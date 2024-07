Una española que vive en Zúrich explica la clave por la que los suizos ahorran tanto dinero

Hay una cosa en Suiza que hay mucha gente que no entiende y es esto: No todo el mundo es igual, no todo el mundo gasta lo mismo, no todo el mundo tiene el mismo estilo de vida, a no todo el mundo le gusta lo mismo...» Comienza diciendo.

«Yo por ejemplo soy una chica que no me gusta nada salir de fiesta, salgo cuatro veces al año, no me gusta la cerveza...» explica, añadiendo que prefiere un plan como ir a la montaña con sus amigas ya hacer fotos. Así, razona que ella va a gastar menos dinero que una persona a la que le gusta salir de fiesta y ella puede ahorrar más: «A mucha gente no le cabe en la cabeza».