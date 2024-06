Los inmigrantes latinos que apoyan a Vox: "No queremos que se le abra la frontera a cualquiera"

En el poema "Ítaca", Kaváfis presenta el viaje de Odiseo como una metáfora del trayecto de la vida, resalta los desafíos, los aprendizajes y también la importancia del camino recorrido. Hay algo de eso en los más de un millón y medio de inmigrantes de América Latina que, según el Instituto Nacional de Estadística, actualmente viven en España. Pero lo que el autor griego nunca escribió fue a un viajero que, aún fuera de casa, no quisiera que otras personas pudieran hacer su mismo trayecto.

Sin embargo, el fenómeno de inmigrantes apoyando políticas migratorias mucho más restrictivas es poco analizado pero muy conocido: en las anteriores elecciones presidenciales de Estados Unidos, casi un 30% de los latinos arraigados en el país norteamericano votaron por Donald Trump. Lo hicieron incluso sabiendo que el programa electoral del candidato republicano es abiertamente antiinmigración y discrimina de manera directa a las personas de Latinoamérica.

En España es algo un poco más reciente. Históricamente, muchos cubanos, venezolanos y bolivianos han votado al Partido Popular. Mientras que el resto de nacionalidades tienden, según diferentes estudios, a votar a la izquierda. Ahora, en cambio, muchos de ellos no sienten que su historial migratorio sea incompatible con el hecho de apoyar al partido de Santiago Abascal; en donde aseguran haber encontrado un apoyo en la lucha contra el comunismo.

Santiago Abascal, líder de Vox, rodeado de inmigrantes de Latinoamérica que le muestran su apoyo. Redes.

La disidencia cubana

"Vox defiende una inmigración ordenada. Si nos ponemos a analizar cómo le abrimos las puertas a la inmigración, que luego están en las calles delinquiendo porque no tenemos cómo hacerles seguir adelante... Pues en eso yo me siento identificado plenamente con el partido", explica Lázaro Mireles, cubano afincado en España desde 2017. Su caso es especialmente particular porque, en la actualidad, él es una de las caras más visibles de la disidiencia cubana en el extranjero.

"Tras la muerte de Fidel Castro, en noviembre de 2016, nosotros conocemos a Rocío Monasterio y nos dice que ella estaba en un partido joven. Nos preguntó que qué podía hacer por los cubanos", explica. En aquel entonces, para él significó el primer aproximamiento a lo que sería su partido político de referencia en España. "Tuvimos acercamientos también al Partido Popular, pero desde que salió Casado y llegó Feijóo jamás se va a hablar de Cuba por los convenios que tiene [el gallego] con La Habana y por su cercanía, relaciones y vínculos con la dictatura de los Castro", sentencia Mireles.

En esa lucha en contra del comunismo encontró, según expresa, al "único partido que defiende sus intereses". Sin embargo, en su programa electoral, Vox afirma querer "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país". Mireles, que durante algunos años tuvo que vivir en España de manera irregular, fue uno de ellos. Aún así, afirma que las políticas migratorias del partido son de "sentido común". "Si no compartimos raíces, tradición, ni cultura con los que vienen, no vamos a poder tener una integración", explica.

Lázaro Mireles (d) junto a Santiago Abascal (i), líder del partido político Vox. Redes.

El caso de Cuba es de especial interés. En Estados Unidos han sido sus emigrantes los que más han apoyado a los candidatos republicanos en las últimas décadas. En las elecciones presidenciales de 2016, en las que Donald Trump conseguiría llegar al poder, un 54% de los cubanos en el estado de Florida votó por él. Parecería un dato mínimo si no fuera porque Miami, un bastión demócrata, se convirtió en el epicentro de la oleada conservadora de los latinos.

Para el consultor político y profesor de Relaciones Internacionales Pablo Pardo, asentado en los Estados Unidos, los latinos tienen muy poca indentificación partidista y tienden mucho más a votar por un candidato concreto. "No se casan con ningún partido, es verdad que en Estados Unidos hay una tradición mayoritariamente demócrata, pero en momentos en los que se identifica una crisis política, el voto latino se ha ido hacia candidatos populistas. Ocurrió con Ronald Reagan y con Donald Trump", explica.

