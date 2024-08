Crecen las voces en el PSOE contra el acuerdo con ERC: "Es el segundo golpe contra la igualdad"

El preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que, en caso de salir adelante, podría llevar a la transferencia total de los tributos y la financiación a Cataluña no ha sentado bien en parte del PSOE.

Después del rechazo público mostrado por parte de figuras socialistas de primera línea como el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el secretario de los socialistas aragoneses, Javier Lambán; o el de los castellanoleoneses, Luis Tudanca, EL ESPAÑOL recopila su postura, además de añadir, tras varias conversaciones telefónicas, la de un nutrido número de socialistas históricos quienes, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, ven con preocupación este nuevo preacuerdo.

Para ellos, no es más que una nueva ruptura del orden constitucional y una cesión más a la hoja de ruta independentista, en contra de los intereses del Estado y los principios fundacionales de su propio partido. Y muchos advierten de que el PSOE liderado por Pedro Sánchez puede terminar de desdibujarse por un empeño personalista de mantenerse en el poder.

Javier Lambán

"En el PSOE hay bastante malestar por este asunto, y bastante más del que aflora", dice, en conversación telefónica con este periódico, Javier Lambán, secretario general del PSOE en Aragón. Tras mostrarse "absolutamente en contra" del concierto económico para Cataluña, tilda de "inimaginable y repudiable" este atisbo de régimen fiscal diferenciado.

"Estamos dando marcha atrás en todo lo que siempre hemos defendido, como el 'no' a la amnistía. Nosotros entendemos que, salvo en el caso de Navarra y el País Vasco, que se ha hecho de acuerdo con la Constitución, el resto del país se tiene que atener a un régimen de financiación multilateral", asegura el también expresidente de Aragón.

Lambán, además, afirma que este concierto concedido a Cataluña "rompe absolutamente con los principios de igualdad y solidaridad" entre comunidades, y lamenta que "las políticas territoriales del actual gobierno respecto a Cataluña" le estén "costando mucho" al grueso del partido.

"El Partido Socialista, en relación con los independentistas catalanes, lleva unos cuantos años renunciando a sus posiciones. Me parece una dejación de defensa de sus posiciones tradicionales absolutamente intolerable que desdibuja el partido en lo que ha sido siempre y tiene que seguir siendo", prosigue.

Javier Lambán. Europa Press

"Desde las elecciones del año 2023, primero las generales y, a continuación, las europeas, venimos perdiendo todas y cada uno de los comicios en el ámbito nacional. Estas decisiones están costando mucho al resto de territorios, porque sólo mantenemos el tipo en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Esto quiere decir que el resto de comunidades no entienden en absoluto la política del gobierno actual, y me temo que el concierto que se acaba de negociar entre ERC y el PSC puede ahondar todavía más esa brecha, desde el punto de vista electoral, entre Cataluña y el resto de las comunidades", añade.

Para Lambán, lo que él considera un "intento de golpe de Estado" está reportando beneficios "a los independentistas". "Han conseguido la amnistía, han conseguido la supresión del delito de sedición, están a punto de conseguir ahora un concierto que es, como ellos mismos dicen, un paso más hacia la soberanía política definitiva, hacia la independencia", dice al respecto.

El socialista aragonés finaliza lamentando que su partido "haya ido cediendo paulatinamente en sus posiciones tradicionales" y confía en que "en los pasos posteriores, en la tramitación parlamentaria o, en otros trámites, este concierto se venga abajo".

Javier Sáenz de Cosculluela

Al igual que Page, Lambán y Felipe González, el que fuera exministro de Obras Públicas y Urbanismo del PSOE se muestra como parte de una "mayoría silenciosa que hay dentro del partido", y que está en contra de las decisiones sobre política territorial llevadas a cabo por el Gobierno de Sánchez.

