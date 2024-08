Adolfo Berraquero: "El nómada digital trabaja igual (¡o más!) que cualquiera"

Adolfo Berraquero (@nomadito en redes sociales) disfruta de la vida que muchos sueñan. Trabaja desde Bali siempre con el mar de fondo o acompañado de una preciosa piscina. Llevo 3 años viéndolo en fotos en manga corta y con chanclas. Feliz. Sin ganas de volver.

Adolfo captura la esencia del talento inconformista y aventurero. En Bali, no está solo ya que la comunidad de nómadas digitales es cada vez mayor. Ahora enseña al mundo desde su perfil de Instagram y X cómo es la vida de un nómada digital y que necesitas para ser uno de ellos.

Entrevistamos a Adolfo Berraquero, Nómada Digital y creador de @Alotuyo, la cuenta que enseña a la gente las ventajas de ser nómada digital.

¿Qué es para ti ser nómada digital?

Un sueño que tenía desde que era pequeño. Aunque, si te soy sincero, lo que me imaginaba era viajar por todo el mundo, conocer otras culturas, hacer amigos en diferentes idiomas…la parte de tener que llevar el ordenador a todos lados y trabajar no me la imaginaba tanto.

A día de hoy, te diría que ser nómada digital tiene un solo significado (“persona que trabaja en remoto mientras viaja”) pero muchos sentidos y, sobre todo, formas de serlo. Aunque creo que todavía se sigue pensando que el nomadismo digital es solo para veinteañeros con pocas responsabilidades a los que les gusta hacerse fotos en Instagram y perseguir algunos euros con sus negocios…te sorprendería la cantidad de parejas, familias y perfiles que encuentras nomadeando por el mundo.

Para mí ser nómada digital significa perseguir un modelo de vida no tan convencional en el que, por encima de todo, buscamos una máxima: vivir, viajar, trabajar, conocer y descubrir a nuestro propio ritmo y no el que marcan los estándares establecidos.

¿Cuáles son las ventajas de ser nómada digital?

La flexibilidad de poder elegir cuándo y dónde. Para mí, este modelo de vida tiene lo mejor de los dos mundos: vivir y viajar por donde quieres; sin estar atado a fechas o temporadas; y trabajar cuando y como quieras.

Lo primero es relativamente fácil. Una vez que sabes que no estás atado a una presencialidad o a un contrato de alquiler fijo; es cuestión de abrir el mapa del mundo y preguntarte: ¿dónde quiero estar y cuándo?

Lo segundo es un poco más complejo, porque dependiendo de cómo te organices en el primer punto; tendrás más o menos facilidades y oportunidades laborales.

Y, no nos engañemos, el nómada digital trabaja igual (¡o más!) que cualquiera…pero el premio de poder terminar tu jornada laboral y salir a conocer cualquier lugar remoto del mundo, en mi opinión, no tiene precio.

¿Qué miedos tuviste tú al dar el salto de dejar tu trabajo en España y venirte para aquí? ¿Qué miedos tiene la gente?

Tuve mucho miedo a frenar y salirme de mi propia rueda. Me ilusionaba toda la parte positiva de dar el salto, empezar a viajar con un billete de ida, tener libertad de movimiento…pero era muy consciente de los retos y el sacrificio que me iba a costar empezar de nuevo.

Creo que este es el miedo de la mayoría. Todos queremos más libertad, más flexibilidad y más vivencias que se conviertan en recuerdos y en postales bonitas. Pero no todo el mundo quiere asumir el coste de intentarlo.

Nací y crecí en Sevilla y siento Madrid como mi segunda casa gracias a los casi 6 años que me regaló de desarrollo, oportunidades y mucho crecimiento. Pero un día sentí que ya había hecho lo que tenía que hacer en España (por un tiempo) y empecé a construir la idea de ser nómada digital. Compré un billete de ida a Bali sin saber muy bien qué iba a hacer el mes siguiente y allí me di cuenta de que ese era el tipo de entorno, mentalidad y estilo de vida que quería tener ahora. Y de eso hace ya casi 4 años…

¿Qué hacéis en “Alotuyo”?

Alotuyo es una comunidad creada para ayudar, conectar e impulsar a nómadas digitales y trabajadores remotos. Tanto a personas que ya están viviendo este estilo de vida como a todos los que quieren empezar y necesitan un empujón.

Si te soy sincero, lancé Alotuyo hace dos años por puro egoísmo: quería asegurarme de siempre tener cerca a personas que también buscaran un estilo de vida más libre. De los que pudiera inspirarme, aprender sobre sus negocios y trabajos, con los que pudiera compartir momentos en cualquier lugar del mundo…

Rápidamente el proyecto evolucionó y nos acabamos convirtiendo en un hub de conexión y conocimiento para +300 nómadas digitales hispanohablantes por todo el mundo. Cada mes trabajamos para ofrecerles todo tipo de recursos que les ayuden en su vida personal y profesional (formaciones, eventos, oportunidades de trabajo remoto, descuentos…)

¿Qué desventajas encuentras en ser nómada digital?

Para mí hay dos muy claras:

No nos han enseñado a tener tanta libertad de decisión. Por lo que si no te organizas bien y das importancia a una rutina saludable (física, mental…) es muy probable que no lo disfrutes porque no elijas bien dónde estar y qué hacer.

Este ha sido uno de mis mayores aprendizajes en los últimos años. Cuando aun vivía en España, pensaba que odiaba la rutina. Ahora me doy cuenta de que mi problema no es tener una ‘rutina’ sino una lista de cosas por hacer que no disfruto.

Elegir bien tu rutina y tener una buena organización es importantísimo para disfrutar y sacar el máximo partido a este estilo de vida.

El segundo es no saber gestionar la soledad. Aunque es relativamente fácil conocer a otros nómadas digitales cuando viajas, también es muy común que sean relaciones o tomas de contacto efímeras y que pases mucho tiempo solo (esta es otra de las razones por las que creé Alotuyo, para facilitar estas relaciones a largo plazo).

Si no sabes autogestionarte y eres un poco espabilado…lo vas a pasar mal.

¿Qué consejos le darías a alguien que esté planteándose este estilo de vida?

Dos muy sencillos y que están accesibles para todo el mundo:

1. Busca un entorno que también quiera tener este estilo de vida o que ya lo tenga. No te dejes llevar por lo que veas en redes sociales (ni bueno ni malo); pregunta a los que de verdad lo estén viviendo y apóyate en ellos. A mí me puedes preguntar lo que quieras y también tienes la comunidad de Alotuyo para conectar con otros cientos.

2. Haz una prueba antes de cambiar tu estilo de vida al 100%. Tal vez no te guste viajar por el Sudeste Asiático, tal vez no te sientas bien en Latinoamérica o tal vez lo tuyo ya no sean las ciudades de la vieja Europa. Reserva 2-3 semanas y juega a ser nómada digital. Cambia de localización, de tipo de alojamiento, de lugar de trabajo, de horarios…entiende qué es lo que te funciona a ti y, solo entonces, ve a por todas.

Respuestas cortas:

Tus 3 destinos favoritos para teletrabajar: Bali, Siargao y Ko Pha Ngan

Tu comida favorita en Bali: Sapi lada hitam (algo así como ternera a la pimienta con verduras)

La virtud que más valoras en las personas es: La valentía