También, según su análisis, en América Latina hay un gran escepticismo hacia las posturas de izquierdas al igual que hay un gran favoritisimo por las mismas: "En países donde triunfaron posturas socialistas, como es el caso ecuatoriano, hay una polarización tremenda. O amas a los líderes o los odias. Pero el factor fundamental para mí es la nueva inmigración, que principalmente viene de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba... esa inmigración va a achacarle ese proceso migratorio, el que se hayan tenido que ir del país, a los gobiernos, y éstos tienen una postura determinada".

Cuatro cubanas portan banderas del país caribeño en un mitin de Santiago Abascal. Redes.

Confrontación a dictaduras

David Mauricio, colombiano de 26 años, es un abogado que llegó a España para estudiar un máster en la Universidad Isabel I de Castilla en práctica jurídica. Al término de éste, consiguió trabajo en el área jurídica de una empresa, quedando ya regularizado. "Lo que más me llamó la atención de Vox es su claridad en relación a su posición con las dictaduras comunistas", responde, en respuesta a por qué se vió identificado en Vox y no en otras formaciones políticas españolas.

"Me gustó mucho la posición de Vox nacional y en el Parlamento Europeo al condenar dictaduras que están lastimando a mi país. Porque Colombia tiene más de dos millones de inmigrantes venezolanos, más de 200.000 cubanos y más de 12.000 nicaraguenses", explica. Precisamente en relación al fénomeno de la inmigración, sí está de acuerdo en que las políticas que aboga la formación de Santiago Abascal son más coercitivas que las actuales, pero también coincide en ese punto con el partido político.

David Mauricio realizó acciones de interventor para Vox en las últimas elecciones. Cedida.

"Vox sí tiene una política migratoria resctrictiva. Yo vengo de Latinoamérica y tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Argentina. Entonces conozco un poco las sociedades. Y cuando uno exporta masivamente una cultura distinta, no se integran en la sociedad. Ellos lo que van a hacer es conservar esa cultura. Y eso lo estamos viendo en la actualidad con estos grupos, con estas manadas de inmigrantes que llegan y no se adaptan al lenguaje ni a la cultura. Vienen a mantener su idioma y sus prácticas", explica David Mauricio.

En España hay actualmente más de medio millón de colombianos empadronados. Sólo en 2023, Colombia fue el país desde el que más personas emigraron hacia dentro de las fronteras españolas; superando a Venezuela, que encabezó la lista hasta 2022, y a los ecuatorianos, que predominaron a inicios del milenio en el gran éxodo de los 2000.

Miedo a la inmigración

Pero, entonces, ¿por qué hay personas de países con una tradición migrante tan fuerte pidiendo políticas migratorias más restrictivas? "A ver, hay que entender que la migración no es un fenómeno homogéneo. Dentro de las migraciones hay muchos grupos distintos", explica Érika Rodríguez Pinzón, socióloga y doctora en relaciones internacionales, a EL ESPAÑOL. "Hay migrantes de alto nivel de cualificación, de alto nivel de poder adquisitivo, hay migrantes económicos mucho más de base, hay quien migra huyendo de la violencia y de la persecución política...", prosigue.

Rodríguez, que también emigró a España desde Colombia, y que ahora preside la Fundación Carolina, advierte que en el voto de los latinos tiene mucho que ver la clase social de la que provienen: "Las clases más altas tienen una relación más estrecha con las élites del país de acogida y su voto gira en torno a ello, es algo que hemos visto mucho aquí con parte de los venezolanos. Por otro lado, otros son simplemente muy conservadores: recordemos que en América Latina la religión sigue teniendo un peso muy importante, y cada da vez más religiones Evangélicas y Protestantes".

Y, sin embargo, todavía falta una explicación al hecho de que los inmigrantes acepten políticas migratorias más restrictivas. "Los flujos migratorios, una vez asentados en el país, también tienen miedo a los procesos migratorios. Porque compiten con otros migrantes porque entienden que su proceso es diferente. Buscan justificar que ellos ya se han asimilado frente a otros que no se asimilan a la cultura de llegada. Y por tanto tienen miedo al extranjero, a otros grupos de migrantes", sentencia Érika Rodríguez.

Un grupo de inmigrantes latinoamericanos asisten a un mitin de Santiago Abascal en Palma de Mallorca. Redes.