Cosculluela, en una imagen de archivo. EL ESPAÑOL

Sáenz comparte con EL ESPAÑOL su malestar con la dirección que está tomando el PSOE, según juzga, hacia unas tesis que teme que "se vuelvan más populistas y autoritarias". Y aconseja al presidente del Gobierno que "prescinda de su egolatría" y que, por una vez, "deje hablar y escuche a los demás". "En la Ejecutiva del partido no veo a nadie. Yo creo que es que no se atreven a hablar", añade Sáenz de Cosculluela.

El exministro afirma asimismo que "el PSOE ha sido un partido que ha estructurado a España y la ha vertebrado. En la Transición fue así. Era un partido que vertebraba la unidad española", pero ahora dice que "eso se está rompiendo y costará mucho recuperarlo".

"Lo que está ocurriendo es una cosa escandalosa, algo totalmente inadmisible. Es cargarse una de las posturas básicas históricas del Partido Socialista Obrero Español. Espero que finalmente no salga adelante porque, de ser así, el PSOE pagará las consecuencias de sus errores, y el problema va a ser recuperar la credibilidad que durante años hemos mantenido", finaliza.

Luis Tudanca

El PSOE de Castilla y León mostró el pasado miércoles 31 de julio, en una rueda de prensa ofrecida en las Cortes, su "rechazo" al pacto económico por Cataluña acordado entre el PSC y ERC. "No podemos descoser por un lado lo que cosemos por otro", señaló el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, acerca de un acuerdo que, si se llevara finalmente a cabo, permitiría a Cataluña recaudar el 100% de los impuestos y salir del régimen común de financiación.

Luis Tudanca. ICAL

"El PSCyL no va a defender nunca ninguna quiebra de la igualdad en el sistema de financiación, ninguna quiebra de la solidaridad, no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición", afirmó Tudanca en línea contraria a la que lleva actualmente la cabeza de su partido en el gobierno.

Del mismo modo, Tudanca defendió que la reforma del sistema de financiación tiene que ser "multilateral" y que "tiene que hacerse desde el consenso de todas las comunidades autónomas" y garantizar "que haya más recursos para todas". Además, recordó, al igual que Lambán, que es una cuestión que debe hacerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Si hay singularidad, que la haya para todos, si hay incremento de la financiación que la haya para todos y si hay una reforma del sistema de financiación autonómica que la haya para todos en términos de igualdad y de corresponsabilidad fiscal", insistió Tudanca.

Miguel Ángel Gallardo

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, propone que Pedro Sánchez convoque el Consejo de Política Federal, en el que están representados todos los secretarios generales de las diferentes comunidades autónomas, para que "al igual" que se hiciera con la Declaración de Granada en 2013 y posteriormente en Barcelona, tengan la oportunidad de dialogar y de definir la postura en cuanto a la financiación autonómica, un tema "tan trascendente".

Miguel Ángel Gallardo. Europa Press

"Lo pido porque creo firmemente que es lo mejor para nuestro partido, y también para España, y lo creo honestamente porque es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad, pronunciarnos cada uno en la medida en la que nosotros creamos que podemos aportar, para crear un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro", sentenció Gallardo en rueda de prensa este jueves.

Gallardo insistió en que no existe un documento "oficial" por parte del PSOE y que "por lo tanto" el documento de acuerdo "no tiene ningún tipo de oficialidad". El líder de los socialistas extremeños, dijo también que defenderá "siempre" los principios del partido, que son "los de la solidaridad entre los españoles".

Juan José Laborda

El expresidente del Senado entre 1989 y 1996, Juan José Laborda, acusa al Gobierno actual de estar "rompiendo definitivamente una serie de acuerdos que venían desde el año 78" y que son las bases del socialismo histórico.

En conversación con EL ESPAÑOL, asegura que "no tiene sentido constitucional que se intente crear un sistema de financiación inspirado en el concierto vasco, que sí tiene su fundamento en la Constitución actual".

