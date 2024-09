La nueva vida de Irene Virón, la mejor de su región en la Selectividad de 2024: su gran futuro

Por allá en el mes de junio, Irene Virón Nájera no esperaba convertirse en la mejor nota de su comunidad en la Selectividad 2024. "Mis amigos me decían 'eres tú la que vas a salir en los periódicos'", afirmaba la joven a EL ESPAÑOL. Precisamente no se equivocaban.

La joven obtuvo un 9,95 en la EBAU y un sobresaliente en Bachillerato que le permitió convertirse en la estudiante de La Rioja con la mejor nota de toda la comunidad. "Todo mi entorno flipó, estamos todos muy contentos", contaba Irene. La joven atribuyó a que la clave de su nota se debía a organizar a lo largo del curso: "Durante el curso he estudiado mucho, pero también he ido al gimnasio y me he sacado el C1 de inglés. Si te organizas bien, te da tiempo a todo".

Con esta nota, prácticamente se le abrieron las puertas a cualquier carrera y universidad de toda España. Por ello Irene escogió su carrera de ensueño y optó por estudiar Matemáticas + Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Politécnica de Valencia, donde dicha carrera ha acabado con una nota de corte de 13,175.

Un nuevo curso

Ahora Irene arranca una nueva etapa en su vida después de un verano en el que afirma haber tenido una experiencia positiva: "He estado descansando después de prepararme durante todo el curso para la Selectividad y he estado viajando con mis amigas y familia". Con todo eso atrás, a la joven le toca afrontar su primer año universitario.

A Irene no solo le toca iniciar un nuevo ciclo educativo sino también verse ante nuevos retos como separarse de su familia y residir en una nueva ciudad como Valencia. "Al principio cuesta un poco, sobre todo por separarse de tu familia, pero hay gente igual y con la ciudad estoy encantada", afirma la joven.

Sin embargo, la joven asegura no estar teniendo muchos problemas en adaptarse a este nuevo entorno, en parte porque se ha mudado a una residencia donde convive en el día a día con decenas de estudiantes. "He llegado a la residencia y he conocido a gente en una situación similar, así que por ahora bien", cuenta Irene.

En relación a sus clases, Irene no puede decir mucho porque acaba de empezar el curso pero si algo tiene claro es la ilusión que tiene para empezar a sumergirse en sus asignaturas. "He empezado el curso hoy y estoy con ganas de empezar ya y ver los contenidos", dijo la joven riojana.

Nuevos universitarios

Este mes de septiembre ha marcado el inicio de un nuevo curso escolar en las diferentes universidades de España con gran parte de ellas empezando las clases la segunda semana del mes.

El curso pasado 2023-24, de las 245.956 plazas de nuevo ingreso que se ofertaron, se cubrieron 227.975. Lo que supone que se ocuparon alrededor de un 93% de las plazas ofertadas. Este curso se espera que las cifras sean similares aunque en carreras como Medicina, el Gobierno anunció una ampliación de 1.548 plazas con una inversión de 23 millones de euros.

Por el otro lado, en comunidades como Galicia, se tratará del primer curso en el que la matrícula será gratuita. "Esta medida implica que toda la educación pública en Galicia, desde los más pequeño, en infantil hasta los universitarios va a ser gratis", afirmó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un comunicado en sus redes sociales.