar el proyecto", ha recalcado.

Asimismo, ha insistido en que si se da este condicionante, no se electrificarán las vías, pero ha reiterado que deben buscar una solución para "hacer compatibles" la variante y la depuradora.

En este sentido, ha precisado que, si llegan a un acuerdo, prevén concluir el estudio informativo a final de este año o a principios del próximo, licitar el proyecto y tenerlo "en torno a un año y medio o dos años" y, a partir de ahí, empezarán las obras.

Puente ha afirmado que durante el periodo que se realicen las obras, el tráfico de mercancías utilizará las vías de alta velocidad. A pesar de que estas tienen características que "no se adaptan del todo bien" al transporte de mercancías, ha avanzado que facilitarán a las empresas auxilios de tracción en el tramo donde se utilicen vías de alta velocidad.

"Si somos capaces de entendernos, ejecutaremos directamente la variante de Torrellano y no haremos la electrificación, dando satisfacción a lo que los vecinos y la ciudad de Alicante reclama, porque hay un consenso muy amplio y no hay ninguna razón para no hacerla. Es incluso aconsejable desde el punto de vista económico", ha subrayado el ministro.

Aeropuerto

En relación con la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, el titular de Transportes ha destacado que el diálogo entre Aena y la Generalitat "está siendo fructífero" y ha reiterado que los técnicos afirman que, "en este momento, la zona de pista tiene mucho margen para asumir tráficos, mientras que la zona de tierra necesita una ampliación", con un proyecto que estará antes de fin de año.

"La nueva terminal va a permitir un escenario a corto, medio y largo plazo para que el aeropuerto no pierda oportunidades", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que "procede" la ampliación de la terminal para que la infraestructura aeroportuaria "siga creciendo en número de viajeros".

En relación a la conexión en tren con el aeropuerto, ha señalado que trabajan en el proyecto de acceso ferroviario desde febrero de 2023 y ha puesto en valor que Adif licitó a finales de junio el proyecto para implantar en ancho estándar entre Alicante y San Isidro, y entre Elche AVE y el aeropuerto.

También ha resaltado que "una de las opciones" es que la infraestructura para conectar ferroviariamente con el aeropuerto no sea únicamente para cercanías, sino que puedan acceder también tranvías, aunque ha precisado que estas competencias son de la Generalitat.