Juan José Laborda. Cristina Villarino

Afirma, además, que de producirse finalmente ese acuerdo entre el PSC y ERC, la situación del Partido Socialista "no tendría arreglo". "La desaparición del PSOE sería una verdadera desgracia, porque su espacio pasaría a estar ocupado por un conjunto de grupúsculos y ya tenemos una situación de inestabilidad política realmente tremenda".

Laborda finaliza su reflexión con la creencia de que "la única solución" sería que "el PSOE y el PP se encontraran en torno a la Constitución, y que haya un futuro, por lo menos, de 20 años y con claridad".

Alejandro Cercas

Alejandro Cercas, exdiputado socialista en el Congreso, se encuentra en una postura de "radical oposición" al preacuerdo. No solamente "por las cifras y por lo que supone de ruptura del consenso y de las traumáticas consecuencias que va a tener para la prestación de servicios a las regiones y a las personas más necesitadas", sino también porque "basta la simple lectura del documento para saber que no se no menciona ni una sola vez la Constitución".

A su parecer, y tal y como expresó Miguel Ángel Gallardo en rueda de prensa, "no sólo es darles a los separatistas las llaves de la caja fuerte del dinero público, sino dar la razón en lo que ha sido históricamente unas ideologías y unas posiciones políticas en las antípodas de la del PSOE".

Alejandro Cercas en una imagen de archivo. EP

"Yo, como español y como socialista, estoy totalmente y radicalmente en contra. Me consta que la mayoría de los socios del Partido Socialista siguen siendo socialistas y, por tanto, contrarios a los privilegios y a la desintegración de España. Sé que es difícil que ese malestar aflore cuando hay un sentimiento muy fuerte de unidad y lealtad al partido, pero hay mucha gente muy buena a la que yo conozco que en público dice una cosa y en privado dice otra", apostilla en conversación con EL ESPAÑOL.

Como afiliado al PSOE, con el que admite tener "una relación muy afectiva", se plantea ponerse en la tesitura de "romper con un partido al que uno ha dedicado toda su vida". "Me costaría mucho trabajo, pero desde luego sería muy difícil que yo continuara en este partido si realmente este supusiera el rompimiento de la unidad de España y la solidaridad entre las regiones de España", sentencia.

Emiliano García-Page

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijo "hasta aquí". Fue el primero en dar un paso al frente el pasado miércoles 31 de julio en rueda de prensa, tras el acuerdo fiscal alcanzado por ERC con el PSC para la investidura de Illa.

"Mi partido no puede apoyar el pacto con ERC en el Congreso", dijo Page con contundencia, a la vez que calificó este concierto económico como "obsceno, bochornoso y grosero". "Es el ejemplo de egoísmo y desprecio al resto de España más grave que he visto en muchísimo tiempo", aseguró el mandatario autonómico.

Emiliano García-Page.

Page, exhibiendo una rosa en algunos momentos de su intervención, puso de relieve que "esto no tiene ninguna posibilidad de prosperar en el Congreso". "Que nadie se engañe. Esto sería simplemente una patada en el puzzle constitucional de España, yo no lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere", aseguró Page, dejando claro que "lo que plantea ERC es crear una fábrica de extrema derecha".

Felipe González

En declaraciones a la Agencia EFE el pasado miércoles, el líder histórico del PSOE y expresidente dijo que se sentía "Muy muy cerca de García-Page, de Lambán, de Gallardo y de algunos otros dirigentes. Muy muy cerca y muy solidario", subrayó González en referencia a los líderes del PSOE en Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura y a otros cargos a los que no ha citado por su nombre.

Gimena Lamedo

La viceopresidenta de Asturias en funciones señaló también el miércoles que la posición del Principado en cuanto a la financiación autonómica supone no aceptar ningún acuerdo que ponga en riesgo los principios constitucionales de solidaridad y de igualdad. "Cualquier limitación o tasación sería perjudicial para la financiación y, por tanto, también para el Estado", aseguró.

Miriam Andrés

La actual alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, se muestra también disconforme con el preacuerdo, en declaraciones a EL ESPAÑOL, con la idea de que este pacto entre el PSC y ERC llegue a materializarse.