Por valores y conservadurismo

Eliza Andrade lleva 18 años en España, llegó desde Brasil en el 2006 en búsqueda de una mejor situación económica. Se considera amante de la cultura española y aunque procede de un país con una lengua diferente, dice que intentó adaptarse lo más rápido posible. "Lo que más me gusta de Vox son los valores", explica, "soy una persona conservadora que cree que cada persona debe votar en libertad lo que crea más conveniente, sin intentar imponer a nadie lo que piensan los demás", expresa.

Confiesa que le llamó mucho la atención la firmeza y la defensa de los valores del partido, desde el principio, al igual que historias como la de Ortega Lara, uno de los fundadores. "Ningún partido es perfecto pero a día de hoy es con el que más me siento identificada. Sobre las políticas de inmigración estoy completamente de acuerdo, hablo como migrante y también como mujer. Hay un determinado tipo de migración que está llegando a España que no es sólo un riesgo para la sociedad española, sino también un riesgo para nosotros que hemos venido a integrarnos y a tener seguridad en este país. No se puede abrir la frontera a cualquiera", sentencia.

Eliza interviene en un evento con Flávio Bolsonaro. Cedida.

En contra de Sánchez

Para Carlos Guamán, boliviano afincado en España desde hace 17 años, su unión con Vox comenzó cuando obtuvo el pasaporte español y pudo votar por primera vez. Lo hizo, dice, porque ve cómo el Gobierno de Pedro Sánchez se asemeja al de su país de origen. "La dependencia del estado, ese gasto excesivo del dinero público, la crisis económica que acarrea ello...", explica. Y también porque siente que Vox es el único partido que enfrenta las dictaduras en América Latina.

Al ser preguntado sobre cómo concilia el hecho de ser inmigrante con su apoyo a políticas de inmigración más restrictivas, responde: "¿Quieres decir que como soy inmigrante debo votar barra libre para la gente que viene de otro país?" Y prosigue: "Todo lo contrario, yo tardé un año en sacar mi visado como estudiante, me pidieron un montón de requisitos, incluido mi situación de salud. Me parece completamente injusto que la gente que se cuela por la puerta de atrás pase por encima de la gente que no hace cola".

También se siente crítico con la ley de extranjería actual, sosteniendo que el mantenerse de manera regular en España es un proceso "largo y complejo". Aún así, y en referencia nuevamente a la formación política de Santiago Abascal, explica que "aunque Vox sí quiere inmigración legal, ordenada y según las necesidades del país, deben explicar cómo van a hacerlo".

Carlos Guamán posa durante el día de las Fuerzas Armadas en Barcelona. Redes.

Los latinos votan a la izquierda

Raúl Carrasco, analista de asuntos internacionales, explica que aunque los inmigrantes latinos voten mayoritariamente a la izquierda, da la impresión de que éstos votan más a formaciones políticas de derecha "por los dos grandes grupos de exiliados que tenemos, los cubanos y los venezolanos, se hacen notar mucho, sobre todo por las drámaticas situaciones de las que vienen".

"En éstos dos casos, si lo analizamos tiene mucho sentido que voten a la derecha porque vienen de regímenes abiertamente declarados socialistas, con dictaduras de décadas que sabemos cuáles son sus naturalezas represivas y las situaciones económicas que atraviesan sus habitantes. Para ellos, todo lo que les huela mínimamente a socialismo, o que haya una cierta similitud en el discurso, aunque el socialismo español y el cubano dicten muchísimo, no se parecen en casi nada, es un voto de reacción, de no querer volver a lo que pasaron", explica Carrasco.

Lo evidente es que Vox siempre se ha enfocado en atraer el voto latino. Ya en un mítin en la isla de Gran Canaria en abril de 2018, Abascal afirmó rotundamente que "no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que la inmigración de los países islámicos". Desde aquel entonces ha mantenido una línea similar en su discurso, creando una suerte de nacionalismo étnico en torno a la idea de Iberoesfera.

Y parece haber funcionado. En la actualidad, y de manera similar a aquel fénomeno latino que vota a Donald Trump en los Estados Unidos, cada vez más inmigrantes latinoamericanos, muchos de ellos asentados en España después de haber permanecido de manera irregular o pasando complejos procesos migratorios, se ven reflejados en las ideas de Santiago Abascal y su propósito de expulsión de inmigrantes.