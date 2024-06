El secreto del champú anticanas número 1 en Amazon España

Para muchos hombres las canas son un reto significativo. Aunque en la actualidad los tintes son una opción para eliminarlas, en la mayoría de las ocasiones el resultado es un efecto poco natural. Algo similar sucede con los sprays, que a menudo manchan y desaparecen tras el primer lavado, por lo que no resultan prácticos para quienes buscan recuperar su color original.

Como alternativa a los tintes y al spray nace el champú Alpecin Grey Attack, un producto que se ha convertido en un éxito en ventas en los últimos meses. De hecho, perfumerías y parafarmacias se han quedado sin stock y, en Amazon España, rápidamente ha alcanzado el puesto Nº1 en la categoría de Belleza, según los datos de ventas obtenidos por el propio ecommerce.

Este champú revolucionario diseñado para reducir las canas oscurece el cabello de manera gradual tras cada lavado, consiguiendo un aspecto natural y, al mismo tiempo, ayuda a prevenir la caída del cabello. ¿Cuál es el secreto? Este producto está desarrollado a partir de la tecnología más avanzada. Concretamente, su fórmula cuenta con dos ingredientes que lo convierten en una solución única: el 5,6-dihidroxiindol (DHI) y la cafeína

El ingrediente activo 5,6-dihidroxiindol (DHI) con cafeína, el secreto de su éxito

Alpecin Grey Attack Shampoo debe su éxito al uso de dos elementos clave en su fórmula, el ingrediente activo 5,6-dihidroxiindol (DHI) y la cafeína. El primero es un compuesto químico que ha sido investigado en los últimos años por sus potentes propiedades para tratar la canicie y su fórmula imita los procesos naturales de la formación de color del cabello.

¿Cómo funciona? Al dejar actuar el champú entre 2 a 5 minutos, este penetra directamente en el tallo y gracias al ingrediente activo 5,6-dihidroxiindol (DHI) forma pigmentos de color al reaccionar con el oxígeno del aire. De hecho, según asegura el Dr. Erik Schulze zur Wiesche, jefe de Investigación y Desarrollo de Dr. Kurt Wolff, empresa especializada en productos médicos y cosméticos, este principio activo reacciona con el oxígeno del aire para formar el pigmento de color, por lo que, con el tiempo y el uso regular, se acumula cada vez más pigmento y se desarrolla un color de pelo permanente.

El gráfico muestra cómo el cabello se oscurece gradualmente con el número de lavados reduciendo las canas.

Rafael, de 38 años y precedente de Madrid, es una de las personas que apostó por el uso de este champú porque, tal y como asegura, el tinte no era una opción. Ahora, parece haber encontrado en este producto una solución idónea para reducir visiblemente las canas y conseguir un efecto más joven. “Alpecin Grey Attack lleva poco menos de dos semanas en mi baño. Mi primera impresión es muy positiva, ya puedo ver un ligero efecto. En realidad, sólo he cambiado el champú y he solucionado varios problemas a la vez: reducir las canas y prevenir la caída del cabello, lo que supone un ahorro total de tiempo y, en última instancia, de dinero”, asegura.

Alpecin Grey Attack no solo es un champú diseñado para reducir la canicie. Este producto también incorpora un ingrediente con el que prevenir la caída del cabello, la cafeína. Esta es conocida por sus propiedades para fortalecer las raíces del cabello, además de inhibir la influencia negativa de la testosterona en la raíz del pelo y evitar así su caída.

La dosis óptima de cafeína y otros potentes principios activos son los encargados de favorecer el crecimiento natural del cabello y ayudar a evitar que este se debilite. Actuará en cada aplicación, llegando directamente al cuero cabelludo y a las raíces para aumentar la productividad de los folículos pilosos y prolongar así la fase de crecimiento del pelo existente.

La imagen muestra el antes y después de usar Alpecin Grey Attack Shampoo.

¿Cómo funciona Alpecin Grey Attack? Su uso es muy sencillo y cómodo, dado que se adapta perfectamente a la rutina diaria de cuidado capilar. Basta con aplicar el champú como hacemos habitualmente, hacer espuma en el cuero cabelludo, dejar actuar de 2 a 5 minutos y enjuagar. De hecho, la intensidad del color puede ajustarse mediante el tiempo y la frecuencia de aplicación. Si aplicamos el producto durante más tiempo el efecto del color se intensifica y los primeros resultados son visibles entre las dos y cuatro semanas de uso diario, que es cuando el cabello recuperará un aspecto más oscuro y muy natural.

Así, Alpecin Grey Attack se ha convertido en una de las soluciones más eficaces del mercado, ayudando a mejorar la autoestima de aquellos hombres que buscan sentirse más cómodos con su aspecto reduciendo las canas y previniendo la caída del cabello.