Miriam Andrés.

"El Partido Socialista ni puede ni debe tomar una sola decisión que menoscabe la igualdad, la equidad y la solidaridad interterritorial. Igual que somos firmes defensores de la redistribución de la riqueza entre personas, tiene que serlo así entre territorios, porque lógicamente no son los territorios los que pagan los impuestos, sino son las personas", dice Andrés.

La alcaldesa añade que "toda reforma en la financiación de las comunidades autónomas tiene que darse en el seno de la reforma de la Ley Orgánica. Por lo tanto, tiene que tener una mayoría específica para que ello salga adelante", aunque cree que esto es algo "que no va a suceder", ya que la negociación se ha producido "de manera bilateral".

José Antonio Diez

Aunque no ha querido añadir hacer más declaraciones sobre su postura ante este nuevo concierto económico, el alcalde socialista de León y secretario general del PSOE en la agrupación de la ciudad, José Antonio Diez, ya se pronunció en contra de un acuerdo de este tipo en el pasado.

Hace poco más de un mes, el pasado 18 de junio, Diez se opuso a "primar a aquellos territorios que tienen más". "Ahora surge de nuevo este debate, pero ya hace muchos años que venimos sufriendo, desde la construcción de las comunidades autónomas y cuando surgieron los primeros conciertos al objeto de mantener el poder, estas desigualdades que venimos sufriendo y los agravios, y no podemos mantenernos más al margen", dijo en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Jose Antonio Diez. ICAL

Diez defendió que "no se puede puede primar a aquellos que a priori tienen más" frente a territorios que vienen "sufriendo el desamparo tanto del Gobierno como de la comunidad autónoma y que requerirían discriminación positiva".

Del mismo modo, aseguró que no ve con buenos ojos una situación que hace que León no pueda "competir en situación de igualdad" y que crea "diferencias entre españoles". "Aquí se beneficia a los de siempre en detrimento de otros", sentenció.

Javier Rojo

El que fuera presidente del Senado entre 2004 y 2011 se muestra comedido en las palabras ofrecidas a EL ESPAÑOL. Asegura que no conoce "en profundidad" el asunto, pero admite que, según todo lo que ha podido leer en la prensa, "no puede estar de acuerdo con todo aquello que produzca desigualdad entre españoles y entre comunidades autónomas".

"Estoy radicalmente en contra de todo lo que produzca desigualdad. Y creo que este tema es lo suficientemente importante como para llevarlo a una Cámara, que es el Senado, para discutirlo, analizarlo, valorarlo y verlo en profundidad, y evidentemente dejarse oír por parte de todos", dice Rojo.

El socialista Javier Rojo. EP

Aún con fe en que el pacto no llegue a materializarse "porque a día de hoy aún no hay presupuestos", invita al gobierno central a que valore "los pros y los contras" de su gestión. "A mí me parece que construir un país es hacerlo en el equilibrio, la igualdad, en el entendimiento... en crear puentes y no en dinamitarlos", finaliza.

Cándido Méndez

El histórico líder sindical ha estado vinculado toda su vida al PSOE. En el pasado, fue uno de los fundadores del partido en Jaén y diputado nacional del partido. Ahora, considera que el pacto por la financiación presentado esta semana supone "el segundo golpe fatal al valor de la igualdad en España", refiriéndose a que, con la aprobación de la amnistía, "se rompió la igualdad ante la ley".

Para el sindicalista, en caso de prosperar el acuerdo, "se rompería el principio de igualdad de oportunidades" y asegura que, por ello, "vamos por un camino lleno de oscuridad". "La Constitución consagra el principio de igualdad y con el estado autonómico trata de corregir el modelo del Franquismo de un desarrollo desigual de las regiones. Estamos dando un paso atrás", dice Méndez, quien añade que los independentistas "añoran el modelo de Franco".

