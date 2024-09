Los jóvenes ya no quieren ser camareros o albañiles: Pablo, Esperanza y Carlota prefieren "ser funcionarios"

España presenta actualmente una tasa de desempleo juvenil que asciende al 26,6%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2024. La situación contrasta con los datos que arroja el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recogen que la tasa mundial de desempleo para jóvenes de entre 15 y 24 años se ha reducido a un 13%, en comparación con los años anteriores.

Y en España hay nichos para el empleo: camioneros, hostelería, construcción... "Yo no me pongo a cargar sacos de cemento por un salario y un trabajo que no es fijo", dice Pablo S. sabe de lo que habla porque a sus 19 años, los ha cargado muchísimos días. También ha hecho mezclas y ha tenido tajo en verano y en invierno. "No era mi opción. Al margen de la estabilidad laboral, con la edad, el trabajo en la construcción te deja reventado. Con la pandemia lo vi clarísimo: mientras hostelería, construcción se paralizaban, los bomberos, policías y militares seguían trabajando y cobrando". No obstante, incide en que "siempre tuve en mente opositar".

Hoy Pablo está a un examen de ingresar en las Fuerzas Armadas. En concreto, para ingresar en la Legión Española. Con el título de Bachillerato, ha superado ya las pruebas teóricas y se examina esta semana del psicotécnico. "He puesto como primera opción de destino el cuartel de Ronda, donde esta mi hermano", indica.

Para la carrera militar también se preparan Carlota Díaz (19) y Esperanza Díaz (19). Comparten apellido por casualidad, son amigas y se están preparando la oposición juntas en una academia.

Carlota comenzó el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero dejo la carrera. "No me gustaba el futuro profesional que tenía. Para tomar la decisión tuve una crisis personal importante, estuve perdida unas semanas, hasta que decidí irme a trabajar a Irlanda un año".

Aquella decisión "fue fundamental en mi vida, me hizo madurar mucho: sobre lo duro que es trabajar y lo rápido que se va el dinero". A su regreso a España, se empezó a plantear una oposición: "Policía Nacional, militar... siempre me habían atraído esas profesiones. Así que me decidí. También digo que si no hubiera estado en Irlanda, si no lo hubiera pasado mal, sé que no sería capaz".

Carlota compagina los estudios para ingresar en la Armada y el trabajo "de hostelería, niñera, servicio doméstico, lo que sea, para ganar dinero". Se presenta a las pruebas en la primera convocatoria de 2025, que será en febrero.

Allí coincidirá con Esperanza Díaz Cárdenas. Con el título de Bachillerato, se presentará a las pruebas de acceso para Marinería, "pero al año me pienso presentar para Suboficial y hacerme permanente". Porque, en la Escala Básica, si no se asciende a suboficial antes de los 45 años hay que abandonar. "A mí me viene esto de pequeña. Mi padre y mi abuelo son militares. Yo siempre lo tuve claro. Primero pensé en Infantería de Marina, pero finalmente ha elegido la Armada".

Las dos se preparan en una Academia y también entrenan para superar las pruebas físicas. "La teoría es más difícil que la parte física. Porque, aunque hay cosas que ya he estudiado en Bachillerato, por ejemplo el área de Matemáticas es mucho más complicada. Aquí es todo mental, no hay calculadoras y no puedes usar papel".

Pablo S. se prepara también con otro amigo, Pablo, apellidado Campos. Éste se encuentra estudiando actualmente un Grado Medio en Deportes, y en cuanto lo acabe se preparará y presentará a las pruebas. "Mis dos abuelos eran militares. Y además a mí me gusta desde pequeño: me atraía la Guardia Civil, ser Policía... pero he elegido Infantería de Marina". Pese a que con su titulación podría optar ya a presentarse para la Escala de Suboficiales, "prefiero empezar desde abajo e ir subiendo poco a poco".