Lucas de Ulacia: "La disciplina que adquirí como piloto profesional me está ayudando a no rendirme"

Lucas Ulacia sufrió una gravísima caída de moto en el Circuito de Jerez de La Frontera que cambió radicalmente su vida con apenas 23 años.

Durante los últimos entrenamientos del Campeonato de España de Superbikes, en la curva 13, el piloto madrileño tuvo un accidente que le provocó una lesión medular muy grave y tras un mes de lucha en la UCI se quedó en estado tetrapléjico.

Después empezó otra carrera, una de superación. Estuvo 9 meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y tras recibir el alta dedica a rehabilitación 10 horas diarias.

Lucas reivindica la importancia de mejorar la vida de aquellos deportistas que hayan sufrido lesiones medulares o cerebrales al considerar que se quedan desamparados en la Ley del Deporte. Por eso Lucas de Ulacia creó, junto a su padre Javier, la Fundación Lucas18.

A pesar de la tetraplejia Lucas sigue disfrutando de sus aficiones circulando en su kart adaptado por todos los circuitos de España. Se trata, sin duda, de una historia de sacrificios, cargadas de valores y que merece ser compartida.

Pregunta: Antes de nada, cinco años después de ese accidente que cambió tu vida, ¿cómo te sientes?

Respuesta: Me siento bien, con los años vas puliendo tu carácter y domándote, aprendiendo a disfrutar pero sin desviarme de mi objetivo: mi rehabilitación y recuperar todo lo posible.

P.: Tu historia me conmovió porque está cargada de valores socialmente deseables en una sociedad en la que considero que existe una crisis de valores. ¿Cuáles echas tú en falta?

R.: Yo creo que en general se echan en falta valores, pero leí una vez una frase que me encantó y creo que podría resumir la respuesta a esta pregunta y es: menos compasión y más comprensión.

P.: La gente podrá pensar que tras un accidente como el ocurrido puedes dejarte arrastrar por el pesimismo, la complacencia y la desilusión. En tus vídeos percibo fortaleza e ilusión. ¿Eres la misma persona antes y después del accidente?

R.: Evidentemente no, no creo que sea la misma persona, pero por el simple hecho de que vas creciendo, moldeándote en función de tus experiencias vividas hasta llegar a ser lo que somos a día de hoy. Yo tengo que agradecer la disciplina que adquirí cuando era piloto profesional de motociclismo, ya que me está ayudando mucho a no rendirme con esta difícil lesión.

P.: Lucas18 pretende mejorar la vida de personas que han sufrido lesiones medulares en accidentes deportivos. ¿Qué logros estáis consiguiendo?

R.: Bueno, yo creo que el mayor hito de nuestra fundación, además de otros, el que más nos ha costado y el que más esfuerzo hemos puesto es el de haber conseguido cambiar y actualizar la ley del deporte a nivel nacional, cambiando los 2 millones de las antiguas pesetas por equiparar estos accidentes a los del baremo de tráfico y optar a indemnizaciones dignas, donde poder afrontar con calidad de vida estas lesiones tan costosas.

P.: A pesar del accidente conservas la pasión por la velocidad intacta. ¿Qué sientes cuando te montas en un kart?

De siempre he disfrutado muchísimo del karting pero ahora, para mí subió de nivel porque, además de disfrutarlo, cada vez que me pongo el casco no hay lesión; soy igual o más rápido que la gran mayoría con el kart y en pista no se dan cuenta de mi condición hasta que no me ven salir del kart; cuando ya se enteran que no tengo fuerza en las manos alucinan.

Entrevista rápida a Lucas Ulacia

Pregunta: Una persona que te inspire.

Respuesta: Valentino Rossi

P.: Tu circuito de carreras favorito.

R.: Jerez.

P.: La virtud que más valoras en las personas.

R.: Sinceridad

P.: Un objetivo que te falte por cumplir.

R.: Volver a subirme a la moto en Jerez y pasar de nuevo por esa curva.