"Este PSOE me produce una desazón grandísima, porque el valor de la igualdad es el que inspira el nacimiento de un partido social. Esto supone arrancar las raíces y una pérdida del sentido histórico", aunque considera que, por la parte técnica, es difícil que el preacuerdo prospere: "Podría tratarse de una iniciativa inviable y, por tanto, condenada al fracaso".

José Rodríguez de la Borbolla

El expresidente socialista andaluz se muestra, en conversación telefónica con este periódico, igualmente "en contra" del pacto entre ERC y el PSC. "Se ha pasado de aceptar la mitificación de la historia catalana a aceptar un golpe institucional contra España", asegura el exdirigente socialista.

José Rodríguez de la Borbolla. Junta de Andalucía

Rodríguez de la Borbolla asegura "no reconocerse en este equipo", en alusión a la dirección actual del PSOE y, pese a que considera "difícil" que se desarrolle el acuerdo, dice que "se está iniciando la destrucción de España. "Esto no hay que mirarlo desde la perspectiva del territorio, porque no es tan negativo para los territorios como sí lo es para España como conjunto y como nación", concluye.

Alfonso Garrido

El exsenador socialista y exdelegado del Gobierno advierte, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que el preacuerdo con ERC "no sólo entra en la financiación, sino que implica un crecimiento de la nación catalana, además de otras cesiones en ámbitos estratégicos como las relaciones internacionales".

Garrido, militante socialista, lamenta que su partido no le haya dado más que un texto en catalán y sobre el que las bases del PSOE no se pueden pronunciar. "Es un hurto en toda regla del debate por parte de 8.000 militantes de un partido independentista. Nos sugieren que no hagamos ruido y nos dicen que no vamos a tener voz, cuando se ataca el principio de solidaridad y de igualdad tras un pacto bilateral", dice.

El exsenador Alfonso Garrido.

Por último, el exsenador asegura, en la línea de otros entrevistados, que "una cosa es ser pragmático en política, y otra muy diferente es renunciar a los principios básicos del Estado".

Julián García Vargas

Exministro de Defensa y de Sanidad y Consumo con Felipe González, e inspector de Hacienda, Julián García Vargas dice a este periódico que el pacto de ERC con el PSC no le parece "un buen acuerdo cambiar cuatro años de Gobierno por deshacer la Hacienda común".

Julián García Vargas.

"Este pacto supone desmantelar la agencia tributaria en Cataluña y posiblemente perder un millón de votos en el resto de España por ganar unos pocos en esa región", apunta. Para el exministro se trata, además, de "una cesión a una minoría irreductible que siempre dice que lo volverá a hacer", hacia la que se muestra en radical oposición.

José Antonio Díaz

El catedrático de Sociología y con una larga trayectoria en el PSOE madrileño, José Antonio Díaz, asegura a EL ESPAÑOL que el preacuerdo "traspasa todos los límites y líneas rojas". "Va en contra de la historia y de todo el compromiso del PSOE con los principios constitucionales de la igualdad y la solidaridad", remata. "Un cupo, en definitiva, es poco solidario y, por tanto, poco socialista".

Virgilio Zapatero

El exministro socialista en los gobiernos de Felipe González, exrector de la Universidad de Alcalá y exvicepresidente de Caja Madrid fue expulsado del PSOE en 2014. Pero sigue de cerca la evolución que ha tomado el que fuera su partido, y valora el traspaso de la financiación a Cataluña como "un error".

Virgilio Zapatero. Esteban Palazuelos

"Es mejor reformar la Constitución que falsearla", dice en conversación con este periódico. "Vamos por una senda en la que, al final de esta legislatura, si nada cambia, la Constitución Española será irreconocible", añade. Para el exministro, "la mal llamada financiación singular", es el siguiente pago de una hoja de ruta en la que "ya se ha pagado la primera letra", dice, en alusión a la amnistía. "Se trata de una mutación ilegítima de la Constitución, lo cual no parece asumible", subraya.