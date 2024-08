La inversión de Becton Dickinson, en riesgo: la DGA da por hecha la cancelación y desde la empresa aseguran que la decisión aún no está tomada

Ante las últimas noticias del cierre de la macroplanta de Becton Dickinson en Zaragoza, según ha podido saber el diario El Español, la decisión no está tomada todavía. La compañía paraliza la ampliación y está estudiando continuar o no con la inversión en Zaragoza.

Según informa Sara Martin, Omnichannel Communications Manager de Becton Dickinson: “Después de una revisión exhaustiva, se ha determinado que podríamos satisfacer nuestras necesidades de manera más eficiente utilizando instalaciones existentes en lugar de abrir el nuevo sitio de Zaragoza. En consecuencia, BD ha iniciado el proyecto de evaluar si se deben trasladar las operaciones desde la instalación de Zaragoza.”

El comunicado continúa: “Entendemos que la decisión de poner en marcha este proyecto de evaluación pueda tener un impacto en los empleados, pero mientras esta se lleva a cabo, se ha compartido con la plantilla de forma transparente.”

En la planta de Zaragoza trabajan 35 operarios, que han recibido un comunicado sobre el estudio que ha iniciado la empresa. “Si la planta llegase a cerrarse, desde BD prestaremos apoyo a cualquier empleado afectado, ya sea identificando oportunidades potenciales para ellos dentro de otras operaciones de nuestra Compañía o prestando asistencia en ámbito laboral para ayudarles a encontrar empleo, si fuera necesario.” Los trabajadores ya se han puesto en contacto con CC. OO. para preparar su futuro, pero de momento siguen trabajando con normalidad.

Esta tarde se ha comunicado por parte de algunos medios la paralización de la inversión millonaria por parte de Becton Dickinson en su macroplanta en el polígono Empresarium; según informan “la decisión de la compañía ha sido tomada al más alto nivel, motivada por cambios en la dirección global de la empresa. Recientemente, entre los cambios internos provocados en Becton Dickinson está la reciente entrada de Michael Feld como vicepresidente ejecutivo y presidente del segmento de ciencias biológicas”. Desde la empresa han querido señalar que la incorporación de Michael Feld como posible causa de la decisión del posible cierre, no es cierta.

Feld es el responsable del segmento “Lifesciences”. Las instalaciones en Zaragoza apoyan a la Unidad de Negocio “Pharmaceuticla Systems”, que se encuentra bajo el paraguas de un segmento diferente, el segmento “Medical”. Por tanto, Feld no tiene jurisdicción alguna ni sobre el negocio en general ni sobre esta instalación en particular” concluyen.

Ante la primera noticia publicada de la paralización del proyecto, (que está declarado de Interés autonómico) han llegado diferentes reacciones. El director general de Política Económica, Javier Martínez, expresaba la mala noticia que suponían estas informaciones: “Lo que hemos conocido es una mala noticia, pero es una decisión estrictamente empresarial, cuando estamos hablando de estas grandes multinacionales tenemos que valorar y tener en cuenta siempre esta posibilidad. Una decisión desde muy lejos de Zaragoza ante un mal comportamiento bursátil y por ejemplo, en este caso, Becton Dickinson ha caído algo más de un 15% este último año, o un cambio en la dirección haga cambiar los planes de expansión de la empresa”.

Evidentemente, ante la mala noticia también han llegado las primeras críticas de la oposición.

Dice el refrán popular, “una cosa es predicar y otra dar trigo”

En tan solo un año @Jorge_Azcon ha sido capaz de poner en evidencia su discurso por sus incumplimientos y su nefasta gestión. Tres son las empresas que se le han escapado y que estaban no solo comprometidas sino… pic.twitter.com/gD5I7fnxg8 — Mayte Pérez (@MaytePerez2) August 29, 2024

Mayte Pérez en su red social de X (antes Twitter) ha culpado al presidente autonómico de la decisión empresarial. Considera que Jorge Azcón no está pendiente de las necesidades de la comunidad.

Por otro lado, Julio Calvo, portavoz de Vox por Zaragoza, ratificaba esa “pésima noticia”: “Ha sido una desagradable noticia el anuncio que hemos conocido hace un momento de la decisión de Becton Dickinson de paralizar su instalación en Zaragoza cuando la estructura de la fábrica se encontraba concluida en un 80%”.

Las reacciones son ante las noticias publicadas en los medios, y no ante un comunicado oficial de la empresa estadounidense. Desde el Gobierno de Aragón reconocían que Becton Dickinson no se ha comunicado con ellos, al igual que el Ayuntamiento de Zaragoza, quienes no han recibido ningún comunicado oficial de la compañía confirmando el cierre de la planta.